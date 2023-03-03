В Челябинске женщина и ребенок погибли при пожаре в жилой многоэтажке

Пожар произошел в квартире на восьмом этаже. Фото: архив КП

На северо-западе Челябинска в жилой многоэтажке на проспекте Победы, 289 произошел пожар. Вечером 3 марта там загорелась квартира на восьмом этаже. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС.

— По прибытии подразделений в квартире на восьмом этаже происходило горение б/у вещей на площади 5 кв.м. Были обнаружены тела женщины и девочки 12 лет. Они переданы работникам скорой помощи. К сожалению, пострадавших спасти не удалось, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. Еще четверых жильцов вывели наружу сотрудники МЧС.

Сейчас выясняются причины произошедшего. На место направлена испытательная пожарная лаборатория.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru