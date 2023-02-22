Это вам не ватрушка! Готовим южноуральское казачье «колесико» или шаньгу

Три таких шаньги можно было купить за 2,5 копейки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие блюда, которые до сих пор любимы нами, были придуманы и распространены по всей Руси казаками. Шанюшки, или как их называли казаки — «колесики», считаются общерусским блюдом, но в каждом отдельном регионе были свои особенности. Так настоящие, исконно южноуральские шаньги никогда не готовили со сладкой и очень соленой начинкой. Мы попробуем приготовить заварухинскую шаньгу, которую любили казаки станиц Заварухино и Заварухино-2. В конце 19-начале 20 веков эти станицы находились на месте нынешних поселков Красное поле, Прудный и Моховички. Именно сюда, в трапезную «Таежный хутор» приехала «Комсомолка», чтобы вместе с кулинаром Алексеем Белкиным возродить это блюдо.

Традиционно в станицах на Южном Урале готовили из картофеля, лука и шкварок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Уральская шаньга – особенная. Она была универсальным блюдом, в котором в качестве начинки использовали гороховую, гречневую, пшеничную, ячменную каши, мазали сметаной, топленым маслом, добавляли зерна мака, различных круп, чтобы улучшить пищеварение, — рассказывает Алексей Белкин. — Готовили шаньги как в самом челябинском городище, так и в агломерациях. Сегодня мы приготовим заварухинскую шаньгу. От всех шанег в Российской империи ее отличала начинка – при приготовлении тесто «раздвигало» начинку, она красиво трескалась.

ИНГРЕДИЕНТЫ

– 1 кг теста сдобного (или пельменного).

Начинка – 1 кг:

- 300 гр. лука репчатого;

- 200 гр. сала

- 500 гр. картофеля.

- сливочное масло.

ЭТАПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Уникальность уральской шаньги именно в универсальности. Ее можно приготовить из любого теста — пельменного, сдобного, слоеного, и любой начинки, кроме сладкой. Со сладкой начинкой получается уже ватрушка.

Тесто для шанежек можно использовать любое. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хорошо месим тесто. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы берем сдобное тесто и растаиваем его минут 15-20 после замеса. Затем делаем шанежное проминание — закатываем бока от центра к краю. Это позволит тесту насытиться кислородом, лучше разойтись дрожжам. Когда кочан из теста сформирован, руками сбиваем бока к центру, чтобы тесто было эластичнее, а лишний воздух ушел. Не лишним будет и отбить тесто. Алексей Белкин рекомендует не использовать много муки, а смазывать руки водой или маслом.

Закатываем бока к центру. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Формируем из теста кнут, даем ему расстояться минут 5. Шаньги могут быть разными по размеру. Отдельно — для деток в форме разных зверей. На Урале, как правило, использовали меру с кулак. Из кнута делаем сечки и делим тесто на пять колобков. Алексей Белкин советует не стремиться к идеалу — на Руси считалось «изюминкой» подавать гостям шаньги разного размера.

Формируем из теста кнут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из колобков раскатываем шаньги. Можно воспользоваться скалкой, но раньше это делали руками. Но для начала сделаем еще раз проминание от бортов к центру, как бы протягивая тесто.

Делим на несколько частей - с кулак. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Кстати, сказка про Колобка пошла именно от кухонных работников, кашевров, — замечает Алексей Белкин.

Снова хорошенько проминаем тесто. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сформировали шанежные лепешки и даем им расстояться 10 минут.

Формируем круглые лепешки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Начинку укладывали на шаньги по-разному: или утапливая в тесто, или размазывая по нему. Классической для Южного Урала считается начинка из картофеля, репы, редьки, сала. Мы будем делать смешанную — картофель, сало и лук.

Картофель томим в воде. Можно в мундире, а можно ее предварительно почистить. Чтобы в мундире картофель не горчил, его предварительно замачивают на 1-2 часа в холодной воде.

Картофель можно варить в мундире, а можно сразу почистить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы почистили картофель, залили водой, добавили щепотку соли и сахара (из расчета на 3 литра воды) и отправили в печь. Главное — чтобы не было кипения, иначе картофель разварится и будет жидким и безвкусным. Лайфхак от Алексея: прежде чем кидать очищенный картофель в воду, его нужно немного подсушить, как говорили казаки, чтобы он «съяхнулся».

Чтобы чищенный картофель не развалился при варке, перед помещением в воду его стоит подсушить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В воду добавляем щепотку соли и сахара. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы пюре получилось вкусным, картофель нужно хорошо протомить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Берем сало (у нас молодого кабанчика), измельчаем и бросаем на сковороду, томим на слабом огне. Сальный сок сливаем — на нем потом можно готовить другие блюда. А вот шкварки в начине будут как мясной сухарик.

Сало нарезаем и протапливаем на сковороде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Получившийся сальный сок - сливаем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нарезаем лук. Хотите, чтобы пюре было как будто с грибами, а на самом деле с луком? Вот вам секрет — лук нужно разрезав немного подсушить, а при пережаривании больше пассировать, не пережигая. Тогда не будет горечи и сильного запаха. Обжарить лучок можно на сковороде после образования шкварок — мы их также добавим в начинку.

На этой же сковороде пассируем лук. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из сварившейся картошки делаем пюре, добавляем 3-4 столовых ложки сливочного масла, которое стянет картошку (молоко и сливки наоборот разжижает пюре). Лук и сало добавляем в пюре. Солить дополнительно не нужно — достаточно соли, которую добавляли при варке картофеля.

Противень не смазываем маслом, а присыпаем мукой, чтобы не горело. Лепешки, растянутые руками, укладываем на него таким образом, чтобы они не соприкасались.

Лучше, чтобы лепешки не соприкасались на противне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Раскатывать тесто на шаньги скалкой для меня кощунство. Неровные бока, наоборот, выглядят интереснее, — говорит Алексей Белкин. — Но главное, чтобы шаньга оставалась круглой.

Делаем углубления в лепешках. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы уложить на лепешки начинку, можно сделать углубления с помощью пиалы. В любом случае начинка к тесту идет один к одному. Выложили начинку, обмазываем маслом.

Выкладываем перемешанное с луком и шкварками пюре на лепешки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Убираем в духовку на 40-45 минут при температуре 180 градусов. Можно поставить в духовку кружку с водой. Примерно через 20 минут, открываем духовку и дополнительно смазываем шаньгу маслом.

Сверху поливаем растопленным сливочным маслом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Убираем в духовку на 40-45 минут на 180 градусов. В середине - дополнительно смазываем маслом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Шаньги с кашами подавали в трактирах и шанежных на завтрак, а с картошкой и луком — на обедню и вечернюю. Любой, у кого было 2,5 копейки, мог купить три шаньги. Продавали их и на вынос, заворачивая в специальную льняную ткань, которая сохраняла шаньгу свежей на протяжении нескольких дней. Разогревали тоже прямо в ней — помещали на 20 минут на печку, — говорит Алексей Белкин.

Шаньги готовы! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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