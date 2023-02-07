«У нас очереди на сдачу крови»: челябинка, переехавшая в Турцию, о землетрясении и объединении всей страны в сложное время

В Алании землетрясение тоже почувствовали, но не так сильно - толчками. Фото: предоставлено КП

Челябинка Татьяна с мужем перебрались в Турцию из Челябинска год назад. Она – предприниматель, он – айтишник. Обосновались в Алании. Женщина рассказала КП-Челябинск о том, чувствовали ли они землетрясение и как страна переживает трагедию.

— 6 февраля 4:17 я проснулась от сильного покачивания. Толчки мы в Алании ощущали именно так: сильное покачивание без резких толчков. Вторая волна пришла через несколько минут, но уже не такая долгая как первая. Такой силы и продолжительности землетрясение у нас было впервые за последний год. И мы поняли, что там, где эпицентр, случилась большая беда. Еще одну волну землетрясения почувствовали днем. Страшно? Да, от того, что не знаешь как себя вести в этот момент. У нас на Урале такого нет. Изучали весь день правила поведения во время землетрясений.

Власти Алании очень быстро организовали сбор помощи. Фото: предоставлено КП

Многие провели утро с момента начала землетрясения и до 7 утра в машине. Кто-то был весь вчерашний день на улице подальше от зданий. Но в большей степени люди стараются помочь - они очень активны в сборе гуманитарной помощи и сдаче крови. Власти Алании быстро организовали сбор крови, вещей и еды. Очень много людей везут все, что могут отдать. Большие очереди на сдачу крови.

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