Победа Магнитки: «Металлург» вырвал победу в решающем матче серии плей-офф КХЛ у «Автомобилиста» и вышел в 1/2 финала конференции

В первом раунде плей-офф «Металлург» в Екатеринбурге добился победы в овертайме над «Автомобилистом» и вышли в 1/2 финала Восточной конференции. Фото ХК «Металлург»

Накануне «Металлург» дома переиграл «Автомобилист» (6:3) и продлил серию до седьмого решающего матча для выхода в 1/2 финала Восточной конференции КХЛ. Крепкие уральские мужики выдали такую же суровую серию, в которой уже было пережито все — от волевых побед в овертайме до убийственных разгромов в основное время.

Аналитики утверждали, что в седьмой игре нет фаворита, игра будет абсолютно непредсказуемой и никто не будет рисковать . Но при этом у «Металлурга» — четырехкратного обладателя Кубка Гагарина, безусловно, опыта побольше, тем более у Магнитки было небольшое преимущество из-за травмы голкипера «шоферов» Маттссона…

ПЕРВЫМИ ЗАБИЛИ, НО УПУСТИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВО

Стараться меньше удаляться. Скорее всего именно такую установку дал игрокам «Металлургам» главный тренер Илья Воробьев. Именно из-за заработанных штрафных минут Магнитка обычно уступала в этой серии с «Автомобилистом».

И в первом периоде «сталевары» в большинстве открыли счет на шестой минуте: Никита Коростелев сумел продраться на «пятачок», обыграть голкипера «Авто» Бобкова и точно вколотил шайбу под перекладину — 1:0. А в конце стартового отрезка матча хозяева получили право на буллит, но не смогли реализовать этот голевой момент. Зато в начале второй 20-минутки Ник Эберт точно бросил в ближнюю девятку, а в середине периода «Автомобилист» и вовсе вышел вперед: в большинстве после прострела Да Косты Широков переправил шайбу в ворота Магнитки — 2:1.

У Магнитки на «финише» периода тоже был супер-шанс, когда «Металлург» четыре минуты играл в большинстве, но хозяева выстояли.

Фото ХК «Металлург»

МАГНИТКА В ОВЕРТАЙМЕ НЕ ПРОИГРЫВАЕТ

Третий период стал по-настоящему «валидольным» для болельщиков. Алексей Макеев в начале 20-минутки пир игре в большинстве сделал счет 3:1 в пользу «Автомобилиста», и казалось, что в этом противостоянии уже все решено. Но Магнитка увеличила давление на ворота хозяев и за семь минут до конца периода Денис Зернов, подставив клюшку, замкнул прострел Кошелева — на табло уже 3:2. Кстати, шайба снова была заброшена в большинстве. Растерянный «Автомобилист» пропустил и третью шайбу — счет после серии рикошетов сравнял чемпион мира и Олимпийских игр, капитан «Металлурга» Егор Яковлев.

Основное время завершилось вничью. Игра перешла в овертайм, который, к слову, Магнитка в этой серии не проигрывала. Так и получилось в этот раз. В первой половине дополнительного времени Николай Голдобин из-под защитника со средней дистанции точно бросил в правую от вратаря «Авто» девятку — 4:3 победа «Металлурга». Магнитка идет дальше плей-офф. Соперником «сталеваров» в 1/2 финала Восточной конференции станет омский «Авангард». Два стартовых матча пройдут в Омске.

НА «РАССЛАБОНЕ» БОЛЬШИХ ПОБЕД НЕ БЫВАЕТ

Экс-директор ХК «Трактор», хоккейный эксперт Марк Винницкий, комментируя итог матча для «Комсомольской правды-Челябинск», сказал, что обе команды провели «рваный» сезон, то поднимались наверх турнирной таблицы, то «валяя дурака» проигрывали по десятку матчей кряду.

- В серии плей-офф все решает характер и нацеленность на ворота, на победу. На «расслабоне» больших побед не бывает. И «Металлург» собрался, «включил» опыт, желание, мастерство и выиграл. Вернулся в серию с 1-3 и выиграл, — отметил Марк Винницкий.

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