«Это беспредел!»: в Катав-Ивановске пенсионеров и маленьких детей хотят оставить без отопления за неделю до зимы

Жильцы были вынуждены провести отопление в бесхозный 40-летний дом сами. Фото: Юлия Валеева

– Это беспредел! Нас хотят оставить без отопления, а администрация бездействует, – возмущается 66-летняя пенсионерка Фания Валеева. Ее старенькая двухэтажка в Катав-Ивановске давно бесхозная. Жильцы дома № 14 по улице Зои Космодемьянской вот уже 20 лет сами себе управляющая компания: за свои деньги проводят воду и канализацию, латают крышу, весной откачивают по 8 цистерн из подвала. Топить по-черному перестали всего три года назад: на смену заброшенной котельной в пристройках организовали свои, небольшие. Но недолго труба дымила – незаконные постройки суд обязал снести. И все потому, говорят жители, что соседка подкидывает дров после ссоры.

Чем ей не угодили пенсионеры-инвалиды и малолетние дети, и причем тут коровы, цокающие копытами в подъездах – журналист КП-Челябинск разобрался в непростой истории соседства.

ОТОМСТИЛА ЗА ВОДУ

— Жили нормально с самой постройки, не скандалили, – вспоминает былое общение с соседкой жительница двухэтажки Фания Валеева. – А теперь даже не разговариваем. Раздор случился 2 года назад, когда жильцы решили своими силами провести воду в квартиры – пригласили водоканал, проложили трубы от колонки.

Три семьи потратили на затею больше 20 тысяч рублей. Но их соседка скидываться отказалась – хотела подключиться бесплатно. Ей этого сделать не дали – та взъелась.

– Канализацию отбить не получилось, мой муж больше 10 лет назад ее своими руками проводил. Она просто взломала дверь в подвал и подсоединилась к трубе, – переполненная чувством несправедливости говорит пенсионерка Фания. – А потом в отместку подала иск в суд, чтобы наши пристройки снесли.

От этих пристроек напрямую зависит жизнь двух семей: пенсионеров Валеевых и супругов Курмановых, у которых два маленьких сына 10 и 13 лет. Дом Мулдакаевского леспромхоза после его банкротства в начале нулевых остался бесхозным. 12 квартир лишились центрального отопления – котельную забросили, большая часть жильцов съехала, рассказывает Фания:

– Нам выделили буржуйки – это был ужас! Все стены в копоти, топили, можно сказать, по-черному на свой страх и риск, ведь в доме не предусмотрен дымоотвод. Устали от этого, решили сделать пристройки и разместить в них дровяные котлы. Но в администрации выдать разрешение на строительство отказались, мол, дом не на балансе. Сказали – живите, как хотите.

Ответы от администрации приходят с таким содержанием

Отступать от планов не стали – отопление три года назад все-таки провели. Валеевым это влетело в копеечку: чтобы протянуть тепло к себе на второй этаж, вдобавок пришлось выкупить заброшенные квартиры на первом. И все равно водопровод и канализация в морозы стынут. 67-летний инвалид второй группы Флюр спускается их прогревать в подвал паяльной лампой.

Эта печь – единственный источник тепла для пенсионеров. Фото: Юлия Валеева

И без того непростую жизнь усложнили судебные тяжбы. Год мстительная соседка добивалась сноса таких нужных пристроек. И добилась: недавно ее иск удовлетворили. Апелляцию зарубили, говорит дочь Валеевых Юлия, судья месяц продержала документы. В итоге было вынесено решение: незаконные постройки демонтировать.

«БУДЕМ БОРОТЬСЯ»

Срок добровольного исполнения решения – всего 5 дней со дня получения постановления. Отсчет пошел с 24 ноября и закончится до следующей среды, рассказывает об общении с приставами Юлия:

– Если не снесем, то должны будем заплатить исполнительский сбор 5 тысяч рублей и штраф 1,5 тысячи. Потом опять дадут неделю, снова оштрафуют, предложат взыскателю (соседке) снести. Откажется – составят смету, наймут фирму и в любом случае сломают.

Так выглядит мини-котельная снаружи. Фото: Юлия Валеева

Сразу после иска незаконные постройки попытались узаконить – прошли экспертизу, составили проект, получили заключение пожарных, но в администрации документы не приняли. По словам жильцов, отказ пришел с формулировкой «предоставлены не в тот уполномоченный орган».

Загибайте пальцы – к главе города люди обращались уже 11 раз, 3 раза были приеме, неоднократно ходили к главе района. Обращения со стороны властей остались без внимания, как и судебные заседания – жители приглашали администрацию для разъяснения как третью сторону. В итоге они пошли в прокуратуру – просят обеспечить дом центральным отоплением или сохранить пристройки, а также включить дом в реестр МКД и провести межевание – без оформленного земельного участка отказывают в газификации. Сдаваться жильцы даже не думают.

– Будем бороться, не собираемся сидеть зимой на улице, – отрезала Фания. – Мы лишь хотели жить по-человечески и все это затеяли, потому что власти не смогли обеспечить нам необходимые условия.

РЫЛЬЦЕ В ПУШКУ?

Уличившая в незаконной стройке соседей женщина сама хороша, говорят жильцы. Ладно канализация, так она еще самовольно захватила 10 соток муниципальной земли неподалеку от двухэтажки. Поставила там гараж, баню и, что особенно вызывает негодование людей, хозпостройки для содержания крупного рогатого скота. Летом коровы пасутся во дворе дома и даже могут заглянуть в подъезд. Выйти из квартиры и наступить в «лепешку» – соседей это уже не удивляет.

По лестничным площадкам вместо каблуков цокают копыта. Фото: Юлия Валеева

Коров женщина доит, молоко продает. Покупатели рогатых подкармливают – оставляют очистки прямо у подъезда. Их растаскивают по всему двору бродячие собаки, что создает антисанитарию. На замечания предпринимательница не реагирует, а когда боролись за канализацию, даже оскорбляла отца, отмечает Юлия.

Гараж, баня и коровник – целая усадьба, возмущаются соседи. Фото: Юлия Валеева

И так уже 15 лет. Очередные обращения жильцов в адрес главы городской администрации с просьбой пресечь нарушения успехом не увенчались. Да это и не самое главное. Страшно остаться без отопления зимой, которая вот-вот разыграется, переживает за пожилых родителей Юлия Валеева. Бросить родную квартиру они не могут, тем более столько уже сделано. Да и отцу-инвалиду будет тяжело менять обстановку. За ситуацией КП-Челябинск продолжит следить. Запросы будут направлены приставам и в администрацию.

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