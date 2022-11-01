Несколько лет пытались спасти: в Челябинске заменят голубые ели на площади Революции

Голубые ели вдоль трибун пытались спасти, но эксперты рекомендовали их заменить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На площади Революции в Челябинске в начале ноября приступят к замене 8 голубых елей. Деревья несколько лет пытались спасти, но крону так и не удалось сохранить, а сухие желтые иголки и голые ветви портят вид главной достопримечательности города.

Решение было принято еще год назад, однако с вырубкой решили не торопиться. Собрали комиссию из ботаников и других экспертов, продумали концепцию высадки деревьев. Но дольше всего выбирали молодые ели, которые украсят площадь.

Глава Советского района Владислав Макаров, который отвечает за внешний вид этого сквера, признался, что лично осмотрел около 200 экземпляров, чтобы выбрать самые красивые и подходящие деревья.

— Старые ели находятся в угнетенном состоянии и рассажены не симметрично, — рассказал Владислав Макаров. — В предыдущие годы часть погибших сухостойных елей были удалены, поэтому прямо на том месте, которое освободится после удаления старых растений, мы не можем высадить новые. Будет применена новая схема высадки: 8 елей на одинаковом расстоянии будут хорошо смотреться и со стороны проезжей части проспекта Ленина, и со стороны сквера.

ЕЛИ ПЫТАЛИСЬ СПАСТИ

Ботаники рассказывают, как неоднократно пытались спасти уникальные голубые ели. Даже нашли в архиве документы, что молодые идеально ровные двухметровые деревья были высажены в начале 60-х годов прошлого века. Практически сразу после установки самого памятника. Но время, выхлопные газы от машин и современное благоустройство сделали свое дело.

Ветви деревьев говорят о том, что ели погибают. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Замена этих деревьев продумывалась еще в 2019-20 году, когда мы делали санитарную обрезку по восстановлению кроны, — рассказывает биолог, представитель ландшафтного клуба Челябинска Лариса Голбина. — К сожалению, не достигли успеха вообще. В последние годы было слишком жаркое лето, такой температурный режим губителен для ели колючей, хоть растение и жароустойчивое. Также много лет не было должного ухода, сложные экологические условия. К тому же на площади из-за мероприятий всегда много народу. Люди вытаптывают верхний грунт, а это плачевно сказывается на корневой системе. Да и тропиночная сеть проложена без учета роста корней, растениям нечем питаться. Это можно понять по отмиранию макушек ели колючей, которые идут под замену. Внешний вид говорит о том, какие проблемы в подземной части.

По некоторым елям видно, как их пытались спасти: у них обрезаны засохшие ветки. Временно это помогло, макушки стали зеленеть. Однако внешний вид деревьев также немаловажен для главной площади, по ним судят о всем городе. Поэтому было принято решение заменить 8 деревьев, а несколько крайних елей, которые сохранили шикарный вид, сохранить.

КАК ВЫБИРАЛИ НОВЫЕ ЕЛИ

Чтобы выбрать новые ели для главной площади Челябинска, подрядчики и представители администрации объехали 6 питомников в Челябинской области и ближайших регионах, отсмотрели ни одну сотню деревьев. Остановились на башкирских красавицах. Они оказались идеальными для Челябинска. Сейчас растения выкапывают, чтобы отправить в новый дом.

Молодые пятиметровые елочки уже готовы переехать в Челябинск. Фото: пресс-служба администрации.

— Отобранные деревья в районе 5,5 метров, диаметр юбки — от 2,5 метров, — обозначил параметры глава района Владислав Макаров. — Если взять шире и выше, нижние ветки будут выходить на тротуар или на трибуны памятника Ленину. Деревьям нужно будет 10-15 лет, чтобы крона поднялась на такую высоту, как сейчас.

Чтобы достичь нужной для Челябинска высоты, деревья выращивались в питомнике больше 10 лет.

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЗАМЕНА

Старые ели начнут спиливать в ближайшее время. Подрядчик был определен конкурсом. Как рассказал исполнитель, процедура удаления деревьев будет кропотливой и продлится несколько дней, Только затем начнут высаживать новые деревья.

Решение совместно с администрацией принимала группа специалистов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— 2 года назад мы выполняли работы по омолаживанию деревьев в этом сквере, все сделали без замечаний, но удаление этих растений давно напрашивалось, — прокомментировал подрядчик Михаил Моисеенко. — Сначала с помощью автовышки аккуратно по частям снесем деревья, чтобы падающие ветки ничего не повредили, затем произведем корчевку пеньков с подпиливанием корневой системы. Думаю, у елей она ушла под трибуны и под существующие дорожки. Это кропотливый и небыстрый процесс. Далее заменим грунт. По внешнему виду елок для меня, как специалиста, очевидно, что корневая чувствует себя плохо, скорее всего, там строительный мусор. Когда будет нормальный грунт с соответствующими удобрениями, начнем высаживать.

Особая осторожность нужна и для того, чтобы не повредить трибуны, которые являются историческим памятником, как и сам монумент.

Помимо удаления деревьев, замены грунта и высадки деревьев, этим же контрактом предусмотрен уход за молодыми елями. Их будут поливать по режиму и подкармливать.

КСТАТИ

Обследование коснулось всех зеленых насаждений сквера на площади Революции. Биологи обнаружили не только угнетенные растения, но прекрасно сохранившуюся кедровую сибирскую сосну. Для ее высадки изначально была подобранно идеальное место, куда не доходит ни дорожная пыль, ни ноги посетителей сквера.

Однако нашли и другие ели, которые подлежат замене. Вопрос по этим деревьям будет подниматься после того, как полностью приживутся ели вдоль трибун.

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