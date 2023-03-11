Застревают пожарные машины, не едут скорые, а люди проваливаются: город в Челябинской области утонул в снежной каше

Жители массово жалуются на неубранный подтаявший снег в Миньяре. Фото: соцсети

В городе Миньяр Ашинского района в снежной каше застряла пожарная машина. Видео выложили в социальных сетях местные жители. Группы буквально завалены жалобами на нечищеный снег в Миньяре, а также Аше.

— Пожарная машина даже проехать не может! Что уд там легковые. Всю зиму не вывозили снег, не чистили, — возмущается авто видео.

— Насколько Миньяр потонул? Имеет смысл вообще соваться в Миньяр на легковушке или утонем? – задают вопросы местные жители.

— Я живу в г. Миньяр, снег не чистят, на площади под снегом вода, люди проваливаются по колено, во дворах тоже самое, скорая отказывается выезжать. Невозможно не только проехать, но и пройти никак, — жалуется в группе «Текслер, помоги» Ольга.

— В весенний и осенний период такое ощущение, что вся управа выехала из города и не в курсе, что во дворах не пройти и не проехать. Я делала 3 раза заявку в Комритсервис, чтобы снег убрали при выезде из двора, но все тщетно. Пришлось всем двором чистить снег во дворе и выезды, — пишет жительница Аши.

Добавим, что деревни и города Ашинского района стабильно страдают от половодья. Но сейчас жители стали заложниками снежной каши.

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