Каждый год от количества желающих нет отбоя. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медиафорум и кубок СМИ — это ежегодные зимние мероприятия в горах Южного Урала для специалистов медиа. Их уникальность — в совмещении форума и соревнований по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу. На форуме в Челябинской области выступают мастера медиа, в числе которых — шеф-редактор медиагруппы «Комсомольской правды».

О МЕДИАФОРУМЕ И КУБКЕ СМИ

На «Вершине» повышают мастерство: и профессиональное, и спортивное. Медиафорум ждут журналисты не только региональных, но и федеральных СМИ. Количество желающих приехать каждый год превышает возможности площадки. Организаторы — Союз журналистов Челябинской области, министерство спорта Челябинской области, а также партнеры, крупные компании Урала — ежегодно проводят большую работу для развития проекта.

В 2022 году редакция челябинской "Комсомолки" приезжала почти полным составом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На форум собираются руководители СМИ, журналисты, ведущие, продюсеры, PR-специалисты, блогеры, авторы интернет-проектов из УрФО, а также Москвы и других регионов. Приезжают не только главные редакторы и известные журналисты СМИ, но и журналисты, начинающие свою деятельность, юнкоры профильных вузов.

Не обязательно участвовать в соревнованиях – ряд медиаспециалистов собираются, прежде всего, на форум, а также поболеть за коллег и пройти обучение катанию.

Наши спортивные журналисты - Алексей Микушин и Алина Покровская - показали другим класс на лыжах и в картинге. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРИГЛАШЕННЫЕ ГОСТИ

На «Вершине 2023» планируют выступить:

- ведущий, лицо телеканала Россия 1, амбассадор путешествий по России Денис Полунчуков;

- контент-директор Дзен, один из руководителей этой платформы Ринат Низамов;

- интервьюер ТАСС, руководитель проекта Иван Сурвилло;

- голос и душа «Нашего радио», ведущий утреннего шоу «Подъемники» Александр Бон.

Поделятся профессиональным мастерством и новыми тенденциями в сфере медиа руководители СМИ, уже ставшие друзьями «Вершины»:

- главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников;

- шеф-редактор медиахолдинга «Комсомольская правда» Евгений Сазонов. Он регулярно ездит в экспедиции «Комсомолки» по разным уголкам России, ведет радиопрограмму «Клуб знаменитых путешественников», написал книги «Тунгусский метеорит», «Шантарские острова», «Перевал Дятлова». Недавно вышла его книга «Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои». На медиафоруме Евгений Сазонов поделится опытом работы журналистом и шеф-редактором крупного медиахолдинга, расскажет об экспедициях в самые разные и опасные точки страны и поделится, какие испытания поджидали его в путешествиях.

В числе почетных гостей - шеф-редактор "Комсомольской правды" из Москвы Евгений Сазонов.

НЕМНОГО О ПРОГРАММЕ

В рамках форума также состоится пресс-конференция «в толстовках» – новый формат, родившийся из пожеланий участников добавить больше живого общения с известными медиаперсонами, где в неформальной обстановке в свободном режиме вопросов-ответов поговорим о жизни и работе специалистов медиа.

Медиафорум и кубок СМИ проходят в три дня. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большинство спикеров войдут в составы команд по горным лыжам и сноуборду. Например, Иван Сурвилло, которого Forbes включил в список «30 до 30».

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