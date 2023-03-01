Началось голосование на конкурсе «Клиника года — 2023»

Каждый победитель получит медаль, грамоту и подарок. Фото: Антон ИВАНОВ

«Комсомольская правда-Челябинск» объявляет о начале голосования на конкурсе «Клиника года — 2023». Всего в нем более 40 номинаций. Основные поделены на 6 блоков: одна — для государственных клиник и пять — для частных: многопрофильные клиники, узкоспециализированные клиники и кабинеты, диагностические центры, стоматологии и лаборатории.

Голосование началось 1 марта и продлится до 31 мая. Кто станет Клиникой года — решать вам. Переходите по ссылке и голосуйте.

Помимо основных номинаций, с прошлого года действуют и дополнительные награды:

- по итогам оценки «Тайный покупатель» для коммерческих клиник,

- по итогам оценки узкоспециализированных направлений «по форме заявки» для коммерческих клиник;

- по итогам отзывов, предоставленных партнёром премии – сервисом 2GIS, для государственных и коммерческих клиник.

Кроме того, лучшую клинику выберут редакция «Комсомольской правды» в Челябинске и региональное министерство здравоохранения.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

1. Приём заявок на участие в конкурсе: 9 января – 28 февраля.

2. Народное голосование на площадке chel.kp.ru: 1 марта – 31 мая.

3. Оценка «Тайный покупатель»: 1 марта – 30 апреля.

4. Оценка минздрава: 15–31 мая.

5. Общее подведение итогов: 1–10 июня.

6. Церемония награждения в преддверии Дня медработника: 15 июня.

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

По всем уточнениям и вопросам обращайтесь в челябинский филиал «Комсомольской правды» к Евгении Вараксиной e.varaksina@phkp.ru и Алёне Ватутиной alena.vatutina@phkp.ru.

ПАРТНЕРЫ

Генеральный партнер премии Уральский медицинский колледж «Ю-Мед» (второй год становится генеральным партнером, был в 2022), официальный партнер — «Альфа страхование», партнер премии — сервис 2ГИС.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

2GIS, медиахолдинг «Первый областной» 1obl.ru, радио «Интерволна», а также все площадки медиахолдинга «Комсомольская правда — Челябинск».