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Общество22 февраля 2023 5:27

Это вам не ватрушка! Готовим южноуральское казачье «колесико» или шаньгу

Челябинский кулинар возродил рецепт старинной южноуральской шаньги
Алена МЫЗГИНА
Алена МЫЗГИНА
Три таких шаньги можно было купить за 2,5 копейки.

Три таких шаньги можно было купить за 2,5 копейки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие блюда, которые до сих пор любимы нами, были придуманы и распространены по всей Руси казаками. Шанюшки, или как их называли казаки — «колесики», считаются общерусским блюдом, но в каждом отдельном регионе были свои особенности. Так настоящие, исконно южноуральские шаньги никогда не готовили со сладкой и очень соленой начинкой. Мы попробуем приготовить заварухинскую шаньгу, которую любили казаки станиц Заварухино и Заварухино-2. В конце 19-начале 20 веков эти станицы находились на месте нынешних поселков Красное поле, Прудный и Моховички. Именно сюда, в трапезную «Таежный хутор» приехала «Комсомолка», чтобы вместе с кулинаром Алексеем Белкиным возродить это блюдо.

Традиционно в станицах на Южном Урале готовили из картофеля, лука и шкварок.

Традиционно в станицах на Южном Урале готовили из картофеля, лука и шкварок.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Уральская шаньга – особенная. Она была универсальным блюдом, в котором в качестве начинки использовали гороховую, гречневую, пшеничную, ячменную каши, мазали сметаной, топленым маслом, добавляли зерна мака, различных круп, чтобы улучшить пищеварение, — рассказывает Алексей Белкин. — Готовили шаньги как в самом челябинском городище, так и в агломерациях. Сегодня мы приготовим заварухинскую шаньгу. От всех шанег в Российской империи ее отличала начинка – при приготовлении тесто «раздвигало» начинку, она красиво трескалась.

ИНГРЕДИЕНТЫ

– 1 кг теста сдобного (или пельменного).

Начинка – 1 кг:

- 300 гр. лука репчатого;

- 200 гр. сала

- 500 гр. картофеля.

- сливочное масло.

ЭТАПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Уникальность уральской шаньги именно в универсальности. Ее можно приготовить из любого теста — пельменного, сдобного, слоеного, и любой начинки, кроме сладкой. Со сладкой начинкой получается уже ватрушка.

Тесто для шанежек можно использовать любое.

Тесто для шанежек можно использовать любое.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хорошо месим тесто.

Хорошо месим тесто.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы берем сдобное тесто и растаиваем его минут 15-20 после замеса. Затем делаем шанежное проминание — закатываем бока от центра к краю. Это позволит тесту насытиться кислородом, лучше разойтись дрожжам. Когда кочан из теста сформирован, руками сбиваем бока к центру, чтобы тесто было эластичнее, а лишний воздух ушел. Не лишним будет и отбить тесто. Алексей Белкин рекомендует не использовать много муки, а смазывать руки водой или маслом.

Закатываем бока к центру.

Закатываем бока к центру.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Формируем из теста кнут, даем ему расстояться минут 5. Шаньги могут быть разными по размеру. Отдельно — для деток в форме разных зверей. На Урале, как правило, использовали меру с кулак. Из кнута делаем сечки и делим тесто на пять колобков. Алексей Белкин советует не стремиться к идеалу — на Руси считалось «изюминкой» подавать гостям шаньги разного размера.

Формируем из теста кнут.

Формируем из теста кнут.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из колобков раскатываем шаньги. Можно воспользоваться скалкой, но раньше это делали руками. Но для начала сделаем еще раз проминание от бортов к центру, как бы протягивая тесто.

Делим на несколько частей - с кулак.

Делим на несколько частей - с кулак.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Кстати, сказка про Колобка пошла именно от кухонных работников, кашевров, — замечает Алексей Белкин.

Снова хорошенько проминаем тесто.

Снова хорошенько проминаем тесто.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сформировали шанежные лепешки и даем им расстояться 10 минут.

Формируем круглые лепешки.

Формируем круглые лепешки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Начинку укладывали на шаньги по-разному: или утапливая в тесто, или размазывая по нему. Классической для Южного Урала считается начинка из картофеля, репы, редьки, сала. Мы будем делать смешанную — картофель, сало и лук.

Картофель томим в воде. Можно в мундире, а можно ее предварительно почистить. Чтобы в мундире картофель не горчил, его предварительно замачивают на 1-2 часа в холодной воде.

Картофель можно варить в мундире, а можно сразу почистить.

Картофель можно варить в мундире, а можно сразу почистить.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы почистили картофель, залили водой, добавили щепотку соли и сахара (из расчета на 3 литра воды) и отправили в печь. Главное — чтобы не было кипения, иначе картофель разварится и будет жидким и безвкусным. Лайфхак от Алексея: прежде чем кидать очищенный картофель в воду, его нужно немного подсушить, как говорили казаки, чтобы он «съяхнулся».

Чтобы чищенный картофель не развалился при варке, перед помещением в воду его стоит подсушить.

Чтобы чищенный картофель не развалился при варке, перед помещением в воду его стоит подсушить.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В воду добавляем щепотку соли и сахара.

В воду добавляем щепотку соли и сахара.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы пюре получилось вкусным, картофель нужно хорошо протомить.

Чтобы пюре получилось вкусным, картофель нужно хорошо протомить.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Берем сало (у нас молодого кабанчика), измельчаем и бросаем на сковороду, томим на слабом огне. Сальный сок сливаем — на нем потом можно готовить другие блюда. А вот шкварки в начине будут как мясной сухарик.

Сало нарезаем и протапливаем на сковороде.

Сало нарезаем и протапливаем на сковороде.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Получившийся сальный сок - сливаем.

Получившийся сальный сок - сливаем.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нарезаем лук. Хотите, чтобы пюре было как будто с грибами, а на самом деле с луком? Вот вам секрет — лук нужно разрезав немного подсушить, а при пережаривании больше пассировать, не пережигая. Тогда не будет горечи и сильного запаха. Обжарить лучок можно на сковороде после образования шкварок — мы их также добавим в начинку.

На этой же сковороде пассируем лук.

На этой же сковороде пассируем лук.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из сварившейся картошки делаем пюре, добавляем 3-4 столовых ложки сливочного масла, которое стянет картошку (молоко и сливки наоборот разжижает пюре). Лук и сало добавляем в пюре. Солить дополнительно не нужно — достаточно соли, которую добавляли при варке картофеля.

Противень не смазываем маслом, а присыпаем мукой, чтобы не горело. Лепешки, растянутые руками, укладываем на него таким образом, чтобы они не соприкасались.

Лучше, чтобы лепешки не соприкасались на противне.

Лучше, чтобы лепешки не соприкасались на противне.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Раскатывать тесто на шаньги скалкой для меня кощунство. Неровные бока, наоборот, выглядят интереснее, — говорит Алексей Белкин. — Но главное, чтобы шаньга оставалась круглой.

Делаем углубления в лепешках.

Делаем углубления в лепешках.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы уложить на лепешки начинку, можно сделать углубления с помощью пиалы. В любом случае начинка к тесту идет один к одному. Выложили начинку, обмазываем маслом.

Выкладываем перемешанное с луком и шкварками пюре на лепешки.

Выкладываем перемешанное с луком и шкварками пюре на лепешки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Убираем в духовку на 40-45 минут при температуре 180 градусов. Можно поставить в духовку кружку с водой. Примерно через 20 минут, открываем духовку и дополнительно смазываем шаньгу маслом.

Сверху поливаем растопленным сливочным маслом.

Сверху поливаем растопленным сливочным маслом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Убираем в духовку на 40-45 минут на 180 градусов. В середине - дополнительно смазываем маслом.

Убираем в духовку на 40-45 минут на 180 градусов. В середине - дополнительно смазываем маслом.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Шаньги с кашами подавали в трактирах и шанежных на завтрак, а с картошкой и луком — на обедню и вечернюю. Любой, у кого было 2,5 копейки, мог купить три шаньги. Продавали их и на вынос, заворачивая в специальную льняную ткань, которая сохраняла шаньгу свежей на протяжении нескольких дней. Разогревали тоже прямо в ней — помещали на 20 минут на печку, — говорит Алексей Белкин.

Шаньги готовы!

Шаньги готовы!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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