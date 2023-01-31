От стадиона во дворе до площадки мирового уровня: в Челябинске появятся новые спортивные объекты

Наталья Котова осмотрела состояние стадиона имени Елесиной, площадку должны обновить уже к лету. Фото: пресс-служба администрации.

Покататься на коньках во дворе, за пять минут отвести ребенка в секцию или посмотреть на звезд мирового спорта — все это становится возможным в Челябинске. Дворы постепенно превращаются в полезные пространства, в каждом районе становится все больше новых спортшкол, также для челябинцев стало привычным смотреть с трибун всероссийские турниры. Город продолжает развивать спортивную инфраструктуру. Будущие объекты осмотрела глава Челябинска Наталья Котова.

ЗАБРОШЕННЫЙ СТАДИОН ПРЕОБРАЗИТСЯ

Многие дворы в Челябинске уже превратились в современные пространства с игровыми зонами и спортивными площадками. Такую возможность дает программа инициативного бюджетирования, которая стартовала в 2021 году. Теперь жители сами предлагают проекты по благоустройству, голосуют за самые востребованные из них. В итоге появляются скверы, большие дворы на несколько домов, стадионы и отремонтированные межквартальные проезды.

Одним из знаковых проектов в Металлургическом районе в 2023 году станет возрождение стадиона «Молодогвардеец» на Коммунистической, 8. Огромная площадка, обнесенная ржавым забором, наводит тоску: сейчас здесь появляются разве что собачники. Не удивительно, что именно это место жители выбрали для благоустройства по инициативному бюджетированию.

Заброшенный стадион в Металлургическом районе станет современной спортивной площадкой. Фото: пресс-служба администрации.

— Есть проект, планируется сделать полноценную баскетбольную площадку, хоккейный корт, который в летнее время будет использоваться как футбольное поле, — рассказала глава Челябинска Наталья Котова. — Также поставят модуль под раздевалку и площадку для воркаута. Таким образом жители района получат полноценное спортивное ядро, в том числе школьники, которые учатся рядом в 103-й школе.

На спортивной площадке появится один из 10 кортов Металлургического района, который будет обслуживать муниципальное учреждение «Спортивный город». Его тренеры проводят бесплатные тренировки.

ШКОЛА ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

Главной спортивной стройкой в Курчатовском районе Челябинска стал физкультурно-оздоровительный комплекс по тхэквондо. Его проект получил награду Всероссийского архитектурного конкурса «Искусство строить будущее». Дизайн и планировка были разработаны Студией архитектурного проектирования Сергея Шумакова.

Трехэтажное здание начали строить в заброшенном сквере по улице Молодогвардейцев. Средства выделил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— В Челябинске действует уникальная школа, которая является единственной в России, воспитавшей чемпионов Европы и мира абсолютно во всех возрастных категориях, — подчеркнул директор школы олимпийского резерва по тхэквондо «Коре» Максим Карпов. — Мы очень долго ждали, когда у наших спортсменов появится возможность заниматься в хороших и современных условиях. Причем мы рассчитываем на то, что потом здесь будут внедряться и самые инновационные технологии для подготовки спортсменов. Это абсолютно точно будет место притяжения тхэквондистов не только из Челябинска, но и со всей России.

Тхэквондисты принесли Челябинску медали и теперь получат новое здание для тренировок. Фото: пресс-служба администрации.

Сейчас у школы «Коре» 40 филиалов в различных частях города, что очень неудобно для спортсменов. Здание вместит пять спортзалов общей площадью более 1000 квадратных метров. В день смогут тренироваться 340 детей.

— Стоит задача создать полноценную базу для занятий тхэквондо, — говорит Наталья Котова. — Сейчас мы идем в графике. В октябре этого года планируем сдать объект.

Работы на этой площадке ведутся активно. Уже видны очертания первого этажа, готовность — 15%.

Большой интерес к тхэквондо у челябинских детей появился в 2015 году, когда город принимал чемпионат мира по этому виду спорта. В 2020 году воспитанница школы «Коре» стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Сегодня на татами выходят более 2 тысяч челябинских детей. С появлением у спортсменов собственного дома их количество будет только расти.

ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

К крупным летним соревнованиям уже зимой начинает готовиться стадион имени Елесиной. Спортивный комплекс признан одним из лучших в России, но стремится к совершенству.

В 2020 году стадион впервые принял чемпионат России, а в 2022-м — Всероссийскую спартакиаду сильнейших. К этому событию заменили покрытие беговых дорожек в здании стадиона. Это был первый опыт, когда для этого воспользовались импортозамещением и ограничились отечественными материалами.

3 - 8 августа в Челябинске снова состоится чемпионат России по легкой атлетике, который примет звезд этого вида спорта и даст шанс новичкам. К этому времени привычную площадку можно будет и не узнать. На стадионе сделают дополнительный тренировочный круг и заменят трибуны.

— Пройдут работы по замене матч освещения, которые сейчас не соответствуют требованиям, нужно увеличить освещенность, — рассказала о работах глава Челябинска Наталья Котова. — Заменят деревянные лавки, которые сейчас стоят, на новые современные сиденья. Также планируется сделать полноценный тренировочный круг, чтобы проводить тренировки на этом стадионе.

Все работы планируется закончить к 15 июля, чтобы спортсмены заранее могли проверить качество покрытия на новой дорожке. Ожидается, что чемпионат будет транслировать ведущий федеральный телеканал, для этого также требуется качественный свет и безупречный вид площадки.

ЧЕЛЯБИНСК СПОРТИВНЫЙ

В 2022 году на ремонт и обновление материальной базы спортивных учреждений в Челябинске было направлено более 138,5 миллиона рублей. На эти средства отремонтировали здания, благоустроили территории, создали новые площадки и закупили инвентарь.

Среди знаковых работ стала реконструкция стадиона «Центральный», благоустройство школы олимпийского резерва по гребле. Отремонтированы спортивные залы дворцов спорта «Надеж да», «Юность», «Торпедо», стадиона «Центральный» и других площадок. Привели в порядок несколько муниципальных спортшкол. В этом году работа по обновлению учреждений продолжится.

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