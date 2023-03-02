Взял трос и горячий чай: в Челябинской области полицейский весь день в снежную бурю спасал автомобилистов

Жанебек Кудабаев. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Нагайбакском районе участковый уполномоченный за день вызволил из снежных заносов четыре застрявших машины.

Отец и дочь вечером 27 февраля застряли на дороге Фершампенуаз-Карталы. Недалеко от села Париж вышла из строя их машина — порвался ремень ГРМ. Снег не прекращался, где искать помощи, было непонятно. Тут-то и появился Жанебек Кудабаев. Участковый уполномоченный полиции ехал мимо и сразу понял, что занесенная снегом машина стоит на дороге неспроста.

Старший лейтенант угостил замерзших путешественников горячим чаем из термоса. В его служебном автомобиле нашелся и трос для буксировки. Участковый отвез сломанную машину в Париж.

— Он помог решить вопрос с автомобилем, отогрел нас. В позднее время, когда уже все было закрыто, нашел специалиста, который помог сделать нам автомобиль. После этого держал с нами связь, пока мы не добрались до Карталов, — рассказала вызволенная из снежного плена девушка. — Машину нам пришлось оставить в Париже, он и там попросил местного участкового, чтобы за нашей машиной присматривали. Мы с папой очень благодарны.

Семья поторопилась уехать в Карталы, поскольку там ждали дети.

Как уточнили в региональном полицейском главке, отец и дочь были не первыми, кого участковый выручил во время сильного снегопада.

— В тот же день, находясь на дежурстве, Жанебек Кудабаев помог вытащить из снега еще три легковых автомобиля, — рассказали в ГУ МВД. — В них находились жители Карталинского и Нагайбакского районов, а также жительница Магнитогорска с несовершеннолетними детьми.

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