«Завод сквозь время»: дети сотрудников ЧТПЗ показали в рисунках, как они видят предприятие

Фото: ЧТПЗ

На Челябинском трубопрокатном заводе, входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), подвели итоги детского конкурса рисунков. Детям и внукам сотрудников ЧТПЗ нужно было показать, как они видят предприятие, где трудятся их родители и бабушки с дедушками. За самые красивые иллюстрации подготовили подарки.

Фото: ЧТПЗ

В честь 80-летия ЧТПЗ в течение года устраивал праздничные мероприятия. В их числе высадка деревьев на территории завода и Ленинского района, концерты, мультимедийная выставка. Конкурс детских рисунков — часть этой программы.

— В юбилейных мероприятиях в течение года были задействованы все поколения нашей большой и дружной семьи трубников: уважаемые ветераны, сотрудники — оплот и гордость завода, наши дети и внуки, — отметил управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов. — На протяжении 80 лет несколько поколений трубников создавали свою историю завода, теперь – будущее за подрастающим поколением. И судя по рисункам, по тому, каким видят завод юные таланты, будущее ЧТПЗ в надежных руках!

Еще весной для детей и внуков сотрудников провели День открытых дверей. Им показали, где работают родители и бабушки с дедушками, как из листа металла получаются трубы и зачем нужны соединительные элементы. А летом запустили конкурс рисунков, в котором многие отобразили на бумаге впечатления от производства.

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Всего было три номинации: «Моя трудовая династия», «Завод сквозь время» и открытка «С юбилеем, ЧТПЗ!». Участникам можно было прислать работу только в одной номинации. В итоге на конкурс пришло полсотни работ. Самому младшему художнику – всего 5 лет, а самому старшему – 17.

Фото: ЧТПЗ

Помимо рисунков на бумаге форматов А4 и А3 были работы на холсте, аппликации и коробки с сюрпризом. А Анна Балацкая даже приложила к работе свои стихи:

— Гордость Урала, гордость России…

В этом заводе великая сила!

Здесь металлургов большая семья.

Здесь бы хотела работать и я!

Фото: ЧТПЗ

Выбрать победителей конкурса оказалось не просто: все иллюстрации члены жюри оценили как достойные. Поэтому всем участникам вручили по билету на мультимедийную выставку в парк «Россия — моя история», где показывается история ЧТПЗ.

Фото: ЧТПЗ

Члены жюри решили не распределять работы по местам, а просто выбрать по три лучших в каждой номинации. В итоге победителями стали Ксения Березина (16 лет), Алиса Ульянова (13 лет), София Симанова (12 лет), Анна Балацкая (11 лет), Ярослав Клементьев (9 лет), Варвара Ломовцева (9 лет), Дарина Татаринова (8 лет), Виктор Штырков (7 лет) и Ева Ахматгалеева (6 лет).

Также в конкурсе были две спецноминации: профком выбрал своего победителя, им стала 8-летняя Вероника Борисова. Девочка нарисовала заводоуправление и лежащие перед ним трубы, в том числе в два с половиной метра, которую освоили только в этом году. Поэтому на нее девочка приклеила синий атласный бантик.

Фото: ЧТПЗ

А Алена Осадчая стала абсолютным лидером творческого конкурса и получила главный приз конкурса — электросамокат. Она нарисовала прошлое и будущее ЧТПЗ, использовав черно-белые и цветные краски. Оказалось, что девушка окончила художественную школу и сейчас учится на первом курсе на архитектурном.

Фото: ЧТПЗ

— Тему я выбрала про время, потому что настоящее, прошлое и будущее — это все наше. Завод был, есть и будет всегда, — объясняет задумку победительница конкурса Алена Осадчая. — Я очень долго работала, переделывала работу несколько раз. Я посмотрела: у всех работы очень классные, мне много работ понравилось. Была очень удивлена, что я победитель!

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Выставка из репродукций лучших работ организована в ДК ЧТПЗ. Оригиналы же украсят холлы заводоуправления ЧТПЗ.