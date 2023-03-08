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Происшествия8 марта 2023 8:04

В Магнитогорске электропоезд «Ласточка» насмерть сбил человека

Вероятно, мужчина погиб из-за своей неосторожности
Дарья МАРКОВА
Поезд не успел выехать за пределы города. Фото: Людмила Ковалева.

Поезд не успел выехать за пределы города. Фото: Людмила Ковалева.

Утром 8 марта на станции Цемзавод в Магнитогорске скоростной поезд «Ласточка» сбил человека. Мужчина погиб. На месте работают сотрудники Карталинской транспортной прокуратуры.

Электропоезд «Магнитогорск-Челябинск» в 6:40 сбил работника местного цементного завода. Утренняя «Ласточка» даже не успела выехать за черту города.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники Карталинской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего.

– Предварительная причина – неосторожные действия потерпевшего, – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Кроме этого, сотрудники прокуратуры проверят сам поезд и машиниста.

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