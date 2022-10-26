«Новатэк» привез в Челябинск Русский музей с новым образовательно-выставочным проектом «История России в изобразительном искусстве»

Алексей Бетехтин, Вадим Ромасенко, Борис Столяров (слева направо) обсудили важность и актуальность проекта. Фото: предоставлено КП

Рассказывать об истории России школьникам и студентам Челябинской области будут на примере шедевров изобразительного искусства. По приглашению компании «Новатэк» в Челябинск привезли новый образовательно-выставочный проект Русского музея. На протяжении трех дней – с 25 по 27 октября - около 200 педагогов и учеников из разных городов региона посетили лекции и мастер-классы. Столица Южного Урала стала первым городом, которая приняла проект «История России в изобразительном искусстве».

БИЗНЕС РАЗВЕРНУЛСЯ В СТОРОНУ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

Инициатор проекта - компания «Новатэк», которая много лет занимается спонсорской и благотворительной деятельностью, направленной на поддержку культуры, сохранение и возрождение национальных ценностей и духовного наследия России.

Специально для проекта разработали альбом для чтения и творчества и методическое пособие. Фото: предоставлено КП

— То, что мы делаем сейчас, залог нашего будущего и будущего всей страны, — заметил генеральный директор «Новатэк-Челябинск» Вадим Ромасенко. — Сегодня мы понимаем, насколько важно, чтобы дети узнавали историю страны, в том числе через изобразительное искусство.

Заведующий отделом «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея Борис Столяров отметил, насколько важен разворот бизнеса в сторону культуры и образования.

— Актуальной проблемой времени становится формирование исторического знания для сохранения нашей государственности, нужно, чтобы дети уважали собственную историю. Мы не будем учить учителей, мы дадим им новый ресурс – изобразительное искусство, которое расширяет область истории. В рамках проекта специально разработаны альбом и методическое пособие. Пока мы первый музей, который вышел на образовательную стезю рука об руку с бизнесом, чтобы сделать образование современным и интересным, — говорит Борис Столяров.

Послушать лекции приехали педагоги из разных городов Челябинской области. Фото: предоставлено КП

По словам министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, это уникальный проект, новое видение истории:

— То, что «Новатэк» – социально ориентированный бизнес мы знаем очень давно. И то, что он поддержал идею «Русского музея», – это замечательно. Думаю, что новый образовательный проект будет тиражироваться по всей области и откроет новый пласт знаний об истории страны через призму изобразительного искусства.

Челябинск стал первым городом, с которого стартовал проект. Затем, по словам Вадима Ромасенко, такие же мероприятия пройдут в городах присутствия «Новатэка» - Костроме, Мурманске, Новом Уренгое.

ТРИ ДНЯ НОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО

Как отметил директор «Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский, музей в Челябинске хоть и исторический, но живопись и графика в экспозициях появляются часто. Кстати, дидактическая выставка, охватывающая 17-19 века, останется в Челябинске.

Для ребят провели мастер-класс. Фото: предоставлено КП

Узнать, как рассказывать об истории на примере шедевров живописи приехали педагоги из разных городов Челябинской области. Старшеклассники и студенты художественных школ и колледжей посетили занятия заведующей сектором по работе с образовательными учреждениями Русского музея Ольги Лузе. А художник Светлана Денисова, ведущий методист по музейно-образовательной деятельности Русского музея, провела мастер-класс для ребят на тему «Символы и Эмблемата». Вместе они попробовали нарисовать подобие изразцов, которые появились после правления Петра I, на кафельной плитке специальными красками.

Дети рисовали подобие изразцов, появившихся после правления Петра I. Фото: предоставлено КП

Каждый педагог-участник проекта получил специально разработанный учебно-методический комплект: альбом для чтения и творчества, методические пособия и сертификаты Русского музея.

Как отметил Борис Столяров, проект «История России в изобразительном искусстве» ни в коем случае не заменит традиционного преподавания, а даст учителям новый ресурс – изобразительное искусство, которое расширяет предметную область истории.

Фото: предоставлено КП

— Наша живопись, в отличие от зарубежной, всегда поднимала важные социальные темы, — считает Борис Столяров. — История – это коллективная память, и если мы хотим сохранить национальный суверенитет, то должны овладеть этой памятью, в том числе воспитывать патриотизм средствами искусства.

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