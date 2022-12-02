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Дом. Семья2 декабря 2022 2:13

4 новогодних образа как из глянцевого журнала, которые можно носить и в обычной жизни

Эти вещи легко можно комбинировать с повседневными комплектами
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
4 варианта, в чем пойти на корпоратив, новогоднюю встречу с друзьями или отметить Новый год по-семейному

4 варианта, в чем пойти на корпоратив, новогоднюю встречу с друзьями или отметить Новый год по-семейному

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Наконец-то этот Новый год пройдет без ограничений! Можно смело покупать шикарный наряд, чтобы блистать на тематической вечеринке. Специально для «Комсомолки» стилист из Челябинска Ольга Теплякова собрала 4 образа как из глянцевого журнала и подсказала, что с чем потом сочетать.

— Следующий 2023 год — год водяного черного кролика (кота). Некоторые девушки выбирают наряд, исходя из характеристик года: вода — голубая, значит, можно взять платье в синих оттенках. Или положиться на черный цвет: если в другие года это казалось мрачноватым, то в этом сам кролик рекомендует. Я предлагаю варианты для вечеринок в соответствии с последними тенденциями в моде, одна из которых —многофункциональный и внесезонный гардероб, когда одну и ту же вещь можно носить в разных ситуациях.

ПАЙЕТКИ, ЧТОБЫ БЛИСТАТЬ

Блестящие ткани — это прямая ассоциация с Новым годом. Так почему бы не купить юбку из пайеток? В сочетании с красивым топом или блузкой и большим количеством украшений она будет выглядеть шикарно!

К блестящей юбке достаточно добавить белоснежную рубашку и много аксессуаров — и вы уже будете выглядеть бесподобно

К блестящей юбке достаточно добавить белоснежную рубашку и много аксессуаров — и вы уже будете выглядеть бесподобно

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Выбирайте юбку мини или макси — это сейчас самые актуальные длины. Но только после праздника не убирайте ее в шкаф, а носите в повседневных образах: с рубашкой — в ресторан, со свитером — в загородный дом, с толстовкой — в кафе.

Стилист дополнила этот аутфит прозрачными туфлями, которые потом можно носить летом

Стилист дополнила этот аутфит прозрачными туфлями, которые потом можно носить летом

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Для корпоратива я предлагаю вариант с белой классической рубашкой, которая есть у многих. Это стиль называется французский шик. Сюда нужно множество золотых или серебряных украшений. Я взяла браслеты на две руки — это большой тренд следующего года. Обувь выбрала прозрачную, которую можно будет носить и летом, но вы можете надеть любые летние босоножки с тонкими ремешками из вашего гардероба, — советует Ольга.

МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬНИЦ КЛАССИКИ

Черный считается вечерним цветом, который можно красиво применить и для новогоднего образа. Используйте различные текстуры и материалы: бархат и пайетки, лак и кожу, костюмные ткани и шифон.

Обычное черное платье можно обыграть лаковыми перчатками и браслетами на обеих руках

Обычное черное платье можно обыграть лаковыми перчатками и браслетами на обеих руках

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В этом образе челябинский стилист выбрала мини-платье минималистичного силуэта с рукавами как у футболки. Оно не прилегает и не обтягивает, что идеально для девушек в положении или для тех, кто не хочет обтягивать фигуру и делать акцент на талии.

— Чтобы сделать образ более нарядным и эффектным, я предлагаю надеть длинные перчатки из трикотажа с эффектом черного лака. И использовать брошь-цветок контрастного оттенка. Цветы и перчатки также являются самыми трендовыми аксессуарами будущего сезона. Почему бы Новый год не начать именно с них? — рассуждает Ольга Теплякова.

Акцентом в таком образе станет яркий объемный цветок

Акцентом в таком образе станет яркий объемный цветок

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Самое классное, что обувь к черному платью можно выбрать любую. Но если говорить о модных сочетаниях, то это высокие сапоги или ботфорты. Дома же можно надеть металлизированные туфли или босоножки любого оттенка.

БРЮЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ КОМФОРТА

Этот образ не только красивый, но и удобный. Если обычные брюки вам поднадоели, а джинсы кажутся банальными, то купите брюки или джинсы с металлизированной поверхностью. Стилисты подсказывают, что в следующем сезоне они будут мечтой всех модниц.

Металлизированные брюки — тренд следующего сезона

Металлизированные брюки — тренд следующего сезона

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— В пару к ним предлагаю корсет и жакет любого оттенка. Я выбрала яркий красивый цвет фуксии — один из самых модных оттенков сезона. Если для вас этот образ слишком яркий, то просто замените жакет на любой светлый, который у вас есть. Например, на белый, — советует стилист из Челябинска.

Если жакет цвета фуксии это слишком смело, замените его на более светлый

Если жакет цвета фуксии это слишком смело, замените его на более светлый

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Серебристые перчатки добавляют этому образому необычности

Серебристые перчатки добавляют этому образому необычности

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Эффектности образу добавляют перчатки серебристого оттенка, которые потом можно использовать в любых праздничных образах в течение года.

ШОРТЫ ДЛЯ СЕКСУАЛЬНОГО И ШИКАРНОГО ОБРАЗА

Стилист подсказывает, что при рассматривании праздничного наряда не нужно списывать со счетов шорты. Ведь в них удобно, они подчеркивают ноги, и девушка в них выглядит сексуально и женственно — сейчас это самый горячий тренд.

Цвет можно добавить и в образ с шортами

Цвет можно добавить и в образ с шортами

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Я выбрала шорты из экокожи, но они могут быть из любой ткани. Чтобы добавить нарядности, выбирайте заведомо более праздничный верх. Например, прозрачную рубашку из шифона, которая в сочетании с вечерним макияжем и прической будет смотреться очень красиво.

На вопрос, что же надевать под такие рубашки, Ольга Теплякова отвечает: топы, майки, корсеты или бюстье. Но если вы встречаете Новый год только вдвоем, под низ можно надеть кружевное белье.

Под прозрачную блузу стилист советует надеть бюстье, топ или майку

Под прозрачную блузу стилист советует надеть бюстье, топ или майку

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Этот образ стоит украсить серьгами-люстрами из страз. А на блузке эффектно будет смотреться брошь-цветы, например, из черных пайеток. Обувь можно выбирать любую, но лучше яркую: я предлагаю сапоги-ботфорты в цвете фуксия.

Приобретите себе что-нибудь блестящее, при составлении образа следуйте советам выше, и тогда в новогоднюю ночь вы будете выглядеть потрясающе. И ни одна из этих вещей не будет пылиться в шкафу.

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Мода и стильМОДАНовый год в Челябинске-2023