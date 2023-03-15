Как подружиться с внутренним ребенком: пятерка самых популярных книг

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Детский опыт часто определяет поведение человека в его взрослой жизни. Порой детские травмы выливаются в специфические реакции на то или иное событие, либо отзываются необъяснимыми для взрослого человека эмоциями. Набираясь опыта и становясь взрослыми, каждый из нас имеет своего внутреннего ребёнка, однако не всегда понимает его и дружит с ним.

Как найти своего внутреннего ребенка? И почему так важно подружиться с ним? Чтобы стать психологом самому себе, прочитайте эти пять книг. Они помогут не только мамам и папам в решении личных проблем, но и подскажут, как общаться со своими детьми, не создавая им травмирующий опыт. Все эти издания вы найдёте в электронной библиотеке «Строки» от экосистемы МТС, включивший оригинальный контент и подкасты. А если вы захотите узнать лайфхаки экспертов, эти книги сможете послушать в аудиоформате – в этом же сервисе.

1. Донна Джексон Наказава. «Осколки детских травм. Почему мы болеем и как это остановить»

Книга объясняет, что источником многих болезней у взрослых могут быть болезненные травмы детства. Опираясь на многочисленные исследования учёных со всего мира, Донна Джексон Наказава объясняет связь детских травм и взрослых заболеваний. Также она рассказывает, как помочь самому себе избавиться от болезней и их тяжёлых последствий. Автор даёт упражнения, как перенастроить свой мозг самостоятельно или с помощью специалиста.

Время чтения: 6 часов.

Год выпуска: 2018.

Читать «Осколки детских травм. Почему мы болеем и как это остановить». Слушать аудиокнигу.

2. Стефани Шталь. «Ребенок в тебе должен обрести дом. Вернуться в детство, чтобы исправить взрослые ошибки»

Автор объясняет, что единственный человек, которым может нам помочь, — это мы сами. Странные реакции, проблемы на работе и болезненные отношения в личной жизни – это всё кроется в детстве, даже если оно было благополучным. Психотерапевт по профессии, Стефани Шталь приводит множество пример из личной практики и даёт упражнения для самостоятельной проработки. Практические задания помогают разобраться в себе и своих «взрослых» проблемах, корни которых уходят в далёкое детство.

Время чтения: 5 часов.

Год выпуска: 2020.

Читать «Ребенок в тебе должен обрести дом. Вернуться в детство, чтобы исправить взрослые ошибки». Слушать аудиокнигу.

3. Йен Кан Чжен. «Стань себе родителем: как исцелить своего внутреннего ребенка и по-настоящему полюбить себя»

За гневом прячутся чувства страха, брошенности и неопределённости. Хотя сам автор пишет, что данная книга является только его собственными рассуждениями, и не имеет научной базы, она помогла многим людям пересмотреть свои отношения с родителями. Изменить родителей нельзя, но единственный способ улучшить с ними отношения – это изменить себя. Книга помогает освободиться от груза негативного опыта, полученного в детстве, и стать осознанным родителем собственному внутреннему ребёнку.

Время чтения: 2 часа.

Год выпуска: 2020.

Читать «Стань себе родителем: как исцелить своего внутреннего ребенка и по-настоящему полюбить себя». Слушать аудиокнигу.

4. Чарльз Уитфилд. «Внутренний ребёнок»

Эта книга врача-психотерапевта Чарльза Уитфилда является современной классикой психологии, самым цитируемым изданием о явлении внутреннего ребёнка. Кстати, первое издание данной книги было написано автором в 1986 году для своих пациентов. Доктор рассказывает, как наносят травмы внутреннему ребенку, и представляет программу исцеления, ведущую к открытию собственного Я.

Теперь эта работа считается авторитетным введением в диагностику и лечение последствий детских травм. Её рекомендуют как врачи-психотерапевты, так и сами читатели, имевший подобный опыт в прошлом.

Время чтения: 4 часа.

Год выпуска: 2022.

Читать «Внутренний ребёнок». Слушать аудиокнигу.

5. Евгения Андреева. «Тихие чувства. Как позволить своим переживаниям вырваться на свободу»

Евгения Андреева – семейный психолог и гештальт-терапевт. Книга проведёт экскурсию в мир собственных чувств и покажет, что все чувства полезны – даже гнев, злость и разочарование. Она рассказывает, почему наши чувства становятся тихими, а мы – как будто замершими.

Автор объясняет, что чувства не делятся на хорошие и плохие, каждое чувство важно, и не бывает запрещённых эмоций. Издание помогает залечить собственные раны и стать более открытым в отношениях с близким человеком.

Время чтения: 3 часа.

Год выпуска: 2021.

Читать «Тихие чувства. Как позволить своим переживаниям вырваться на свободу». Слушать аудиокнигу.

Справка

«Строки» — электронная библиотека, созданная МТС, которая включает сотни тысяч книг, аудиокниг и журналов, а также оригинальный контент и эксклюзивные зарубежные бестселлеры и подкасты.

Пользователи «Строк» могут выбрать один из трёх вариантов подписки в зависимости от своих читательских предпочтений. Также южноуральцы смогут брать отдельные книги без оформления подписки.

Пользователи экосистемы МТС Premium могут читать понравившиеся книги бесплатно до 10 часов в месяц. А открыть доступ к такой подписке смогут не только абоненты МТС, но и других операторов.

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