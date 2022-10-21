«Может, вы меня возьмете?»: дети из социального центра представили спектакль о своей жизни

Дети из социального центра показали Наталье Котовой спектакль о своей мечте - найти родителей. Фото: пресс-служба администрации.

Учебный год в Челябинске начался с крупных побед наших педагогов и детей. Театральный коллектив социального учреждения «Аистенок» покорил жюри всероссийского конкурса «Моя роль в жизни», отправив постановку онлайн, а учитель английского языка Вероника Мушкарина вошла в пятерку финалистов конкурса «Учитель года». Талантливых детей и педагогов поздравила глава Челябинска Наталья Котова.

ДАЖЕ КОШКЕ НУЖЕН ДОМ

Дети из центра «Аистенок» к победам привыкли. Их спектакли занимают первые места во многих конкурсах. Так произошло и со спектаклем «Прекрасное имя — Серая Кошка». Ребята записали видео своего представления на небольшой сцене, послали на всероссийский конкурс и стали первыми. Теперь юные актеры отправятся за наградой в Москву.

Перед выходом на столичную сцену дети показали свою постановку главе Челябинска Наталье Котовой.

— Замечательный коллектив! — поделилась впечатлениями Наталья Котова. — Он особенный, эти ребята остались без попечения родителей, и в этом спектакле действительно чувствуется их талант, думаю, что многие из них смогут в будущем выбрать актерское дело своей профессией. И это их способ самовыражения и самореализации, потому что только через такие постановки можно выразить свое отношение к жизни.

Сюжет короткой пьесы довольно простой, но безумно трогательный. Одна серая бездомная кошка выросла на улице под лестницей, но ей захотелось иметь собственное имя. А дать его может только хозяин, которого и пытается найти главная героиня.

— Может, вы меня возьмете? — обращается кошка к каждому из зрителей.

У этой пьесы счастливый конец - кошка обретает и хозяина, и имя. Но зритель понимает, что эти дети, оставшиеся без родителей, как и котята, нуждаются в заботе и внимании взрослых, в своем доме.

— Наш спектакль о доброте, каждая кошечка мечтает о своем доме, главная героиня тоже ищет, — рассказывает актер Данил. — Занимаюсь второй год, мне нравится выступать. Недавно занял первое место на конкурсе чтецов.

Руководитель коллектива «Театр юных сарванцов» Наталья Рассказова занимается с детьми 22 года.

— Мы всегда играем о себе, — делится Наталья. — Данил пришел забитый, я сразу сказала, что ему надо на сцену, чувствую насколько он за год изменился, мы раскрепощаем, потом это им в жизни сильно помогает.

Теплая встреча завершилась чаепитием. В подарок ребята получили не только аплодисменты, но и торт.

УЧИТЕЛЬ ГОДА

После многочисленных публичных выступлений и нескольких этапов конкурса «Учитель года» в Москве Вероника Мушкарина вернулась в свой прежний класс в лицее № 95 Челябинска. Теперь она не только знает свой предмет, но и разбирается в проблемах образования - все финалисты конкурса назначены советниками министра просвещения России. Вероника Сергеевна получила свою главную пятерку, но оценка не столь важна, говорит педагог.

Вероника Мушкарина стала первым финалистом "Учителя года" из Челябинска за последние 11 лет. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Оценки — это далеко не все, — признается Вероника Мушкарина. — Намного ценней, когда с детьми происходит душевная взаимосвязь, когда ребята могут подойти ко мне, спросить совета, поговорить. Это намного важней сейчас.

Тем не менее Челябинску досталась одна из главных наград конкурса — «Малый хрустальный пеликан», который получил каждый из пяти финалистов. Уже среди родного коллектива и детей учителя поздравила глава Наталья Котова.

— Мы 11 лет ждали эту награду, это престижно, и мы очень рады, что Челябинск в этом году представлял наш регион и что Вероника стала лауреатом этого конкурса, — отметила Наталья Котова. — Мы очень ей гордимся! Челябинские педагоги всегда держали высокую планку, и я уверена, что подобные достижения возможны только при неравнодушном отношении к своему делу, к своей профессии.

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