«Лодка пробита, стою на отмели»: спасатели несколько часов искали рыбака, застрявшего на озере Аргази

Замерзшего мужчину нашли в километре от берега. Фото: ПСС Челябинской области

На озере Аргази в Челябинской области спасатели несколько часов искали едва не утонувшего рыбака. Двое мужчин поехали рыбачить накануне, 17 октября, но ближе к вечеру погода стала ухудшаться. Поднялся сильный ветер, из-за волн надувные лодки развело так, что рыбаки даже не видели друг друга.

Один из них добрался до берега и попытался дозвониться до товарища, но тот не отвечал. Спустя некоторое время потерявшийся мужчина смог оживить свой утопленный телефон и позвонил сам. Сказал, что его лодка пробита, и он стоит на какой-то каменной отмели вдали от берега.

Друг вызвал спасателей, а ситуация осложнялась не только погодой, но и темнотой — на часах было около девяти вечера. Спасатели на лодках пошли искать застрявшего рыбака, и нашли его в 23:30 на островке в километре от берега. Мужчина укутался в спущенную лодку и уже готовился ночевать. Рыбак явно получил переохлаждение, его одежда была полностью промокшей.

— Спасатели предприняли все возможные меры по согреванию мужчины и благополучно эвакуировали пострадавшего и его рыбацкое имущество к берегу, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

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