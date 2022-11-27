В Челябинской области на трассе М-5 ввели реверсивное движение из-за попавшего в ДТП грузовика

Авария произошла на 1613 км трассы. Фото: ГИБДД по Челябинской области
Ранним утром в субботу, 27 ноября, на трассе М-5 в Челябинской области ввели реверсивное движение. На границе с Башкирией попавший в ДТП грузовик перегородил автомобилистам проезжую часть. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
— Экипажи ДПС оказывают на месте помощь водителям, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД по Челябинской области
В настоящий момент предпринимаются действия по эвакуации фуры с проезжей части. Подробности ДТП уточняются. Для автомобилистов организовано реверсивное движение через село Аратское.
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