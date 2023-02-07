В Курганской области 9-летняя девочка на тюбинге попала под машину

Водитель не успел остановиться. Фото: ГИБДД45 / vk.com

В Юргамыше Курганской области 9-летняя девочка попала под машину. Школьница с разрешения родителей каталась на надувной «ватрушке» с необорудованной горки. Перед очередным заездом она не посмотрела по сторонам и вылетела прямиком под колеса проезжавшей мимо иномарки. Происшествие попало на камеру видеорегистратора.

От удара ватрушка с лежащей на ней девочкой, по-видимому потерявшей сознание, отлетела в сторону. На кадрах видно, что к ней тут же подбежал мужчина, который поднял ребенка на руки.

– В результате происшествия несовершеннолетняя доставлена в больницу, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Курганской области.

Известно, что девочку направили в Юргамышскую центральную районную больницу. Впрочем, в медучреждении о состоянии ребенка корреспонденту КП-Челябинск сказать не смогли.

В отделе пропаганды уточняют, что каталась девочка с опасной необорудованной горки, организованной проживающей поблизости ребятней. Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей контролировать места игр своих детей и объяснить им, что катание в неположенных местах может привести к травмам и гибели.

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