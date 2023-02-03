Южноуральцы готовы разделять мусор и ждут появления желтых контейнеров в своих дворах

После встречи губернатора с экоактивистами в Челябинской области принимаются новые решения по сохранению природы региона. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске экоактивисты, представители предприятий и власти встретились на координационном совете при губернаторе, чтобы поговорить о результатах экологической работы и улучшении обстановки в будущем. Глава региона Алексей Текслер оценил несколько инициатив и озвучил новые решения.

— Мы хотим, чтобы наш регион был чистым, чтобы здесь хотелось жить, работать, создавать семью, — рассказал о задачах совета Алексей Текслер. — Когда мы говорим о развитии региона, о развитии городской среды, вопросы экологии — ключевая часть этой цепи. Нам предстоит сделать наш регион лучше, чище, комфортнее, и мы с вами обязательно это сделаем. Прошу министерство экологии поддерживать инициативы и все, что было озвучено, взять в работу и на особый контроль.

ПРЕДПРИЯТИЯ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ

Экологический совет поддерживают все больше предприятий. Для промышленного региона загрязнение воздуха всегда будет актуальной проблемой. Работа началась с модернизации и избавления от грязного производства. По четырехстороннему соглашению, в которое вошли Министерство экологии России, правительство Челябинской области, Росприроднадзор и крупные компании, переоборудование прошло на 16 производствах.

Челябинский металлургический комбинат внедрил систему газоочистки электросталеплавильного цеха, «Фортум» перешел от сжигания угля на ЧТЭЦ-2 на газ, Магнитогорский металлургический комбинат запустил аглофабрику, строит новую коксовую батарею.

— В октябре 2022 года предприятия Челябинска и Магнитогорска взяли на себя еще более серьезные обязательства, — сказал губернатор Алексей Текслер. — Первоначально мы договаривались о 20-процентном снижении объемов выбросов, сегодня по тому же Челябинску мы снизим объемы выбросов более чем на 45% — это совершенно другой уровень. И наши предприятия берут на себя эту ответственность.

Еще 33 предприятия заключили двухсторонние соглашения с правительством области по улучшению экологической обстановки. До 2025 года они должны провести 177 природоохранных мероприятий.

Кроме того, координационный совет при губернаторе создал свой экологический стандарт, к которому уже присоединились 25 предприятий. Сегодня знаки получили Южно-Уральский госуниверситет, группа компаний «Конар», Южуралзолото, Саткинский чугуноплавильный завод, «Огнеупор». Они обязались следовать нормам и требованиям в своей работе, которые прописаны в документе.

БОЛЬШЕ КОНТЕЙНЕРОВ — МЕНЬШЕ СВАЛОК

Еще несколько лет назад мы и представить не могли, что будем дома отдельно складывать бутылки, банки, бумагу, батарейки и старую одежду. Сначала экологичное потребление начали продвигать общественники, организуя отдельные места сбора вторсырья. Параллельно на контейнерных площадках Челябинска начали появляться баки для пластика, но в 2023 году стало очевидно — Челябинска область готова перейти на раздельный сбор отходов. В нескольких городах появились ярко-желтые контейнеры и машины, которые собирают пластик, металл и макулатуру. «А почему у нас таких нет?» — начали задавать вопросы жители.

После встречи губернатора с экоактивистами в Челябинской области принимаются новые решения по сохранению природы региона. Фото: минэкологии.

Алексей Текслер сообщил, что до конца года в регионе появится 8 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов. На данный момент установлено 5.5 тысячи баков. На новый уровень обращения с отходами перешли, помимо Челябинска, Южноуральск, Магнитогорск, Снежинск, Кыштым, Озерск, Сосновский район.

— Стоит задача в течение двух лет закрыть 100% по сортировке мусора, — сказал глава региона. — Запрос о раздельном сборе мусора очевиден.

В качестве аргумента глава региона огласил результаты опроса, который он провел в своей соцсети. 80% жителей готовы разделять отходы или уже делают это.

Переломным моментом в отношении к мусору стало решение о ре культивации челябинской свалки. Сегодня такой же процесс запущен в Магнитогорске, Карталах, Верхнем Уфалее и Златоусте. Удалось избавиться от мазутохранилища в Златоусте, ликвидировано больше 500 несанкционированных свалок, и этот процесс продолжается.

«ЗЕЛЕНЫЙ» БИЗНЕС

Об экологичности задумывается и малый бизнес. Челябинская область вошла в число восьми регионов России, где будут созданы экопромышленные парки. В частности, в регионе в 2024 году начнут выпускать из втор сырья пленку и стройматериалы.

Немало примеров такого производства уже сейчас. Член координационного совета и директор компании «Экогид» Анна Карпелюк предложила чиновникам выбирать экологичные материалы, произведенные на Южном Урале, тем самым поддерживая такие предприятия.

Совет при губернаторе оценивает все сферы экологии - от промышленности до природоохраны. Фото: пресс-служба губернатора.

— С 1 января 2023 года вступили изменения в Федеральный закон, и теперь при организации закупок необходимо обращать внимание на их «зеленость», — сказала общественница. — Необходимо приобретать покрытия с использованием вторичных материальных ресурсов и указывать даже долю вторсырья, которая использовалась при их производстве. В Челябинской области за последние несколько лет образовался пул предприятий, которые производят у нас такую продукцию, в том числе люки, ограждения, мягкие покрытия, материалы с использованием резиновой крошки из покрышек. Было бы здорово создать банк таких предприятий и донести информацию до глав муниципалитетов, чтобы знали, как озеленить нашу область с помощью вторсырья.

Губернатор Алексей Текслер поддержал это предложение, отметив, что это важное для правительства замечание.

МИАСС В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ

Много предложений звучало по качественному озеленению городов, сохранению биоразнообразия и природной уникальности Южного Урала. Алексей Текслер сам поднял тему очистки реки Миасс в Челябинске, подчеркнув, что эта река в зоне его особого внимания. Весте с благоустройством береговой линии изменится система очистки водоема.

— Главный водный объект Челябинска находится в непригодном состоянии, — сказал Алексей Текслер. — Техника и дальше будет работать по механической очистке от водорослей. Но надо более серьезно заниматься рекой. Будем разрабатывать проект по очистке русла и в этом году эту работу начнем.

В частности, на реке Миасс установят новые ливневые очистные сооружения.

МНЕНИЕ

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов:

— В Челябинской области не только каждое наше предложение услышано, оно переходит в поручения чиновникам. В этом ценность, уникальность нашей площадки. Южный Урал стал по праву центром экологических инициатив. Все, что мы придумываем, выходит на федеральный уровень и поддерживается. Быть лидером — это большая ответственность. Так, сегодня мы озвучили проблему статуса спасенного животного. Коллеги выступили с поправками в федеральное законодательство, и нас услышали.

ЦИФРА 80%

Большинство жителей Челябинской области готовы или уже разделяют бытовые отходы. Таковы данные опроса, который провел губернатор в своей соцсети.

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