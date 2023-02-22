В Троицке скорая помощь застряла в снегу и не смогла доехать до пациентки

Скорая застряла по пути к пациентке. Фото: Римма Муртазина

Из-за нечищеных дорог в городе Троицке Челябинской области застряла машина скорой помощи, которая ехала на вызов. Машина засела в поселке ГРЭС в 10 квартале. Фельдшерам пришлось добираться до места пешком, а потом вести пациентку в машину.

Очевидцы принесли лопаты, пытались вытолкать скорую из снежного плена. Но не вышло. Врачи заверяют, что от произошедшего никто не пострадал – пациентка спокойно дошла до кареты скорой помощи сама.

− Автомобиль скорой увяз во дворе дома, так как в этот день была сильная метель с обильным снегопадом. Об этом сразу же сообщили диспетчеру станции скорой помощи и заведующему гаражом. Справились собственными силами − помогла другая скорая, находившаяся неподалеку, − рассказал КП-Челябинск заведующий отделением скорой медицинской помощи Областной больницы Троицка Этьен Мелехин.

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