Пусть деньги работают: как в Челябинске открыть вклад с пользой для себя?

Выбирать стратегию сбережения сейчас нужно внимательно Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Впервые с весны этого года ставки по вкладам начали расти, и на Южном Урале снова стали интересны депозиты. Мы попросили руководителя Абсолют Банка в Челябинске Юлию Нилову ответить на вопросы читателей КП-Челябинск о том, как открыть депозит в нынешних условиях и вложить деньги без ошибок.

Юлия Нилова ответила на вопросы читателей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Светлана: «Продали комнату, которая досталась в наследство, и хотим весной оплатить обучение сыну. Хранить деньги «под подушкой» до этого времени не хотим. Какой вклад нам подойдет?».

— Светлана, если есть возможность не тратить эту сумму сразу, то вам подойдет депозит без возможности пополнения, но с наиболее высокой процентной ставкой. Самые высокие ставки сейчас как раз при оформлении на срок от 9 месяцев до года. То есть, если вы положите деньги на вклад сейчас, то уже через 9 месяцев получите доход 8-8,25% годовых. Но учтите, что такой вклад нельзя расторгать до истечения срока, указанного в договоре, иначе проценты «сгорят».

Олег: «Решил наконец завести «финансовую подушку безопасности». Откладывать каждый месяц хотя бы по 10 тысяч рублей, чтобы на них начислялись проценты. Но получается, мне для этого надо каждый месяц открывать новый вклад? Я же в них запутаюсь, как быть?».

— Олег, в вашем случае совсем не обязательно открывать каждый месяц новый вклад. Оптимальным вариантом станет депозит с возможностью пополнения и капитализацией процентов. Предположим, вы положили на счет 10 тысяч рублей. На них начисляются проценты. Спустя месяц они прибавляются к основной сумме, она вырастает, так что в следующем месяце проценты начисляются уже на увеличенную сумму. И дальше по этому же принципу. При этом вы можете хоть каждый день пополнять свой вклад – через офис банка или онлайн, через мобильное приложение (что гораздо быстрее и удобнее). Мы видим, что чаще всего наши клиенты пополняют такие вклады 1-2 раза в месяц – при получении зарплаты и аванса. За счет капитализации итоговая доходность по таким вкладам получается неплохая. Кроме того, с такого вклада можно снимать часть денег, если возникла необходимость, и проценты при этом сохраняются.

Виталий: «Что выгоднее с точки зрения доходности – открыть вклад в рублях или купить иностранную валюту – те же доллары или, может, юани?»

— Виталий, смысл в покупке иностранной валюты есть, если только если вы планируете путешествие за границу. Для сохранения и приумножения денежных средств покупка иностранной валюты сегодня не подходит: разница между курсом покупки и продажи, как правило, очень значительна. Кроме того, в последнее время курс самой популярной иностранной валюты – доллара – довольно стабилен и держится на одном и том же уровне. Заработать на «скачке» курса не получится.

Заработать на «скачке» курса не получится. Фото: Иван Макеев

Анна: «Планируем купить автомобиль. Когда будем покупать – точно не знаем. Наверное, как только найдем подходящую по цене и качеству модель. Может, это произойдет завтра, а может, через пару месяцев. Есть какие-то варианты так положить накопленные деньги, чтобы они «работали»?»

— Анна, советую вам обратить внимание на такой продукт, как накопительный счет. Проценты по нему начисляются каждый день, и они достаточно высоки – 7,25% годовых. При этом счет можно пополнять без ограничений и снимать с него деньги тоже без ограничений. Накопительные счета часто используют наши клиенты, которые покупают или продают недвижимость, совершают другие сделки на крупные суммы. Покупатели хранят на накопительном счете первоначальный взнос, продавцы кладут на него полученную сумму, если пока не определились с тем, как распорядиться ею в дальнейшем.

Алексей: «Повезло этой весной оформить вклад под 18% годовых. Но сейчас его срок действия закончился. Стоит ли открывать новый в ближайшее время или лучше подождать более выгодных предложений – например, перед Новым годом? Какие актуальные ставки сейчас?»

— Алексей, если рассматривать непополняемые вклады – по ним ставки традиционно наиболее высокие – то средний уровень по рынку – 6,5-7,8% годовых. Некоторые банки предлагают более высокую доходность. Например, у нас можно получить до 8-8,25% годовых.

Занимать выжидательную позицию в надежде на предновогодние акции с повышением ставок я бы не рекомендовала. Те банки, которые планировали поднять ставки по вкладам, уже сделали это в конце сентября – начале октября. С этого времени ключевая ставка Центробанка – главный индикатор финансового рынка – уже второй раз подряд остается неизмененной. Поэтому предпосылок для повышения вслед за ней ставок по депозитам тоже нет. Мой совет: если есть свободные деньги – они должны работать. Депозит сегодня самый надежный и доступный инструмент для того, чтобы сохранить денежные средства и в определенной степени защитить их от инфляции.

Татьяна: «Есть ли такие вклады, которые можно открывать онлайн, через приложение в телефоне? Чем они отличаются от обычных, какие «подводные камни»? Думаю оформить вклад, но каждый раз бегать в банк, тратить время – не хочется».

— Татьяна, банки все чаще предлагают оформление вкладов онлайн. У нас практически все депозиты можно открыть дистанционно, без посещения офиса. Делается это через мобильное приложение или интернет-банк. Там же можно пополнять и продлевать вклад, снимать часть основной суммы или проценты, заказывать справку о состоянии счета. Никаких «подводных камней» нет. Кстати, у нас при открытии вклада онлайн можно получить дополнительную надбавку к ставке – 0,15% годовых.

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