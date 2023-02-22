В Челябинске начали строить кампус мирового уровня

Межуниверситетский кампус в Челябинске стал первым из 25 проектов по России. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске началось строительство первого в России межуниверситетского кампуса. Этот амбициозный проект должен объединить научные школы университетов Челябинской области и сделать регион привлекательным для студентов.

Чтобы лично оценить площадку, где разместится студенческий городок, а также обсудить его наполнение, в Челябинск приехал министр образования России Валерий Фальков. Вместе с губернатором Алексеем Текслером, а также полпредом Президента РФ на Урале Владимиром Якушевым и председателем Союза машиностроителей России Владимиром Гутеневым он провел ряд совещаний.

— Для региона это по-настоящему прорывной проект, — отметил глава Челябинской области Алексей Текслер. — В первую очередь в научно образовательной сфере, но также он даст прямые позитивные эффекты в экономике, социальной сфере, послужит в целом продвижению нашей области и закреплению в регионе молодых ученых, специалистов. У нас создан консорциум ведущих вузов, и мы договорились, что будем дополнять компетенции друг друга и развивать.

ПЕРВЫЙ КОТЛОВАН

Площадь перед Челябинским государственным университетом сегодня превратилась в масштабную стройплощадку. На месте, где раньше была парковка, уже начали строить первую студенческую гостиницу — именно в таком формате будут общежития.

Первое здание должно быть сдано к марту 2024 года. Эти сроки министру подтвердил подрядчик.

— Первые два общежития нужно сдать до 1 марта 2024 года, — сообщил Валерий Фальков. — Весь кампус должен быть сдан до конца 2025 года. Его создание должно придать импульс развитию системы высшего образования в регионе. Поэтому мы рассматриваем кампус как достаточно серьезный проект инфраструктурный, но главное здесь не стройка, не интерьер и не экстерьер. Главное — это реальные изменения, которые последуют в университетах.

Всего на территории Челябинского госуниверситета на площади 123 тысячи квадратных метров появятся гостиницы на 3400 человек, учебно-научный комплекс, многофункциональный центр с модульными конференц-залами, коворкингами, магазинами и уютными скверами.

ГЛАВНОЕ — НАПОЛНЕНИЕ

Вопросы, которые сразу задал Валерий Фальков: как будут работать в рамках кампуса несколько вузов, как будут распределяться места в общежитии и как большая стройка изменит жизнь региона? Чтобы найти решение, в Челябинске прошла стратегическая сессия по созданию современного кампуса в регионе. Сложность в том, что подобных проектов в России нет и наша область станет первой, где так тесно будут взаимодействовать ученые разных университетов.

— Кампус — это, по сути, новый университет, и важно суметь объединить в нем наши уважаемые вузы, — подчеркнул Алексей Текслер. — Стратегия развития нашего региона напрямую связана с тем, какие образовательные программы мы будем у себя реализовывать, потому что образование — это самое главное.

Самые крупные участники будущего кампуса — Южно-Уральский госуниверситет, Челябинский госуниверситет, Южно-Уральский государственный медицинский университет, Магнитогорский государственный технический университет имени Носова. Все они готовы зайти с новыми научными проектами.

В обсуждении активно принимают участие предприятия региона. Имен но они должны будут принять на работу выпускников кампуса. Уже сегодня определены такие направления, как биоинформатика, биоинженерия, экологическая безопасность.

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