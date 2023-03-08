58-летняя модель из Челябинска делает откровенные фото и создала танцевальный театр

Марина стала моделью после 55 лет. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Марине Саватеевой 58 лет, и она не стесняется сниматься в откровенных фотосессиях. Кто-то подумает - какой ужас, пенсионерка ведь уже. А кто-то восхитится смелости и умению любить себя и радоваться жизни.

В 40 лет Марина думала, что уже не вернется на сцену – все-таки возраст. Но теперь она фотомодель, режиссер, хореограф и руководитель танцевального театра. С седовласой красавицей мы пообщались на тему возрастных барьеров, культа молодых и возможностях для тех, кому уже далеко за...

В 40 лет Марина думала, что стара для танцев. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Думала, что стара для танцев

У Марины за плечами 32 года счастливого брака, есть взрослый сын и красавица-внучка. Но пока ровесники копаются в грядках и сидят на диване перед телевизором, Марина танцует, учит этому других и работает фотомоделью. Правда, пришла к этому не сразу.

После выпуска из университета Марина работала хореографом. 15 лет учила детей и взрослых разным танцам. Но потом решила все бросить: стала продавцом, заведующей в магазине и даже лидером бизнес-группы в сетевой компании, которая продает косметику.

− Думала, что уже не вернусь в хореографию из-за возраста, − признается Марина.

Марина танцует почти всю жизнь. Но пришлось делать большой перерыв Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Но через 15 лет приевшаяся работа надоела. Решила, что нужно что-то менять. Пошла на курсы по личностному продвижению, и это поменяло ее жизнь полностью!

− Руководить курсов рассказала о новых интересных практиках, связанных с психологией. А мне тогда это было очень интересно! Нашла в соцсетях основателя направления FreedomDance Алекса Никифорова, через месяц у него в Москве был трехдневный танцевальный семинар. Я записалась, это стало переломным периодом. Мне было почти 50 лет. Ехала в поезде и думала: «Марина, Боже мой, ты куда едешь? Три дня двигаться, а ты уже не двигалась неизвестно сколько! Куда, зачем, то поясница болит, то шея, то еще что-нибудь». А в первый же день семинара я поняла, что мое тело сказало мне: «Марина, это то, что тебе нужно».

Самой взрослой танцовщице 74 года

В Челябинск Марина вернулась окрыленная и сразу начала набирать группы по спонтанному танцу. На первые занятия приходили муж и еще пара человек. А потом стали набираться группы.

− Мое направление – это движение, работа с телом. Если тело наше начинает двигаться, подключается внутренняя работа. Как только внутреннее движение начинается, к телу подключаются эмоции, ощущения, чувства. В нашем танцтеатре мы все проживаем через тело. По мере взросления у нас становится много заморочек, поэтому мы постепенно, как с луковички, снимаем шелуху, − объяснила Марина.

На свободные, нестандартные танцы стали ходить и дети. Четыре года Марина работала в двух студиях – в центре города и на Северо-Западе. Детки и их родители были восхищены: ведь малыши могли двигаться так, как хотели.

Марина и хореографы ее танцтеатра. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

А потом Марина захотела создать что-то большее - открыть лабораторию или студию для постановки спектаклей. Но режиссерского опыта не было.

− Подруга познакомила меня с актрисой Нового художественного театра Татьяной Богдан. Она стала помогать и подсказывать. Таня и предложила назвать наше сообщество театром, - вспоминает Марина.

В постановках участвуют женщины старше 35 лет. Сейчас самой взрослой танцовщице 63 года. Но в одном из спектаклей выступала женщина, которой на тот момент было 74 года. Она и сейчас иногда приходит на занятия.

− Я не против, если ко мне приходят взрослые женщины, но в основном это девчонки до 40 лет.

Театртанца - это не только движения, но и эмоции Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Стала фотомоделью после 55

Марина – яркая женщина. Замечают это и фотографы, приглашают на съемки. Уже рекламировала специальные подушки, процедуры и участвовала в проекте Кати Васильевой «Серебряные сестры». Фотомоделью она стала всего несколько лет назад. Раньше о таком могла только мечтать.

− У нас же есть ограничения, стереотипы: модель – это длинные ноги, 90-60-90. Это сразу ставит запрет: ты не подходишь. Когда смотрела на моделей, иногда было даже завидно: какие красивые, как хочется! Но не подхожу, я же видела себя в зеркале! Когда стали приглашать на съемки, сначала был внутренний барьер: я невысокого роста, никак не соответствую стандартам. А мне говорили, что им это и не важно. Нужна живость, эмоциональность. Когда у нестандартных женщин есть возможность где-то поучаствовать и реализовать свою внутреннюю мечту - это кайф.

Марину зовут в фотопроекты и на коммерческие съемки. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В соцсетях у женщины есть достаточно откровенные фотографии. На них Марина обнажена и только некоторые части тела прикрыты полупрозрачной тканью. Но это не пошлый вызов, а проработка старой проблемы.

− Я хотела поработать со стыдом. У девочек это сплошь и рядом, начиная с детства. Я родилась в 1965 году, секса «не было» тогда. Эти стереотипы очень влияли на меня. Я работала целенаправленно со стыдом. Фотографии именно это и передают. Было очень неловко, я вся скукоживалась. В какой-то момент мне хотелось отказаться, но я же шла осознанно!

При помощи этой фотосъемки Марина боролась со стыдом. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как любить себя на пенсии

У нас есть «шаблоны» красоты: стройные, молодые, без морщинок. В общем, идеальные. А как обычным женщинам продолжать любить себя? Говорят, женский век короток. Как с возрастом становиться смелее, красивее и живее?

− У женщины с выходом на пенсию появляется больше свободного времени. Нужно вспоминать творческую – детскую – часть. Начинаем вспоминать, чего хотела в детстве, сейчас наступает такое время, когда я могу этим заниматься. Желание хочу – это желание к жизни. Если этого «хочу» нет, можно смело ложиться и помирать, - считает наша героиня.

Марина с сыном-фотографом и внучкой-моделью. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Марина - очень красивая женщина. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам Марины, после 50-55 важно не погружаться в болячки, которые неизбежны, но в силах женщины сделать так, чтобы они уходили на второй план.

- Если во мне много желания жизни, желания получать от нее удовольствие, то это отражается на внешнем виде. Желание к жизни, мои занятия с телом, работа внутри себя очень помогает разглаживать те же морщины, - делится секретом Марина.

Недавно Марина вместе с командой танцовщиков начала готовить новый спектакль. Его обещают показать зрителям в начале июня.

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