Владимир Путин заявил о продлении скоростной магистрали Москва — Казань до Челябинска

Трасса соединит Москву и Урал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоростную автомагистраль Москва−Казань продлят до нескольких городов Урала. В том числе до Челябинска. Об этом в своем послании Федеральному собранию сообщил Владимир Путин:

− Приняли решение продлить скоростную автомагистраль Москва−Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. А в перспективе до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Что в том числе существенно расширит наши экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии.

Отметим, что впервые президент заговорил о продлении скоростной автомагистрали на совещании по вопросам дорожного строительства в прошлом году. Тогда Владимир Путин отметил, что помимо строительства самой трассы необходимо сделать для нее сопутствующую инфраструктуру: открывать заправки, места отдыха, устанавливать вышки связи, создавать площадки для объектов сервиса.

А еще годом ранее президент предлагал сделать трассу Челябинск — Екатеринбург частью новой автодороги М-12 Москва-Казань. Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил работы в 200-250 млрд рублей.

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