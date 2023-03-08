В Магнитогорске электропоезд «Ласточка» насмерть сбил человека

Поезд не успел выехать за пределы города. Фото: Людмила Ковалева.
Утром 8 марта на станции Цемзавод в Магнитогорске скоростной поезд «Ласточка» сбил человека. Мужчина погиб. На месте работают сотрудники Карталинской транспортной прокуратуры.
Электропоезд «Магнитогорск-Челябинск» в 6:40 сбил работника местного цементного завода. Утренняя «Ласточка» даже не успела выехать за черту города.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники Карталинской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего.
– Предварительная причина – неосторожные действия потерпевшего, – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Кроме этого, сотрудники прокуратуры проверят сам поезд и машиниста.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru