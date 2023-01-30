10 вариантов зимнего отдыха в Челябинской области

Ледяной аквариум с обитателями подводного мира - чем вам не морское путешествие? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зима на Южном Урале – это множество вариантов для активного и запоминающегося отдыха. Вот лишь несколько причин приехать в Челябинскую область именно в это время года. А если вы здесь живете - чекайте, что уже попробовали и что можно смело занести в план на выходные.

Прокатиться на горных лыжах и сноубордах

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области 12 горнолыжных комплексов, которые подойдут как для начинающих, так и для опытных райдеров. Они находятся не так далеко друг от друга, так что всего за одни выходные можно покорить сразу несколько склонов. Вдобавок практически на всех есть вечернее освещение трасс, искусственное оснежение, трассы для фрирайда, тюбинговые горки и детские игровые зоны.

Самый известный и крупный курорт – ГЛЦ «Солнечная долина», который расположен в 100 километрах от Челябинска, вблизи города Миасса. Здесь 12 горнолыжных трасс (в этом сезоне появятся еще две) общей протяжённостью 8 км, а также несколько спортивных трасс для кросса, хафпайпа, слоупстайла и один из лучших в России сноупарков.

Зимой по выходным и праздничным дням из Челябинска до «Солнечной долины» отправляется мультимодальный маршрут «Снегирь» – электричка плюс автобус. В стоимость железнодорожного билета также входит ски-пасс на 5 часов, а при желании – и прокат снаряжения.

Отправиться в поход

Простые зимние радости – плюхнуться в пышный сугроб, засунуть другу за шиворот снежок, нарисовать «ангелочка» и слепить снеговика – редко доступны жителям крупных городов. Но в уральских горах зима настоящая – белая, морозная, многоснежная. В национальных парках «Таганай» вблизи Златоуста и «Зюраткуль» около города Сатки хорошо и летом, и зимой. Длительные походы за таёжной романтикой и несложные восхождения на южноуральские вершины доступны круглый год – главные тропы промаркированы, а на маршрутах работают отапливаемые приюты.

Кстати, в «Зюраткуле» помимо знаменитого ледяного фонтана, представляющего собой ярко-голубую сосульку высотой до 15 метров (замерзающая в морозы струя бьёт из бывшей артезианской скважины), можно посетить и дом лося «Сохатка» – реабилитационный центр для лосят, оставшихся без мам по вине браконьеров. Зимой подросшие «выпускники» возвращаются сюда, чтобы подкормиться. Планируя визит к сохатым, не забудьте морковку, яблоко или кочерыжку – повышенное внимание вам будет обеспечено!

Фото: Юлия РЕУТОВА

Прыгнуть в 100-метровую пропасть

Фото: GRIFON | Большие притёсы/vk.com

Река Ай – одна из самых живописных на Урале. Древние пещеры, артезианские источники и даже «сухие водопады» привлекают на сплавы туристов со всей страны. Но главная изюминка реки – каньон из отвесных скал, которые здесь называются «притёсами».

На Больших Айских притесах, высота которых достигает 100 метров, оборудована площадка для роупджампинга. Особой подготовки не требуется, все снаряжение экстремалам выдается на месте. Прыжок в отвесную пропасть заставит сердце замереть от страха и восторга!

Побывать на зимнем сплаве

Для тех, кто не готов рисковать, но хочет посмотреть достопримечательности реки Ай, есть отличный вариант – зимний сплав на аэролодке. Лодка на воздушной подушке может передвигаться по снегу, по льду и по воде и вмещает семерых пассажиров. Для туристов доступны как короткие поездки на пару часов, так и полноценный однодневный маршрут с посещением всех достопримечательностей реки Ай и двухразовым питанием.

Кстати, если не хотите ехать далеко - можно отправить в морское путешествие. да-да, зимой такое в Челябинске возможно. На площади Революции выстроен целый морской аквариум. Можно спокойно разглядеть подводных обитателей. Они никуда не денутся, поскольку сделаны из прозрачнейшего льда.

Освоить снегоход и сноубайк

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Маленькое село Бедярышв Катав-Ивановском районе Челябинской области известно многим любителям острых ощущений: зимой здесь наметает трёхметровые сугробы, которые идеально подходят для отработки трюков на снегоходах и сноубайках – снежных мотоциклах, у которых вместо переднего колеса лыжа, а вместо второго – гусеница, благодаря чему им нипочём резкие подъёмы, крутые спуски и любые сугробы.

В Бедярыше работает несколько баз отдыха, где можно не только найти компанию по интересам, но и взять в прокат всю необходимую технику и экипировку и испытать своё мастерство на целине и в лабиринтах заснеженной тайги. Интересно, что это село – единственное место на Южном Урале, где сохранилась старинная пихтоварка – получаемое из пихтовой хвои масло используется в косметологии.

Отправиться на зимнюю рыбалку

Зимняя подлёдная рыбалка – определённо удовольствие для терпеливых. Но многочасовое медитативное сидение у лунки обязательно будет вознаграждено: в южноуральских озёрах (а их в регионе более трёх тысяч – например, Увильды, Аргази, Иткуль, Чебакуль, Чебаркуль) водятся карп, щука, сом, чебак и даже хариус. Многие естественные и искусственные водоёмы области относятся к тем или иным рыбоводческим хозяйствам. Стоимость рыбалки на них – от 200 рублей за путёвку.

Промчаться на собачьей упряжке

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Жизнерадостные хаски и лайки всегда готовы отправиться в путь и с ликующим нетерпением тянут вперёд нарты. В Челябинской области несколько хаски-центров, наиболее популярный из них – «Аквилон». Здесь можно окунуться в культуру северных народов России и мира, на один день стать викингом или шаманом, пообщаться с весёлыми и дружелюбными собаками и попробовать себя в ремесле погонщика-каюра.

Попробовать уральскую кухню

Фото: Кирилл САДЫКОВ

На свежем воздухе аппетит разыгрывается нешуточный. Утолить голод лучше всего блюдами уральской кухни в многочисленных кафе и ресторанах региона. Например, в «Счастливом кузюке» в Златоусте можно попробовать жаркое из косули, закуску из заячьих почек, калью в горшочке, черёмуховый сметанник и травяной чай в берестяном чайнике. А в единственном в России музее пельменя в Миассе всех желающих приглашают попробовать 30 видов пельменей и вареников с различными начинками (например, с редькой, щукой, опятами, брусникой…), а также пройти мастер-класс по лепке и придумать свой собственный оригинальный защип.

Поправить здоровье

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В Челябинской области более 40 санаториев.В здравницах разработаны уникальные программы по восстановлению после COVID-19, инсультов и инфарктов, химиотерапии. Используются как проверенные временем, так и современные медицинские технологии: грязе- и водолечение, сильвинитовые камеры и соляные шахты, озонотерапия.

При этом санаторий стоит приехать не только после тяжелого заболевания: есть программы для детокса и похудения, программы для семей с детьми, велнесс-программы для улучшения самочувствия и восстановления жизненных сил и так далее.

Искупаться в горячих источниках

Есть на Южном Урале и свои термальные курорты! Открытые и закрытые бассейны расположены в селе Еткуль. Вода в них поступает из скважин, пробуренных до глубины 200 метров.

Нежиться в горячей минеральной воде под падающими снежинками – особое удовольствие. К тому же кроме термальных бассейнов эти аквакомплексы включают в себя различные бани, сауны и хамамы, медицинские и спа-центры.

За информацию благодарим Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области.