Мчаться со скоростью 55 км/час можно без волн и даже на мелководье: в Челябинске собрали первый мотосерф

Фото предоставлено минпромом Челябинской области

Человек закладывает лихие виражи, балансируя на небольшой доске. А доска сама собой несет спортсмена по водной глади. Все потому, что она оснащена двигателем. Первый собственный мотосерф испытали в Челябинской области.

Самоходную доску для катания разработали на челябинском заводе «Полет». Мотосерф развивает скорость до 55 километров в час и работает при температуре от 0 до испепеляющих +50 градусов. Чтобы кататься на нем, не нужны никакие волны. Вперед ездока будут толкать двигатель внутреннего сгорания и встроенный водомет.

Фото предоставлено минпромом Челябинской области

Полный бак бензо-масляной смеси позволит без перерыва кататься в течение часа. При этом можно не бояться сесть на мель: минимальная глубина, необходимая для работы доски, — всего полметра. Регулировать скорость можно с помощью рукоятки в передней части серфа. А для поворота катающемуся достаточно сместить центр тяжести, навалившись на нужный край доски. Само плавсредство, кстати, весит 20 килограммов — переносить его по суше не легко, но вполне возможно.

Изобретение не первое в мире. Мотосерфинг уже известен и становится все более популярен. Гонки на моторных досках даже недавно включили в официальный российский реестр видов спорта. Но в Челябинске подобную технику прежде не производили.

Как рассказали в региональном министерстве промышленности, моторные доски надеются выпустить на рынок уже весной этого года.

Инфографика предоставлена минпромом Челябинской области

— Хотим предложить нашему губернатору Алексею Текслеру рассмотреть возможность широко презентовать эту новинку на открытии Центра водно-моторных видов спорта, запланированного этим летом в Челябинске, — поделился планами министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

На «Полете» (радиозавод входит в госкорпорацию Ростех) заявляют, что отечественный мотосерф не хуже зарубежных аналогов, вдобавок дешевле в использовании. А еще надеются, что популярности самоходной доске добавит отсутствие ограничений. Встать на мотосерф может кто угодно, для этого не требуется сдавать экзамены, получать разрешения или специальные удостоверения.

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