Афиша на День метеорита в Челябинске 15 февраля 2023: в программе выставка осколков, лекция и хоккейный матч

Праздничная программа, посвященная 10-летию падения метеорита, продлится до лета Фото: Александр ДЫБИН

С падения челябинского метеорита прошло уже 10 лет. Небесное тело стало брендом Южного Урала, ему посвящают выставки, спектакли и даже фильмы. В этом году в Челябинске на весь февраль составили афишу, посвященную Дню метеорита. Куда сходить, что посмотреть и сколько это стоит?

Выставка метеоритов и минералов

6-26 февраля; исторический музей; 200-300 рублей (включена в постоянную экспозицию)

В галерее «Восток-Запад» работает экспозиция, в которой собраны метеориты из фондов исторического музея Южного Урала и частных коллекций. Посетителям покажут не только метеорит Челябинск и минералы, которые в него входят. На выставке будут кусочки небесных тел из США, Китая, Магаданской области, республики Тыва и Приморского края.

Лекция от астрофизика

15 февраля в 18:00; исторический музей; бесплатно (до 40 человек)

В саму годовщину падения метеорита сотрудники предлагают прийти не только на постоянную экспозицию, где будет заглавный герой. В Романовском зале в 18 часов всех желающих приглашают на научно-популярную лекцию от астрофизика Сергея Замоздры. Он расскажет о положительных и негативных сторонах явления, которое мы наблюдали 10 лет назад.

Хоккейный матч между «Трактором» и «Сочи»

16 февраля в 19:00; ледовая арена «Трактор»; 300-700 рублей

В предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» не смог вырвать победу у команды из Владивостока «Адмирал» — счет был 2:3. Поэтому от ближайшей игры фанаты «Трактора» ждут победных очков, которые помогут хоккейному клубу подняться в восьмерку сильнейших — зону розыгрыша плей-офф кубка Гагарина.

Первый «МетеоритФЕСТ»

18 февраля в 18:00; площадь ЮУрГУ; бесплатно

На фестивале запланирована целая программа. Обещают шоу барабанщиков The Noize, которые выступали на чемпионате мира по футболу в Катаре, музыкальный концерт и розыгрыш путешествий по Челябинской области. Главным событием станет 3D-мэппинг – на фасаде ЮУрГУ появится проекция метеорита и его истории – и все это с учетом архитектурных особенностей здания.

Туристический шаттл до озера Чебаркуль

выходные лето 2023 года; гастрофестивали; цены пока не указаны

Летом 10-летию падения метеорита посвятят сразу несколько гастрономических фестивалей. Их фишкой станет то, что все они будут проводиться на озере Чебаркуль, куда 15 февраля 2013 года и приземлился метеорит.

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