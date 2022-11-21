«Два тела накрытых, это так страшно»: мать с сыном-подростком погибли в столкновении трех машин под Чебаркулем

Авария произошла на дороге Чебаркуль-Мисяш Фото: кадр с видео

Силуэты искореженных машины в кювете и сидящих на обочине людей освещает сине-красный свет проблесковых маячков – на трассе под Чебаркулем столкнулись сразу несколько машин. Причем одну из них откинуло в противоположную сторону дороги, рассказывает КП-Челябинск проезжавший мимо Антон Шальков:

– Было темно, подробности разглядеть не удалось. Когда ехал обратно около 21:00, ещё народ там был, видел на обочине два накрытых тела.

Страшную картину в комментариях под видео Антона с места ДТП подтвердили другие очевидцы.

– Мы ехали, видела два тела накрытых. Там на другой стороне машину далеко отбросило, машины в фарш просто… Мы с ребенком ехали. Это так страшно, – эмоционально пишет Эрика Нечаева.

Как оказалось, на 13 км автодороги Чебаркуль-Мисяш столкнулись сразу три машины. Toyota Camry лоб в лоб влетела в отечественную «четырнадцатую», которую от удара отбросило на ехавший навстречу внедорожник Chevrolet Niva – за рулем был водитель 56-и лет, прояснили детали происшествия в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области:

– 20 ноября около 17:30 в результате столкновения трех машин смертельные травмы получили пассажиры ВАЗа – женщина 33 лет и ее старший 14-летний сын. Младший 10-летний ребенок и 38-летний водитель отечественной машины были госпитализированы. На место прибыли экипажи ГИБДД, следственно оперативная группа. В целях безопасности госавтоинспекторы проводили регулировку движения. Причины произошедшего и все обстоятельства сейчас устанавливаются.

За рулем Toyota Camry был молодой 22-летний водитель. На роковой обгон он пошел на участке, где этот маневр запрещен, добавили очевидцы. Такие случаи на Мисяшской дороге не редкость, отмечает Эрика:

– Ужасная трасса, вся в колее, одни обгоны и венки на деревьях…

Для помощи пострадавшим и ликвидации последствий аварии понадобилась помощь спасателей. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, всего было задействовано 8 человек и две единицы техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru