Пять женщин Челябинской области, которые лично доставили «гуманитарку» на Донбасс

Эти женщины защищают Родину своей заботой. Фото: Соцсети

Пока мужчины защищают Родину, не все женщины остаются дома просто ждать и верить. Челябинки открывают цеха по шитью военной амуниции, собирают тонны гуманитарных грузов, а некоторые из них его даже сопровождают.

ПЕРВАЯ ЛЕДИ В ЗЕМЛЯНКЕ

Жена губернатора Челябинской области Ирина Текслер отправилась на Донбасс 27 февраля. Первая леди привезла артиллеристам самоходного полка 90-й гвардейской танковой дивизии квадрокоптеры, тепловизоры, акустические наушники, прицелы, бронежилеты и 250 комплектов формы.

Ирина Текслер привезла на Донбасс гуманитарный груз. Фото: СОЦСЕТИ

Ирина Текслер сама оказалась в полевых условиях и оценила землянки, в которых живут бойцы.

— Стоять можно было в полный рост, тепло и сухо, обогревались или генераторами, или буржуйками, — поделилась Ирина Текслер. — Раскладушки или сколоченные койки, матрас.

Также учредитель Фонда 2020 выяснила, что лучше разделять «гуманитарку» мирным жителям и военным, чтобы бойцам не приходилось самостоятельно доставлять груз в населенные пункты, отвлекаясь от боевых задач.

ТАЙНАЯ ПОЕЗДКА ПЕРВОГО ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт одной первых посетила Донецкую Народную Республику еще летом 2022 года вместе с губернатором Алексеем Текслером. Тогда глава региона передал ДНР не только гуманитарный груз, строительные материалы, но медицинские автомобили.

Ирина Гехт отправилась в Волноваху вместе с делегацией Челябинской области. Фото: СОЦСЕТИ

Ирина Гехт не вела тогда личных блогов и не выставляла фотографий, засветившись лишь на официальных видео. О своей поездке она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск».

— Конечно, страх есть, особенно, когда видишь разрушения, — призналась куратор социального блока в правительстве региона. — Но жизнь продолжается. Приятно видеть, что засеяны все поля, работы идут. Мирная жизнь возвращается.

Ирина Гехт посетила в Волновахе школы и больницы, которые были разрушены ВСУ. Челябинская область помогла их восстановить.

ДОСТАВИЛИ КНИГИ И КАНЦЕЛЯРИЮ

В начале сентября 2022 года на Донбасс отправились директор Челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова и руководитель розничной сети «Вечерний Челябинск» Наталья Шурпа. К учебному году они доставили гуманитарный груз в подшефные Челябинской области Волноваху и Ясиноватую.

Екатерина Парфенова привезла важные посылки школьникам к 1 сентября. Фото: СОЦСЕТИ

Грузовики заполнили, конечно же, книжные коллекции «Комсомольской правды» о великих ученых, писателях и архитекторах, детские журналы, классическая литература и канцелярия, так нужная в сентябре ребятам.

— Пока мы развозили груз, два раза попали под обстрел на трассе между Волновахой и Еленовкой, и в центре Донбасса, — поделилась Екатерина Парфенова. — Ощущение диссонанса не отпускает: радушные люди, щедрая природа, а с другой стороны — мертвые глаза разбитых и сгоревших домов.

ДЕПУТАТ ПОД ЗАЩИТОЙ «АНГЕЛА»

Депутат Государственной Думы от Челябинской области Яна Лантратова на Донбассе была несколько раз. Последняя поездка была в конце января по делам группы по соцподдержке участников СВО и их семей. Помимо обсуждения государственных проблем, Яна привезла в Луганскую Народную Республику дезинфицирующие средства для больниц.

В Ясиноватой Яна Лантратова была под защитой известного бойца из Челябинска с позывным «Ангел». Фото: СОЦСЕТИ

— Посетили Шахтерск, — пишет Лантратова. — Здесь неонацисты безжалостно уничтожали объекты социальной инфраструктуры, жилые дома.

Интересно, что Яна Лантратова не стала надевать камуфляж, ограничившись обычными джинсами и спортивной кофтой.

СОБРАЛА ПИСЬМА И ТЕПЛОВИЗОРЫ

С гуманитарной миссией прямо в канун 8 марта отправилась на Донбасс депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. Об этом она сообщила в свой социальной сети, показав свой камуфляжный наряд, а также письма солдатам.

Ольга Мухометьярова только отправилась в свою первую поездку на Донбасс. Фото: СОЦСЕТИ

— Собрав в коробки квадрокоптер, тепловизоры, радиостанции с гарнитурами, флаги Златоуста, которые просили ребята, и письма солдатам, стартанула к нашим, — пишет депутат.

Дополнят образ Ольги шевроны, которые ей обещали подарить.

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