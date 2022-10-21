На коне и не только: смотрим новый спорткомплекс «Рифей», в нем есть даже бассейн

В центре развивают самые различные виды спорта, объединенные в современное пятиборье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новоградский тракт. В сторону Кременкуля и обратно. Наверняка, многие автомобилисты уже несколько лет гадают: что за яркое здание необычной формы красуется около известного конноспортивного комплекса «Рифей»? Развеем все слухи, сомнения о домыслы. Это спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью «Рифей» им. П. Латышева (ОБУ СШОР «Рифей»). Мало кто знает, но этой осенью комплекс уже открылся. Более того, с 21 по 23 октября здесь пройдет первенство Уральского федерального округа по современному пятиборью (возрастные категории от 13 до 22 лет и старше).

С спортивной школе олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью «Рифей» уже тренируются спортсмены всех возрастов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КОМПАКТНЫЙ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Комплекс открылся и начал работать без помпы и ярких торжеств. Такой красавец самодостаточен! И, как говорят, еще и с «глубоким внутренним содержанием». Спортивный комплекс планировали открыть еще в 2020-ом — к проведению саммита ШОС. Но ШОС не состоялся, а стройка затормозилась.

Министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб вместе с директором спортивной школы Натальей Алистратовой провели для «Комсомолки» небольшую экскурсию, а заодно и очередную проверку готовности комплекса к началу соревнований и тренировочному процессу.

Экскурсия по комплексу «Рифей» - увлекательная и познавательная Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С виду компактный, внутри многофункциональный! На профессиональном языке это называется «спортивным ядром». Не поверите, но здесь, все, что нужно для спортивного счастья. На первом этаже — в большом универсальном зале для игровых видов спорта блестит и переливается новенький паркет. Кстати, здесь уже вовсю идут тренировки. А с краю две современных дорожки для фехтования (входит в программу современного пятиборья).

Универсальный спортивный зал комплекса приспособлен под тренировки и соревнования по различным видам спорта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Второй этаж — «изюминка»: 25-метровый бассейн. И здесь уже «яблоку негде упасть». Воспитанники спортивной школы «наматывают» водные километры по всем шести дорожкам. Здесь же — современный тренажерный зал. На третьем — тир на 10 стрелковых позиций (лазерные пистолеты).

25-метровый бассейн «Рифей» на шесть дорожек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На первых двух этажах раздевалки, сушильные, душевые, в том числе, приспособленные и для участников соревнований и тренировок по адаптивным видам спорта. Медицинский кабинет, тренерские комнаты, административные помещения, комнаты для учебных занятий и конференций, кафе. В центре четыре этажа, последний – технический (высота потолков в здании 3,6 м).

— К нам уже звонят тренеры, руководители федераций по различным видам спорта, любители спорта, родители детишек, спрашивают — можно ли потренироваться, провести соревнования, просто прийти поиграть в зале, и, конечно, поплавать в бассейне, — говорит Наталья Алистратова. – И такой спрос можно понять. Рядом Северо-Запад, микрорайоны Парковый, поселки. Но мы только-только открылись. Конечно, все возможности спорткомплекса будут доступны населению. Сейчас мы верстаем планы тренировочных занятий для групп спортивной школы от 10 до 17-18 лет. Когда этот график будет окончательно составлен, то мы увидим «окна» для массового посещения. Кстати, спортивный зал у нас уже принимает желающих поиграть в футбол, в другие игровые виды спорта. А уже скоро на тренировочные сборы к нам приедет команда мастеров гандбольного клуба «Динамо-Сунгуль». Проживание мы тоже обеспечиваем. В «Рифее» есть гостиница на более, чем 40 мест. В середине ноября уже сложится полная картина и мы выложим график посещений и стоимость сеансов и оплаты аренды на нашем сайте.

В зале уже тренируются молодые спортсмены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что касается транспортной доступности, то этот вопрос сегодня тоже решен. До «Рифея» от конечной остановки Чичерина каждые 15 минут курсируют маршрутные такси №№ 213, 348 (около самой остановки над трассой построен мостовой переход).

ВТОРОЙ В РОССИИ

Вместимость спортивного комплекса около 500 человек. На всех площадках есть зрительские места. Спортивное пятиборье – универсальный вид спорта, где спортсмен должен проявить многие свои качества – в плавании, фехтовании, конном спорте, стрельбе и беге (в последние годы бег и стрельба объединены – спортсмены пробегают четыре круга по 800 метров и стреляют на четырех огневых рубежах). Многозадачность пятиборья сыграла на руку: в городе появился уникальный многофункциональный комплекс, который будет открыт и для массовых посещений!

Три приспособлен для стрельбы из лазерного пистолета Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, под окнами «Рифея» еще и прекрасный стадион. Футбольное поле с искусственным покрытием, круг 330 метров на четыре беговые дорожки, площадка для стрельбы. Рядом один из лучших в России конноспортивных комплексов с крытым манежем (сегодня здесь содержится более 80 лошадей).

Спортивное ядро «Рифея» - это и многофункциональный открытый стадион Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министр физической культуры и спорта региона Александр Гриб отметил, что Центр «Рифей» — это второй специализированный комплекс в России по современному пятиборью (один из комплексов работает в Москве), и что это уникальная площадка для развития сразу нескольких видов спорта.

В «Рифее» оборудованы и дорожки для фехтования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— В предстоящие выходные мы проведем в «Рифее» первенство УрФО по современному пятиборью. Это будут первые соревнования в новом комплексе. Своего рода тестовый турнир. Проведем, посмотрим все в реальном режиме. Увидим логистику. Послушаем отзывы спортсменов и тренеров из других регионов. Получим обратную связь. Так, как это было, к примеру, после проведения Всероссийской Спартакиады сильнейших по легкой атлетике в Челябинске. Было много просто восторженных отзывов. И этот комплекс «Рифей», уверен, станет прекрасной площадкой для проведения соревнований самого высокого уровня, — подчеркнул Александр Гриб.

Министр спорта Александр Гриб проверяет готовность комплекса к проведению тренировок и соревнований Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЗАПРОС НА СПОРТ

Министр спорта отметил, что помимо открытия новой спортивной школы по современному пятиборью и конному спорту, в Челябинске уже в этом году планируется запустить региональный центр олимпийской подготовки по хоккею «Шайба», тренировочную крытую арену «Трактор» (около Ледовой арены «Трактор») и пристрой к плавательному бассейну «Строитель» с новой ванной.

— Это новые, современные объекты. Это новый внешний вид, новое наполнение. Такие же спортивные объекты открываются и в других территориях Челябинской области. В этом году появились новые стадионы, спортивные площадки в селах Долгодеревенское, в Миасском, до конца года также запустим современное «спортивное ядро» в селе Уйское, — подчеркнул Александр Гриб. — За последние три года введено в эксплуатацию или полностью реконструировано 19 новых физкультурно-спортивных объектов, и еще столько же находится в работе. Сегодня у населения большой запрос на спортивные комплексы – на закрытые, на открытые площадки. Губернатор Челябинской области с учетом спроса инициирует вложение существенных средств в строительство таких инфраструктурных объектов, в развитие спорта. Это действительно беспрецедентный и прекрасный пример.

СПРАВКА «КП»

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Рифей» с плавательным бассейном включает в себя:

Пятиборцы готовятся к соревнованиям в «Рифее» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— площадь более 4300 кв.м. (по своему функциональному назначению относится к сооружениям для спортивно-оздоровительного вида деятельности населения)

— универсальный спортивный зал для тренировок и соревнований по следующим видам спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, бокс, дзюдо, греко-римская борьба, фехтование (вмещает 80 спортсменов, 200 зрительских мест)

— бассейн — 100 зрительных мест, пропускная способность 64 пловца.

— тренажерный зал — 60 человек

— пневматический тир — 10 стрелков, 40 зрительных мест

— открытый конный манеж с трибуной для судей, зрителей

— стадион с мини-футбольным полем и легкоатлетической беговой дорожкой (четыре тренировочно-беговые дорожки)

— спортивно тренировочный центр по современному пятиборью рассчитан на 490 посетителей

Вместимость спортивного комплекса около 500 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

В спортивной школе сегодня тренируется около 200 воспитанников, есть несколько мастеров спорта, больше десятка кандидатов в мастера спорта.

На стадионе комплекса «Рифей» спортсмены-пятиборцы наматывают круги, а после бега - стреляют по мишеням Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как записаться в СШОР по конному спорту и современному пятиборью:

Челябинская область, Сосновский район, ул. Трактовая, 10, поселок Новый Кременкуль.

Старший тренер по современному пятиборью Тарасова Лариса Борисовна +7 982 366-31-33

Официальный сайт комплекса «Рифей»: http://www.ksk-rifey.ru/

Одна из раздевалок спортивного комплекса «Рифей» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЛЮБОПЫТНО

— После 2024 года (Олимпиады в Париже) из программы современного пятиборья будет исключен один вид – конный спорт. Пока не решено, какой вид спорта заменит верховую езду. Рассматривается вопрос такой дисциплине, как преодолении полосы препятствий, либо включении в дисциплину пятиборья велоспорта.

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