Преподаватели из Челябинска потратили 20 часов, чтобы сшить термобелье для батальона «Южноуралец»

Женщины подобрали специальную ткань, которая держит тепло. Фото: Ольга ЩАПИНА

Преподаватели школы шитья в Челябинске собрались вместе, чтобы изготовить партию термокомплектов для бойцов батальона «Южноуралец». Идея, что надо как-то помочь мужчинам, которые участвуют в спецоперации, давно витала в воздухе. Одна из учениц школы предложила помочь тем, что они умеют лучше всего — сшить одежду. Они не собирали деньги и не просили помощи. Просто взяли остатки специальной ткани, которая используется для пошива термобелья, и сели за работу.

— Все было спонтанно, — рассказывает КП-Челябинск руководитель школы шитья «Фактура» Мария Новокрещенова. — Быстро собрались 6 человек, за 2 недели и 20 часов работы мы сшили 19 комплектов термобелья и 20 утепленных боксеров. Дети из 97 лицея передали письма солдату, и мы вложили их в каждый костюм.

Дети из 97 лицея Челябинска написали бойцам батальона "Южноуралец" трогательные письма. Фото: Ольга ЩАПИНА

Ткань искать не пришлось — нашелся рулон, который должен был идти под утиль из-за текстильного брака, никак не влияющего на качество. По составу она подошла идеально — 97% вискозы, которая по мягкости напоминает хлопок, но лучше поглощает влагу, еще 3% процента эластана, чтобы наверняка подошло по размеру.

— Это термоткань, она предназначена именно для нижнего белья, — рассказывают женщины. — Мы ее подвергали горению, чтобы проверить качество.

Взялись за дело не только поддавшись всеобщему настроению. От родственников и знакомых знали, что таким вещам на фронте будут особенно рады.

— Моя мама живет в Бредах, она мне рассказала, что у них многие отправились по мобилизации, — делится личной историей Юлия Петрова. — У многих не было возможности собраться. Там начали организовывать помощь: вязать носки, собирать кто что сможет. Потом наша ученица предложила шить, и мы сразу взялись за дело. Знаю, что многие фабрики подключились, шьют палатки, балаклавы. У нас есть чат, где все желающие оказывают помощь. Много раз писали, что Челябинская область самая сплоченная, что от нас уходит много гуманитарной помощи.

Работали преподаватели школы шитья в свободное время. Фото: Ольга ЩАПИНА

— У меня есть знакомые, которые своих сыновей отправили по мобилизации, писали, что многое не могут найти материал, купить в магазинах, — говорит Мария. — У нас же уже были ткани, поэтому долго мы не думали. Купить ее несложно, но ткань подорожала еще во время пандемии.

Качество пошива у преподавателей на высоте — не отличишь от самого дорогого туристического комплекта в специальном магазине. Но главное, что сделано с любовью и заботой для южноуральских бойцов. Волонтеры доставят посылку лично им в руки.

Ранее редакция КП-Челябинск уже рассказывала, как более 100 женщин-волонтеров Челябинской области объединились и сшили теплые вещи для солдат. В регионе даже появилось такое понятие, как «женская мобилизация».

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