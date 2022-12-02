4 новогодних образа как из глянцевого журнала, которые можно носить и в обычной жизни

4 варианта, в чем пойти на корпоратив, новогоднюю встречу с друзьями или отметить Новый год по-семейному Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Наконец-то этот Новый год пройдет без ограничений! Можно смело покупать шикарный наряд, чтобы блистать на тематической вечеринке. Специально для «Комсомолки» стилист из Челябинска Ольга Теплякова собрала 4 образа как из глянцевого журнала и подсказала, что с чем потом сочетать.

— Следующий 2023 год — год водяного черного кролика (кота). Некоторые девушки выбирают наряд, исходя из характеристик года: вода — голубая, значит, можно взять платье в синих оттенках. Или положиться на черный цвет: если в другие года это казалось мрачноватым, то в этом сам кролик рекомендует. Я предлагаю варианты для вечеринок в соответствии с последними тенденциями в моде, одна из которых —многофункциональный и внесезонный гардероб, когда одну и ту же вещь можно носить в разных ситуациях.

ПАЙЕТКИ, ЧТОБЫ БЛИСТАТЬ

Блестящие ткани — это прямая ассоциация с Новым годом. Так почему бы не купить юбку из пайеток? В сочетании с красивым топом или блузкой и большим количеством украшений она будет выглядеть шикарно!

К блестящей юбке достаточно добавить белоснежную рубашку и много аксессуаров — и вы уже будете выглядеть бесподобно Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Выбирайте юбку мини или макси — это сейчас самые актуальные длины. Но только после праздника не убирайте ее в шкаф, а носите в повседневных образах: с рубашкой — в ресторан, со свитером — в загородный дом, с толстовкой — в кафе.

Стилист дополнила этот аутфит прозрачными туфлями, которые потом можно носить летом Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Для корпоратива я предлагаю вариант с белой классической рубашкой, которая есть у многих. Это стиль называется французский шик. Сюда нужно множество золотых или серебряных украшений. Я взяла браслеты на две руки — это большой тренд следующего года. Обувь выбрала прозрачную, которую можно будет носить и летом, но вы можете надеть любые летние босоножки с тонкими ремешками из вашего гардероба, — советует Ольга.

МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬНИЦ КЛАССИКИ

Черный считается вечерним цветом, который можно красиво применить и для новогоднего образа. Используйте различные текстуры и материалы: бархат и пайетки, лак и кожу, костюмные ткани и шифон.

Обычное черное платье можно обыграть лаковыми перчатками и браслетами на обеих руках Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В этом образе челябинский стилист выбрала мини-платье минималистичного силуэта с рукавами как у футболки. Оно не прилегает и не обтягивает, что идеально для девушек в положении или для тех, кто не хочет обтягивать фигуру и делать акцент на талии.

— Чтобы сделать образ более нарядным и эффектным, я предлагаю надеть длинные перчатки из трикотажа с эффектом черного лака. И использовать брошь-цветок контрастного оттенка. Цветы и перчатки также являются самыми трендовыми аксессуарами будущего сезона. Почему бы Новый год не начать именно с них? — рассуждает Ольга Теплякова.

Акцентом в таком образе станет яркий объемный цветок Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Самое классное, что обувь к черному платью можно выбрать любую. Но если говорить о модных сочетаниях, то это высокие сапоги или ботфорты. Дома же можно надеть металлизированные туфли или босоножки любого оттенка.

БРЮЧНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ КОМФОРТА

Этот образ не только красивый, но и удобный. Если обычные брюки вам поднадоели, а джинсы кажутся банальными, то купите брюки или джинсы с металлизированной поверхностью. Стилисты подсказывают, что в следующем сезоне они будут мечтой всех модниц.

Металлизированные брюки — тренд следующего сезона Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— В пару к ним предлагаю корсет и жакет любого оттенка. Я выбрала яркий красивый цвет фуксии — один из самых модных оттенков сезона. Если для вас этот образ слишком яркий, то просто замените жакет на любой светлый, который у вас есть. Например, на белый, — советует стилист из Челябинска.

Если жакет цвета фуксии это слишком смело, замените его на более светлый Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Серебристые перчатки добавляют этому образому необычности Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Эффектности образу добавляют перчатки серебристого оттенка, которые потом можно использовать в любых праздничных образах в течение года.

ШОРТЫ ДЛЯ СЕКСУАЛЬНОГО И ШИКАРНОГО ОБРАЗА

Стилист подсказывает, что при рассматривании праздничного наряда не нужно списывать со счетов шорты. Ведь в них удобно, они подчеркивают ноги, и девушка в них выглядит сексуально и женственно — сейчас это самый горячий тренд.

Цвет можно добавить и в образ с шортами Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Я выбрала шорты из экокожи, но они могут быть из любой ткани. Чтобы добавить нарядности, выбирайте заведомо более праздничный верх. Например, прозрачную рубашку из шифона, которая в сочетании с вечерним макияжем и прической будет смотреться очень красиво.

На вопрос, что же надевать под такие рубашки, Ольга Теплякова отвечает: топы, майки, корсеты или бюстье. Но если вы встречаете Новый год только вдвоем, под низ можно надеть кружевное белье.

Под прозрачную блузу стилист советует надеть бюстье, топ или майку Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

— Этот образ стоит украсить серьгами-люстрами из страз. А на блузке эффектно будет смотреться брошь-цветы, например, из черных пайеток. Обувь можно выбирать любую, но лучше яркую: я предлагаю сапоги-ботфорты в цвете фуксия.

Приобретите себе что-нибудь блестящее, при составлении образа следуйте советам выше, и тогда в новогоднюю ночь вы будете выглядеть потрясающе. И ни одна из этих вещей не будет пылиться в шкафу.

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