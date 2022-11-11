Город, где тишина не пугает: в Челябинскую область приехали отдыхать и учиться дети из Луганской Народной Республики

Счастливые детские лица - главное, ради чего Челябинская область привозит ребят из Донбасса. Фото: пресс-служба губернатора.

За 2022 год Челябинская область организовала каникулы для 1000 детей из Луганской и Донецкой Народных Республик. Первые заезды прошли еще летом: молодые студенты-вожатые с волнением готовились к приему гостей. Ведь все понимают: то, что пережили эти дети за последние 8 лет, не должен испытывать ни один ребенок. Челябинск для них - глоток спокойствия и настоящего детства с новыми друзьями и дискотеками по вечерам.

Программу по отдыху детей из Донбасса поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— В этом году активно помогаем с организацией отдыха детей, — отметил глава региона. — Делаем это и на территории Челябинской области, и в Краснодарском крае, Крыму. Буквально на днях к нам приедут ребята из Волновахи и Ясиноватой, будут учиться и отдыхать. По понятным причинам там не все школы работают, идут боевые действия.

МНОГО ОБЩЕГО, НЕСМОТРЯ НА РАССТОЯНИЕ

Осенняя смена в детском оздоровительном лагере «Еланчик» организована правительством Челябинской области совместно с уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации Марией Львовой-Беловой, благотворительным фондом «ЗОВ» и полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым.

Для насыщенного отдыха пригласили 40 детей из двух городов ЛНР: Алчевска и Стаханова.

Уже традиционными стали встречи губернатора Алексея Текслера с ребятами из Донбасса. Сначала глава региона знакомится с условиями проживания, смотрит, насколько насыщенная программа, а затем начинается самое интересное — все рассаживаются в круг для душевной беседы, в основном о будущем. Ведь о прошлом этим детям вспоминать непросто.

Откровенный разговор с детьми из ДНР и ЛНР стал традиционным для Алексея Текслера. Фото: пресс-служба губернатора.

Ребята спрашивали, как стать политиком, о местах отдыха губернатора, спорте, семье и даже любимых блюдах.

— Мы были на экскурсии в краеведческом музее Миасса и Челябинска, — делится школьник. — Город понравился, много современных зданий, магазинов, на улице чисто. У нас этого нет.

Алексей Текслер, напротив, отметил, что между Алчевском и Челябинском много общего. Ребята этих фактов о наших городах не знали.

— Начиная с 2014 года Луганская Народная Республика живет в непростых условиях. Я видел в новостях, что ВСУ обстреливает Стаханов, сам несколько раз был в Донбассе, понимаю, в каких условиях живете вы и ваши семьи. Мы находимся далеко, но нас многое связывает. После освобождения Алчевска от фашистов приехали бригады, которые восстанавливали Алчевский металлургический завод, и это были бригады из Челябинска. Трест, который в будущем развивал Алчевский завод и ряд других предприятий, был сформирован в Челябинске, и многие челябинцы уехали для восстановления Алчевска и Донбасса в целом. Такие связи между нами есть.

Фото: пресс-служба губернатора.

«СТРАШНО, КОГДА ТИШИНА»

На Южном Урале подростки 13-16 лет по-настоящему узнали, что такое детство. Как только выпал первый снег, ребята попросили достать лыжи, и многие из них впервые на них прокатились. Ребята взахлеб рассказывают, как играли в снежки. Вожатые — студенты Челябинского педагогического колледжа № 1 — приготовили много мастер-классов и других интересных занятий.

Девятиклассница Ксения из Стаханова презентовала губернатору книгу из пластилина, которую они сделали своими руками. В ней сравнивается Челябинская область и Луганская Народная Республика: официальная символика, животный и растительный мир. Самый сложный вопрос — про достопримечательности. Их из-за обстрелов в ЛНР становится все меньше.

Ксения — спортсменка и отличница. Это видно сразу по правильной речи и активности. В Стаханове она учится дистанционно, так как ходить в школу слишком опасно. Да и спортивные тренировки даются с трудом. ВСУ уничтожили стадион, на котором тренировалась школьница.

— Я волейболистка, занималась на стадионе «Победа», а летом в него попали, — с тяжелым сердцем рассказывает Ксения. — Он разрушен и не подлежит восстановлению. Сейчас занимаюсь в школе, но там очень маленький зал, нет инвентаря, который у нас был: мячей, сеток. Этого ничего больше нет. Нам выдал детство. пару мячей на команду. Пока что так.

Поездка в Челябинскую область — глоток спокойствия и для 15-летней Насти. Девочка живет в небольшом городе Алмазная недалеко от Стаханова.

— Могу показать, как летит снаряд, — предлагает мне Настя. — Я сняла.

Как? Надо же было бежать скорее!

— А куда бежать? От этого не спрячешься. Это просто летит и летит. Просто уже смирение. Страшно, когда тишина. Потому что после затишья начинается жестокий бой. Сейчас, если слышу гул, то обращаю внимание, что летит. Здесь я понимаю, что в безопасности, но при этом, если гул ветра — всегда кажется, что что-то летит.

Жизнь среди боевых действий не мешает этим детям строить планы и мечтать. Настя уже решила, кем хочет стать — автомехаником. Все свободное время она проводит в гараже своего отца.

— Механика меня очень увлекает, часами могу пропадать в гараже, брат научил меня чинить велосипеды, некоторые вещи могу сделать.

МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ

Вопрос профессии был основным в разговоре с губернатором. В лагерь приехали школьники 12-16 лет, которые уже задумываются о поступлении в колледж или вуз. Алексей Текслер поручил министру образования Челябинской области Александру Кузнецову лично помочь ребятам с поступлением, если у них будет желание вернуться на Южный Урал.

— Почти все отрасли инновационной современной промышленности представлены у нас в регионе, — отметил Алексей Текслер. — Для того чтобы развивать эти производства, нам нужны современные кадры. Мы много внимания уделяем образованию. Хочу вас пригласить и сориентировать на наши учебные заведения. Я говорю и о колледжах, где есть разные профессии. Мы начинаем строительство межуниверситетского кампуса — по сути нового университета в Челябинске. Через 2,5 года мы этот проект завершим. Если вы примите такое решение, сможете учиться и в нашем новом университете.

Для поступления в колледж или университет Челябинской области детям с новых российских территорий достаточно предъявить школьный аттестат. При этом заявление можно подать через онлайн-платформу.

ЦИФРА: 1000

Столько детей Донбасса отдохнули в 2022 году при участии Челябинской области на озерах Южного Урала или на море.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Всегда особые впечатления после общения с детьми, особенно из Луганской и Донецкой Народных Республик. Виден интерес у ребят. Это дети разного возраста, часть из них — уже взрослые, поэтому мы с ними говорим на тему будущего, дальнейшей учебы на территории Челябинской области. Чувствуется, что некоторые ребята обязательно приедут и будут учиться здесь у нас. Считаю, что это правильно, получить профессию, а дальше уже делать выбор — вернуться на родину или жить и работать в Челябинской области

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