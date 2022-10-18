Откровенный разговор: председатель Заксобрания Александр Лазарев встретился с избирателями нескольких южноуральских городов

Александр Лазарев выступил с инициативой публичных отчетов перед избирателями. Фото: пресс-служба Заксобрания.

Председатель областного парламента Александр Лазарев совместно с коллегой по округу депутатом Владимиром Перезоловым выступили с инициативой проведения публичных отчетов перед избирателями. Во всех трех муниципалитетах Еманжелинского округа прошли встречи, на которых жители узнали об основных законах, которые были приняты областным парламентом за год, смогли задать вопросы и получить разъяснения по волнующим их темам.

— Вопросы, звучавшие на встрече, — показатель неравнодушия жителей к настоящему и будущему нашей страны, — подчеркнул Александр Лазарев. — Сейчас как никогда важно предоставлять гражданам достоверную информацию. Я призываю всех депутатов Законодательного Собрания запланировать личные встречи с жителями в своих избирательных округах для разъяснения и информирования их о текущей ситуации.

ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ

Одной из главных тем на встречах стала мобилизация и геополитическая ситуация в стране. В ходе встречи в Еманжелинске Александр Лазарев передал спальные мешки двум жителям района - командиру отделения Танковых войск Российской Федерации Олегу Варлакову и командиру отделения Пограничных войск РФ Андрею Лаповцу. Офицеры в ближайшее время вернутся на передовую, продолжат выполнять воинский долг на освобожденных территориях.

— Министерство обороны обеспечивает мобилизованных всем необходимым, — отметил Александр Лазарев. — Однако есть снаряжение, которого сейчас в свободной продаже недостаточно, это спальные мешки и туристические коврики. Бойцам на передовой эти вещи необходимы. На инициативу и призыв губернатора Алексея Текслера откликнулся весь Южный Урал: общественные организации, волонтеры, предприятия и просто неравнодушные граждане. Подключились к сбору не обходимых вещей и депутаты Законодательного Собрания.

Вопросы о мобилизации и мерах поддержки участникам спецоперации звучали и в Доме культуры «Горняк» Увельского района.

— По инициативе губернатора на сентябрьском заседании областного парламента мы приняли целый ряд законопроектов, — ответил Александр Лазарев. — Это и выплаты семьям мобилизованных, в которых воспитываются дети, и выплаты самим участникам СВО, и пособия для переселенцев.

На вопросы о преодолении санкционного давления и развитии импортозамещения ответил Владимир Перезолов.

— Экономическая ситуация отслеживается оперативно, и правительство региона и Законодательное Собрание реагируют адекватно и эффективно, — отметил Владимир Перезолов. — Санкции сказываются, но одновременно они дали нам и импульс к развитию. Ситуация в экономике управляемая.

ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

После обсуждения политических вопросов жители районов озвучили просьбы о строительстве новых социальных объектов, ремонте поселковых дорог и благоустройстве общественных пространств. Все обращения депутаты округа взяли под личный контроль.

Тему благоустройства подняли и жители Южноуральска.

— У нас в городе недавно благоустроили несколько пришкольных территорий, начат ремонт площадок в двух детских садах, — обратилась жительница. — Можно ли ускорить темпы и проводить благоустройство четырех или даже пяти детских садов в год?

— Постепенно за пять или шесть лет нам удалось обновить семь городских школ, — ответил Александр Лазарев. — А садиков в Южноуральске — одиннадцать. Нам предстоит большая совместная работа в этом направлении. Напомню, что благоустройство в двух детских садах сейчас ведется в рамках инициативного бюджетирования. Этот проект хорош именно тем, что жители сами выбирают те объекты, которые нуждаются в благоустройстве.

В 2022 году на инициативное бюджетирование по решению губернатора региона было заложено полтора миллиарда рублей. Сейчас обсуждаются проекты на 2023 год. Александр Лазарев призвал жителей активно участвовать в подаче заявок.

На вопросы избирателей Еманжелинского округа также ответили депутаты Законодательного Собрания Сергей Буяков, Елена Тарасова, Алексей Денисенко.

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