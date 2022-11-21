Фильм о возрождении Коркинского разреза стал победителем областного кинофестиваля

Лучшим в номинации «Урал промышленный» стал фильм «Коркинский разрез». Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске подвели итоги открытого областного кинофестиваля «Урал, я люблю тебя». Жюри посмотрели около 140 фильмов, пластилиновых мультиков, графики и клипов на разные темы и выбрали победителей в 10 номинациях.

Южный Урал – край заводов и рабочих. Поэтому на фестивале и ввели номинацию «Урал промышленный». Лучшим в этой номинации стал фильм «Коркинский разрез. Возрождение». Авторы фильма показали историю предприятия и ликвидацию разреза через мечту одной семьи.

Можно посмотреть, как разрез выглядит сейчас. Фото: Кирилл САДЫКОВ

− Я хотел ввести героев, которые живут в том районе, показать историю их жизни. Они, их родители и дети живут в Коркино. Эта семья одна из немногих, кто не думал никогда оттуда переезжать. Их дети тоже не хотят оттуда уезжать и очень хотят, чтобы у них росли зеленые деревья, а не серые. Они все это в кадре рисовали, − рассказал автор фильма, корреспондент «РМК-ТВ» Александр Кузнецов. − Что знают в области о Коркинском разрезе? Что он есть, горит, дымит, что-то с ним надо делать. А уже почти пять лет там идет рекультивация. Уже ничего не горит, не дымит, все зелененькое.

Автор фильма Александр Кузнецов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Васильевы – герои фильма – раньше нигде не снимались. Поэтому переживали, как все пройдет. Целый день дети рисовали, взрослые говорили, а операторы все это снимали. В итоге получилась целая история о детской мечте и ее осуществлении: зеленых деревьях и свежем воздухе. Елена Васильева говорит, что жить в Коркино и правда стало лучше.

− Раньше многие коркинцы задумывались о том, чтобы переехать из-за того, что было тяжело дышать: постоянный смог, разрез газовал. Сейчас мы дышим спокойно, открываем окна в любое время года. Убедились, что экология изменилась из-за работы предприятия «Промрекультивация». У нас белый снег зимой, в карьере бегают лисы и зайцы, − рассказала героиня фильма Елена Васильева.

Жительница Коркино Елена Васильевна, семья которой снималась в фильме. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Авторы фильма вплели в историю мечты одной маленькой семьи мнение ученых, инженеров и экологов. Специалисты рассказали, что за пять лет рекультивационных работ на Коркинском разрезе выбросы сократились в 26 раз.

В фильме есть и экспертное мнение. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Об этом рассказал человек, вся жизнь которого была связана с Коркинским угольным разрезом. Сначала он работал тут шахтером, а теперь как главный инженер руководит рекультивацией опасного объекта. Коллеги говорят, Сергей Георгиевич буквально живет работой и этим проектом.

− В 2017 году мы с директором Николаем Джемилевым вдвоем начали работу. Затем подключалась военизированная горноспасательная часть. А следом − горная техника и специальная технология. Применяли разные способы и методы, которые в итоге дали результат. Вошли в цепь с Томинским горно-обогатительным комбинатом. Начали производить закладочный материал, восстановили насосные станции, придаем устойчивость бортам разреза и убираем все эндогенные пожары, которые были внутри. К концу 2022 года мы завершаем первый этап реализации проекта: работа над эндогенными пожарами. Экологи говорят, что выбросы снизились в 26 раз, − рассказал о процессе рекультивации главный инженер Сергей Антипов.

Главный инженер Сергей Антипов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В годы Великой Отечественной войны и после Коркинский разрез выдавал 1/6 часть твердого топлива страны. Инженер уверен, грамотно рекультивировать угольный разрез нужно не только для будущего, но и в память о наших дедах и отцах.

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