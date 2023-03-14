Внеочередные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты - как очередной этап перезагрузки политической системы Казахстана

19 марта в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов в нижнюю палату парламента - Мажилис, а также в местные представительные органы - маслихаты. Фото parlam.kz

Необходимо отметить, что эти общественно-политические мероприятия в стране, после прошедших с 2022 года общенародного референдума по поправкам в Конституцию, выборов президента и в Сенат, являются очередным этапом перезагрузки политической системы Республики Казахстан, как неотъемлемой части демократических преобразований в республике.

ВЫБОРЫ ПОСМЕШАННОЙ СИСТЕМЕ

Отличительной особенностью нынешней избирательной кампании является значительно упрощенная процедура регистрации политических партий. Так, регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч. Минимальная численность региональных представителей партий сократилась с 600 до 200 человек. Благодаря этому, к примеру, к моменту объявления выборов в Республике Казахстан зарегистрированы еще две новые партии «Байтақ» и «Respublica». Эти партии наряду с другими пятью - «Amanat», «Ауыл», «Народная партия Казахстана», «Ак жол» и «Общенациональная социал-демократическая партия» - примут участие в электоральном процессе. При этом впервые за последние 16 лет выборы пройдут по смешанной системе: 70% депутатов (69 человек) будут избраны по партийным спискам, а 30% (29 человек) - по одномандатным избирательным округам. Иными словами, почти треть депутатов нижней палаты Парламента будут составлять те, кого казахстанцы избрали напрямую. То же самое распространяется и на маслихаты: у областей, городов республиканского значения и столицы половина депутатов будет избираться по округам и половина по партийным спискам. В других населенных пунктах составы маслихатов будут полностью избираться по округам, то есть местное население будет выбирать не партию, а конкретных людей.

Столица Казахстана Астана, как и вся республика, активно строится и развивается Фото: Владимир ВОРСОБИН

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

Эти факторы способствовали формированию по-настоящему конкурентной среды, созданию возможностей для привлечения в политику новых лиц, в том числе самовыдвиженцев, представленных независимыми общественными деятелями и активистами со своими взглядами на ситуацию в стране и программой действий. На сегодняшний день в избирательных списках утверждено множество таких кандидатов. Таким образом, отсутствие барьеров к выдвижению позволяет различным категориям граждан принять деятельное участие в политической жизни своего государства. Заложена основа регулярной передачи властных полномочий через легитимные, конкурентные выборы без их транзита и наследственности.

Столица Казахстана Астана, как и вся республика, активно строится и развивается Фото: Юлия РЕУТОВА

КОНЦЕПЦИЯ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА»

В этих условиях произойдет обновление Парламента, который будет отражать интересы разных групп населения. Необходимо отметить, что подобное развитие ситуации как раз таки отвечает духу времени, ожиданиям казахстанского народа, которые продиктованы различными событиями в РК, запустившими масштабный процесс реформирования в стране, активной реализации концепции «слышащего государства».