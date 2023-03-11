В Челябинске возрождают гимн легендарных добровольцев-танкистов из «Дивизии Черных ножей»

История одной дивизии и одной песни. Фото: архив

В Челябинске группа музыкантов занялась «возрождением» гимна легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса. Подразделению, которое враг назвал «Дивизией Черных ножей», в этом году исполняется 80 лет. В честь этого песню исполнил солист оперного театра, а целая команда профессионалов осовременила аранжировку.

- Мы хотим сохранить дух былой песни, ее уникальность, ведь «Черные ножи» были сочинены не профессиональными советскими композиторами и поэтами, а именно рядовыми бойцами Уральского добровольческого танкового корпуса, это по-настоящему народная вещь, - рассказал звукорежиссер центра прототипирования «Вкубе» института культуры Игорь Кравчук

История корпуса уникальна. Сформирован он был только из жителей Челябинской, Пермской и Свердловской областей. И так рвались в бой уральцы, что конкурс на место составил 14 человек! Технику собрали из пожертвований граждан, а детали для нее производили сверх плана. Каждому танкисту мастера-оружейники из Златоуста выковали по финскому ножу в черных ножнах и с вороненой гардой. За это враг прозвал добровольцев Schwarzmesser Panzer–Division или «Дивизия Чёрных ножей».

Так выглядит легендарный черный нож. Фото: zlathunter.ru

– Шепчут в страхе друг другу фашисты, Притаясь в темноте блиндажей: Появились с Урала танкисты – Дивизия чёрных ножей, – пели бойцы в своем гимне.

Сочинили гимн не композиторы и исполнители из консерваторий, а обычные бойцы. Санитарка Роза Нотик, офицер штаба Наум Комм и связист Иван Овчинин – вот авторы песни, с которой шли в бой солдаты. Сражался корпус на Курской дуге, отличился в битвах за Брянск, Львов, брал Берлин. Челябинский Т-34 стал первым танком, который влетел в освобожденную Прагу. И везде «Ножи» давали концерты. У дивизии сформировался джаз-оркестр из простых солдат, на счету которого больше 500 фронтовых выступлений.

Санитарка Роза Нотик и оркестр. Фото: архив

– Как только заканчивались боевые действия и части выводили на отдых, переформировку, мы давали по пять концертов в день. Стало традицией давать концерты в освобожденных городах: Каменец-Подольский, Львов, Прага! Было еще много небольших городков на Украине, в Польше, Германии и Чехословакии, – вспоминала Роза Нотик.

Работают над песней энтузиасты-профессионалы. Фото: Роман Грибанов

Сейчас боевой гимн «Черных ножей» подзабыт и мало кто может спеть даже пару строк из него, не обращаясь к поисковикам. Поэтому песне было решено дать новую жизнь. Работа над новой аранжировкой кипит на студии U-sound, а вокальную партию исполнит солист челябинского оперного театра Андрей Воскобойников.

Как рассказал КП-Челябинск один из инициаторов проекта Роман Грибанов, услышать старую песню по-новому можно будет ближе к 9 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru