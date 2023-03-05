«Задания сложнее, чем в реальной жизни»: как в Челябинске прошел кейс-чемпионат по электоральным технологиям

Участники турнира разрабатывали лозунги и логотипы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне в Челябинске прошел первый региональный кейс-чемпионат по электоральным технологиям. Молодые и амбициозные ребята разрабатывали предвыборные кампании, формировали имидж кандидатов и предлагали способы взаимодействия с избирателями. А оценивали их работу уже состоявшиеся политики. Определить победителя было тяжело, но здесь все как на реальных выборах: либо ты выиграл, либо проиграл. КП-Челябинск рассказывает, как это было.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всего в чемпионате участвовали восемь команд. Среди них были и студенты, и уже работающая активная молодежь. Несколько часов они трудились и разрабатывали два кейса. Первый был связан с анализом территории, на которой проходят выборы, а второй был построен на разработке имиджа кандидата.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С приветственным словом выступили организаторы чемпионата. Депутат Госдумы от партии ЛДПР Станислав Наумов и и.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер не смогли лично присутствовать на турнире, но вышли на связь с ребятами по телефону.

— Я посмотрел состав участников — это будет серьезная битва. Самое главное: задания, которые вам дали, даже сложнее, чем в реальной жизни. Авторы собрали все самое сложное, но тем интереснее будет результат, — подчеркнул Станислав Наумов.

— По олимпийским правилам, победить всем не получится, но это тот случай, когда участие — гораздо важнее, — добавил Александр Вагнер.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Среди членов жюри также были начальник Центрального штаба «Союза добровольцев России» Сергей Бондаренко, политтехнолог Василий Зорин, председатель челябинского избиркома Евгений Голицын, лидер челябинского отделения партии КПРФ Игорь Егоров и Госдумы Яна Лантратова. Кстати, после защиты кейсов она провела с участниками «Диалоги на равных». Во время разговора ребята получили ответы на интересующие их вопросы.

— Когда я начинала свою общественную деятельность, я встретилась с одним ныне губернатором крупного региона и спросила, как он думает, что самое важное в политике. Он сказал, что самое важное — это чуйка. Политик может понимать, как работают процессы, и знать, как должно быть, но если он не чувствует, то не будет хорошим политиком, — рассказала Яна Лантратова. — На этом турнире я хочу найти ребят, которые покажут себя, которых можно взять в команду. И тех, которые вместе со мной смогут запустить ряд больших проектов, которые мы планируем в Челябинской области.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И выбрать точно было из кого. Порой участники предлагали действительно смелые, дерзкие и неординарные решения в формировании имиджа кандидатов. Например, им нужно было перед избирателями нивелировать тот факт, что у политика ребенок учится за рубежом.

— То, что у кандидата дочь обучается за границей, показывает, что он видит проблему в образовании. И отправил ребенка туда не потому, что не патриот, а потому, что хочет лучшего для своих детей. Он видит эту проблему в регионе, и будет модернизировать образование, чтобы и здесь можно было достойно учиться. И когда электорат это поймет, данный факт уже не будет отрицательно влиять на его имидж, — считает одна из команд.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время своих выступлений ребята отвечали на вопросы от жюри и зрителей. Одним из самых активных оказался депутат Игорь Егоров — он всячески поддерживал участников и направлял их своими вопросами и замечаниями в нужную сторону.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В результате жюри определило лучшую команду — «Новые люди» (ЮУрГУ), в составе которой были Дарья Никулина, Мария Кокшина, Иван Титов, Дмитрий Лемешенко, Даниил Чебурин, Георгий Смирнов. Все эксперты оценили их презентацию и то, как они разработали свои кейсы: безукоризненно и креативно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участники чемпионата получили дипломы, также были выделены отдельные заслуги ребят в личных номинациях. Ребятам вручили книги от издательского дома «Комсомольская правда», но самое главное — они приобрели опыт. А еще показали себя перед состоявшимися политиками. Кто знает, возможно, после этого турнира лучшие из лучших окунутся в большую работу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Инициаторами и вдохновителями кейс-чемпионата были «Комсомольская правда-Челябинск» и Евгений Маклаков — автор и ведущий программы «Политическая среда», организаторы — Кафедра международных отношений, политологии и регионоведения Южно-Уральского государственного университета. Кейс-чемпионат прошел при поддержке Избирательной комиссии Челябинской области.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЭКСПЕРТЫ

Беседин Михаил Дмитриевич — доцент кафедры Международных отношений, политологии и регионоведения ЮУрГУ

Ильюшина Елена Владимировна — политконсультант

Кошкарова Наталья Николаевна — профессор кафедры Международных отношений, политологии и регионоведения ЮУрГУ

Просвирнина Ольга Игоревна — старший преподаватель кафедры Международных отношений, политологии и регионоведения ЮУрГУ

Александр Александрович Анисимов — председатель Общественной молодежной палаты при законодательном собрании Челябинской области

Ильиных Павел Павлович — заместитель председателя регионального отделения Совета молодых политологов РАПН

Сиддиков Саидносирхон Асламхон угли — политконсультант

Сахарова Татьяна Алексеевна — бизнес-тренер, федеральный эксперт неформального образования

ЖЮРИ

Шестакова Людмила Ивановна — председатель оргкомитета, член жюри

Голицын Евгений Викторович — председатель избирательной комиссии Челябинской области

Зорин Василий Анатольевич — председатель регионального отделения Российского общества политологов

Лантратова Яна Валерьевна — депутат Государственной Думы

Лезин Денис Сергеевич — помощник депутата Государственной Думы Гулина Максима

Егоров Игорь Викторович — депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Сергей Михайлович Бондаренко — руководитель. федеральной организации всероссийской союз добровольцев России

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru