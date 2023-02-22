Лунный календарь на весну 2023 в Челябинске: что высаживать в феврале, марте, апреле и мае на Южном Урале

Некоторые высевают семена уже в феврале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лунный календарь для садоводов длится все 12 месяцев. Некоторые нетерпеливые огородники начинают высаживать рассаду уже в январе, но агрономы спешить не рекомендуют. Первыми семенами советуют заниматься в конце февраля – и то, если на даче есть теплица, а дома – подсветка. Что высевать этой весной, как добиться идеальной рассады и когда пересаживать саженцы в открытый грунт? Об этом «Комсомольской правде – Челябинск» рассказала агроном Людмила Пашнина.

— Климат на Южном Урале меняется в теплую сторону. Помню, в детстве (а мне уж 75 лет) в феврале прыгали в сугробы с высоких сараек. А сейчас разве спрыгнешь? Снег то идет, то тает. Зато теперь у нас и абрикосы растут, и персики, и виноград. И яблоки крупные-крупные, — вспоминает Людмила Ивановна.

Инфографика: Сергей Зверев

ЛАЙФХАК № 1

Чтобы понять, когда высевать семена на рассаду, нужно воспользоваться несложной формулой. В грунт растения высаживают примерно 15 мая, чтобы среднесуточная температура воздуха и почвы была не ниже 15 градусов. От этого числа отнимаем количество дней на рост рассады (например, перцам нужно 60 дней, ранним томатам — 55, а огурцам — 28). И еще даем 5-7 дней на всходы. И тогда получится день, когда нужно заняться семенами (8 марта, 13 марта и 10 апреля соответственно).

Что высаживать в Челябинске в феврале 2023?

22-23 февраля рекомендуется высевать сладкий перчик и баклажаны. Но если погода будет не солнечная, да и подсветки дома нет, лучше перенести высаживание семян на март.

В это же время можно делать рассаду земляники. Главное, чтобы земля была питательная: с перегноем или компостом, вермикулитом, агроперлитом. Важно, чтобы почва была рыхлая и без комочков, чтобы семечко точно проросло.

— Некоторые высаживают так: берут маленький горшочек, насыпают грунт, потом кладут снег и на него семечко. Вместе со снегом семечко в землю уходит и закаляется. Накрывают это пищевой пленкой или коробкой из-под торта и после всходов делают дырочки, чтобы было меньше конденсата и рассада не загнила от сырости, — советует агроном из Челябинска.

Цветами можно заниматься уже в феврале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По такой же технологии в феврале высаживают петунии и лобелии.

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Чтобы всходы были лучше, агроном советует замочить семена в растворе и сеять уже проклюнувшиеся семечки. Плюс, необходима одинаковая глубина посадки: регулировать лунки можно ластиком на карандаше. Тогда всходы будут дружные, и каждому растению хватит и света, и питания, потому что никто никого не затенит.

Что жителям Челябинска посадить в марте 2023?

С 1 по 3 марта советуют высаживать раннеспелые сорта перцев и баклажаны. Можно еще посадить томаты — причем рассчитать так, чтобы и весной, и летом всегда был урожай, миксуя раннеспелые сорта с позднеспелыми. Огородники начинают заниматься огурцами: для них благоприятные первые три дня, середина и конец месяца. И в середине марта садоводы высевают ранний лук-порей, шалот и батун.

— Лук или цветы на рассаду можно посеять в улитке: нарезать метровые полоски из полиэтилена шириной 10-15 см, положить на них смоченную туалетную бумагу, густо насыпать почву и пореже засеять семена, — рекомендует агроном. — А в конце апреля можно выкопать глубокую траншею и распикировать всходы, чтобы между луковицами было по 5-7 см. И когда ростки постепенно будут подниматься, ров с перегноем, компостом или торфом нужно заполнять.

Перед посадкой нужно просчитать время всхода, чтобы было, куда пересаживать саженцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

6 марта с 18:02 по 8 марта до 19:46 в Челябинской области будет полнолуние. В это время не советуют проводить никаких работ. А вот после — желательно заняться подкормкой, пикированием рассады и закладкой картофеля на проращивание.

— Это делают те, кто хочет поесть картофель пораньше, чтобы себя порадовать. Я срезаю росточки с клубней, обрабатываю золой, немного просушиваю, обрабатываю фитоспорином, укрываю и ставлю в прохладное и светлое помещение. Проращивать можно в пластиковых ящиках с дырочками или в мешках из-под сахара, — заметила Людмила Ивановна.

ЛАЙФХАК № 3

Если в марте ставить поддоны с горшочками на подоконник, корням будет холодно, а верхушки, наоборот, будут тянуться к солнцу. Поэтому под тару лучше подкладывать пенопласт, а сверху ставить лампу: тогда и вершки, и корешки будут развиваться равномерно.

Как пользоваться лунным календарем в Челябинске?

Инфографика: Сергей Зверев

Лунный цикл состоит из четырех периодов: новолуния, растущей луны, полнолуния и убывающей луны. Новолуние и полнолуние считаются неблагоприятными для посевов, в растущую луну садят то, что растет над землей, а на убывающую – что под ней.

В новолуние растения получают наибольшую силу: в это время собирают урожай, рыхлят почву, прореживают саженцы, занимаются прополкой, окучиванием, мульчированием, пасынкованием. А вот прививать, прищипывать и обрезать растения в новолуние не стоит.

Когда луна растущая, соки идут снизу вверх, чтобы напитать листья. Садоводы в этот период сеют и пересаживают. Главное, не забывать про воду и микроэлементы, чтобы к полнолунию растения были более сочными.

В полнолуние можно только окучивать землю, полоть, рыхлить и прореживать всходы. Если что-то посадить, плоды могут быть плохими или же всходов не будет вообще.

Во время убывающей луны соки устремляются вниз, чтобы напитать корневую систему. Так что тут лучше заниматься свеклой, морковью, репой и картофелем. Рыхлить можно только междурядье, где много вредителей и сорняков.

— Но никакая фаза луны не поможет, если не соблюдать правила агротехники: нужны только доброкачественный посевной материал, созданный для нашего региона, комфортные климатические условия и хорошая почва, — подытожила агроном из Челябинска Людмила Пашнина.

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