Поединок послов и дружины: в Челябинске пройдет финал всероссийской игры «Русский мир»

Сергей Авдеев рассказал об особенностях игры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На следующей неделе, 14 и 15 февраля, в Челябинске пройдет первый Всероссийский этап интеллектуальной игры «Русский мир». Она появилась в Челябинске, а недавно стала популярной по всей стране. Что такое «Русский мир», кто такие дружины и послы и чем город удивит гостей, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

− Что такое «Русский мир»?

− Это интерактивное состязание среди школьников, которое проходит в сценическом формате блиц-викторины. Команды со сцены отвечают на вопросы по семи областям истории: русский язык и литература, русское искусство, духовные ценности, русская материальная культура, фольклор, праздники и много вопросов, связанных с русскими обычаями, пословицами и поговорками. Дети так гораздо глубже вовлекаются в изучение истории. Сейчас играем, охватывая все периоды до 1917 года, современную историю России не берем.

− А почему не берете?

− Сейчас работаем над содержанием вопросов, связанных с современной историей. Но говорить будем в первую очередь о периоде Великой Отечественной войны и послевоенной индустриализации. Пока брали классическую историю.

− Кто участники «Русского мира», как проходит игра?

− На всероссийский финал ожидаем школьников из девяти регионов. Команда из девяти человек – это дружина. Все в игре привязано к магической цифре три: три раунда, три поединка по три вопроса. Но никаких тестов, все происходит на сцене. Это действо несколько театрализовано.

У игры олимпийский формат. Команды сначала состязаются между собой, потом проходят полуфиналы и финальное сражение. Там и определяется абсолютный победитель.

В Челябинске в таком же формате это на протяжении 22 лет происходило. Команды сначала на школьном, потом на районном и городском уровнях играли. Так определялся абсолютный победитель в каждом году. Но так случилось, что до 2022 года мы с коллегами из других регионов делились опытом по этой игре. Они увидели проекцию и спросили, не хотим ли мы попробовать выйти за пределы Челябинска. Мы сказали: «Почему нет?» и пригласили девять городов России. Выбирали по географическому принципу, с легкой транспортной доступностью. Ждем гостей из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Кургану, Самарской области и Томска. Школьники приезжают 13 февраля, 14 начинаются состязания, а 15 пройдет финал.

− Кто будет в жюри?

− Если говорить про жюри, мы понимаем, что в истории важны память и правда. Поэтому содержательными аспектами игры на протяжении 20 лет занимается Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет Челябинска. Вместе с комитетом по делам образования они авторы игры. По большому счету автор игры и все члены жюри в этот раз – это ученые с большой буквы в историческом поле, представляющие государственно-педагогический университет. Они формируют вопросы и будут оценивать ответы.

Первый тур уже состоялся в январе, он был в онлайн-формате. Ребята из других городов понимают, что и как будет проходить. В конце прошлого года сюда приезжали руководители системы образования и наставники команд для знакомства с игрой, форматом и содержанием. И в связи с тем, что мы находимся в праздновании трехсотлетия Петра I, эта игра будет посвящена эпохе Петра. Мы немного сузили границы, чтобы ребята понимали, по каким аспектам им готовиться.

− К нам приезжают школьники из разных регионов страны. Чем Челябинск будет удивлять гостей?

− Школьники будут жить в лагере «Лесная застава». Наша задача − создать артековскую атмосферу. Помимо больших серьезных исторических состязаний на сцене, хотим наполнить глубокими смыслами вечернее время: народными гуляниями и праздничными мероприятиями в русском народном стиле. Для того, чтобы дети еще глубже погрузились в тематику игры.

Очень хочется познакомить их с Челябинском, запланирована большая культурная программа. Ребята попадают в 10-летие с момента падения метеорита. Конечно, мы не обойдем вниманием и государственный исторический музей. В филармонии готовят специальное театрализованное представление с презентацией симфонического оркестра. Для меня было удивительно, что у ребят был запрос именно на такие фундаментальные вещи. Посещение органного зала запланировано, это эксклюзивно для России. Надеюсь, понравится и челябинское гостеприимство, и содержательная программа.

− Что это за дети? Очень умные старшеклассники, которые увлекаются историей и литературой? Или их как-то готовят по-особенному?

− На всероссийском этапе мы работаем с 8-9 классом. Это школьники, которые проявили интерес и захотели участвовать в игре. Это ученики гимназий и обычных школ. У нас играют дети с 3 класса и до 10-11.

Очень интересная особенность игры с 2020 года: помимо дружины, которая представляет школу, в игре принимает участие команда послов. Это школьники – ребята с миграционной историей, кто изучает русский язык как неродной.

У нас сейчас таких ребят много, большая часть из них с российским гражданством. Поэтому у нас есть ряд вопросов, подготовленных для послов. Задача ребят: через игру познакомиться глубже с культурой и историей России, продемонстрировать в игре свою культуру. Это интерактивный формат: ребята в национальных костюмах сначала отвечают на вопросы, а потом презентуют культуру Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана или Китая, например.

− В этой игре есть своя терминология: послы, дружина. Расскажете подробнее?

− Мы привыкли говорить «сборная»: сборная по теннису, сборная команда КВН Челябинска. Здесь команда называется дружина. Все в исторических моментах заключено. В игре нет оценок, присваиваются ордена определенных степеней, которые тоже официально утверждены в истории России. И по количеству орденов и звезд определяется, какая команда одержала победу в поединке.

− Интересно, что эта игра зародилась в Челябинске и проводится уже больше 20 лет. Как появилась идея?

− Ученые чуть раньше замечают, что что-то не то происходит. Изучая современные учебники и исторические книги, много упускаем. Изучать глубоко историю необходимо в интерактивном, каком-то новом формате, в котором ребята будут проникаться. Так, в далеком 2000-м году преподаватели гуманитарно-педагогического института задумались над проектом и вместе с коллегами из системы образования города потихонечку начали пробовать, делать первые шаги. Затем игра вышла на уровень по две тысячи участников каждый год.

На сегодняшний день наша задача − выйти на уровень Уральского федерального округа, а потом сделать всероссийские турниры регулярными, ежегодными. Мы готовы делиться наработками, навыками. Если все успешно сейчас пройдет, в чем я не сомневаюсь, наверное, во втором учебном полугодии можно будет планировать вторую всероссийскую игру. Сейчас запросы из других городов приходят. К сожалению, мы не можем взять больше участников в первую игру, ограничились девятью городами. Но мы понимаем, что это только первый шажочек.

Организаторы уверены: о такой игре знают в каждой школе Челябинска. Чтобы сформировать команду, достаточно обратиться с такой просьбой к завучу.

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