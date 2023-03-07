Сергей Рычков: «Хочется сказать женщинам спасибо за великую способность делать мир добрее и благороднее»

Большую часть персонала медицинских учреждений, в том числе и Медико-санитарной части Трехгорного, составляли и составляют представительницы прекрасной половины человечества. Фото МСЧ-72

Большую часть персонала медицинских учреждений составляли и составляют представительницы прекрасной половины человечества. Женщины делятся своим душевным теплом с родными, близкими, с пациентами, которым, в том числе, и благодаря своим профессиональным качествам, помогают сохранять жизнь и здоровье.

Начальник Медико-санитарной части №72 города Трехгорный Сергей Рычков накануне Международного женского дня подчеркивает важность и значимость работы женского медицинского персонала, профессиональных и личностных качеств. Чуткое и внимательное отношение к делу, твердость характера, профессионализм и огромное терпение позволяют справляться со всеми возложенными обязанностями.

Большую часть персонала медицинских учреждений, в том числе и Медико-санитарной части Трехгорного, составляли и составляют представительницы прекрасной половины человечества. Фото МСЧ-72

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

— Наши сотрудники ежедневно стоят на страже здоровья граждан, ни на минуту не останавливая работу по обслуживанию населения стратегически важных для страны объектов. Грамотная, слаженная работа позволяет нам решать поставленные задачи и уверенно смотреть в будущее. Нелегкий, благородный труд медицинского персонала заслуживает особых слов благодарности. Это каждодневный труд, который спасает жизнь и здоровье, дарит жизнь новым поколениям. Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы ни работали женщины, ведь невозможно представить себе профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец. В буднях настоящего мы часто не замечаем, сколько прекрасных, умных, добросовестных, самоотверженных женщин работает среди нас, — поздравляет женщин с 8 марта Сергей Рычков. — В нашем коллективе большинство - представительницы прекрасного пола, которые ежедневно достойно, на высоком профессиональном уровне выполняют столь нелегкую, но очень важную и нужную работу, направленную на сохранение здоровья наших граждан. Спасибо вам не только за высокие профессиональные качества, которые вы проявляете день ото дня, но и за ту моральную поддержку, которую вы оказываете в тяжелые трудовые будни, понимание и мудрость, за великую способность делать мир добрее и благороднее.

Нелегкий, благородный труд медицинского персонала заслуживает особых слов благодарности. Фото МСЧ-72

Мы восхищаемся вашим умением сочетать работу и профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием, при этом оставаясь хранительницами домашнего очага.

В свете вашей материнской любви вырастают умные и талантливые дети, совершаются подвиги и открытия. Вы — источник вдохновения и гармонии, мира и спокойствия. Любые трудности легко преодолимы, когда рядом с нами матери, жены, бабушки, дочери, сестры – наши замечательные женщины!

Желаю вам солнечного настроения, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, всего самого доброго. Пусть каждый день будет наполнен любовью и заботой близких и приносит только добрые вести, а поводов для улыбки становится только больше.

Нелегкий, благородный труд медицинского персонала заслуживает особых слов благодарности. Фото МСЧ-72

КСТАТИ

В ноябре прошлого года Федеральное медико-биологическое агентство России отметило 75-летие со дня основания.

А в октябре в Москве на совместном совещании руководителей центрального аппарата ФМБА, руководителей медицинских организаций ЗАТО и представителей Госкорпорации «Росатом», было заявлено, что Медико-санитарная часть Трехгорного включена в пилотный проект по развитию отраслевого здравоохранения. Это еще одна возможность для повышения качества и доступности медицинских услуг, дополнительной модернизации лечебно-профилактической базы.

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