Дому всего три года, а за капремонт уже надо платить? Челябинка удивилась квитанциям с долгом

Дом на Сумина, 7 сдали в декабре 2019 года. Фото: Анна ВОЛКОВА

Челябинка Галина с семьей заехали в новый дом в «Парковом-2» сразу после его сдачи – в декабре 2019 года. Не прошло и трех лет, как в почтовом ящике девушка нашла новую квитанцию – за капитальный ремонт, да еще и с долгом за два месяца. С вопросом – почему она должна делать взносы, если дом совсем новый – она обратилась в «Комсомолку».

— Я слышала, что жители новостроек должны платить за капремонт, когда дому исполнится пять лет. Нашему – чуть больше трех лет. Почему так? Еще и сразу за два месяца платеж пришел в феврале 2023 года. Через дорогу стоят дома, которые сдали еще в 2015 году, а платить они начали только в 2022 году, — возмущается Галина.

Генеральный директор регоператора капремонта Челябинской области Виктор Тихоненко объяснил КП-Челябинск, что каждый регион в праве сам определять будет ли отсрочка по платежам и какая.

— В Челябинской области такой отсрочки нет. Этот вопрос неоднократно обсуждался на уровне области, но было решено отсрочку не внедрять. Обоснование простое – в Челябинской области строятся в основном высокоэтажные дома, и, к примеру, ремонт плоской кровли такого дома нужно делать через 10-12 лет. А если дом начинает формировать фонд с отсрочкой в пять лет, далеко не факт, что он сможет через 5-7 лет накопить необходимую сумму, — говорит Виктор Тихоненко. — Такое решение в нашей области принято исключительно в целях поддержания финансовой устойчивости системы капремонт.

Он также отметил, что срок оплаты взносов для разных домов наступает по-разному. Если дом новый и введен в эксплуатацию после 2014 года (после утверждения региональной программы капремонта), то у него начинается начисление взносов только через год после включения в программу.

Виктор Тихоненко объяснил, почему квитанции приходят с долгом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— А если дом построен до 2014 года и администрация не передала информацию о включении его в регпрограмму вовремя, то для собственников начисления начинаются уже через полгода, — объяснил Виктор Тихоненко.

Он разъяснил, что когда дом вводят в эксплуатацию, орган местного самоуправления (администрация) обязательно должен направить информацию об этом в минстрой и регоператору капремонта. Тогда при ближайшей актуализации региональной программы капремонта (1-2 раза в год) дом включается в нее.

— И только с этого момента начнет истекать срок и начисления взносов (12 месяцев), и определенный срок (6 мес., - прим. ред.) для принятия решения собственниками, где они будут формировать фонд – на спецсчете или в общем котле. Или если собственники проигнорируют этот вопрос, за них это решение о формировании фонда капремонта на общем счете регоператора примет администрация (на это дается еще два месяца, - Прим. ред.), — сообщил Виктор Тихоненко.

— Почему жителям новых домов приходит первая квитанция за капремонт с долгом?

— Это связано с тем, что орган местного самоуправления несвоевременно передал информацию о сдаче дома, и — второе – несвоевременно принял решение о способе формирования фонда за собственников, которые промолчали. Собственникам дается полгода, чтобы определиться самостоятельно, и потом еще два месяца, чтобы за них это решение приняла администрация, если они проигнорировали этот вопрос.

Если за эти 8 месяцев не примут решение ни собственники, ни администрация, для дома начинает истекать срок начала формирования фонда и необходимости внесения платы. Но если решение не принято или было принято позднее, то такое может быть, что квитанции придут с долгом за один-три месяца. Всем нужно быть внимательнее. Мы всем муниципалитетам заранее направляем информацию, что дом включен в программу, что истекает срок принятия решения способа формирования фонда капремонта, и напоминаем, чтобы администрация не забыла и приняла решение за собственников, чтобы избежать накопления задолженности по пустом месте.

— Как узнают собственники, что их дом включен в программу капремонта?

— Об этом жильцы должны узнавать через органы местного самоуправления и самое главное — через управляющие компании. На последних лежит большая ответственность. Даже если собственники формируют фонд капремонта на спецсчете, а УК, например, является его владельцем или даже если регоператор является его владельцем, и наступает время проведения плановых работ по программе капремонта, то именно УК в обязательном порядке должна собственникам направить предложение о проведении того или иного вида ремонта или его переносе. К сожалению, на территории Челябинской области есть огромное количество УК, которые это обязательство игнорируют, не присылают ни уведомлений. А если разобраться, то это можно рассматривать как нарушение лицензионных требований, за это можно лишиться лицензии. И в этом направлении совместно с ГЖИ наведем порядок. У нас уже были случаи, когда капремонт не проводился из-за того, что собственники не знали, а УК их не уведомила.

КСТАТИ

Движение «Народный жилищный инспектор» предложило включать новые дома в программу только через 5 лет после ввода их в эксплуатацию. Такое письмо, как пишут СМИ, направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас же каждый регион определяет сроки сам.

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