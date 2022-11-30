«Нагрузка на предприятия растет»: вице-губернатор Егор Ковальчук рассказал о ситуации в промышленном секторе и новых контрактах

Предприятия Челябинской области выходят на новые рынки и задумываются об оптимизации. Фото: t.me/frp740

Промышленность Челябинской области адаптировалась к новым экономическим условиям. Об этом говорят последние данные. Индекс промышленного производства практически достиг показателей прошлого года. Ситуацию в отрасли и расширение поддержки мы обсудили на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) с заместителем губернатора Челябинской области Егором Ковальчуком.

— Егор Викторович, одним из последних мероприятий стал Экономический форум, где обсуждалась ситуация в промышленном секторе.

— Он прошел параллельно с выставкой «Техноэкспо», которая была посвящена металлургии, машиностроению и военно-промышленному комплексу. Наряду с реальными достижениями, которые мы увидели на выставке, собрались несколько круглых столов, в том числе обсуждались вопросы экономического развития. Что касается индекса производства, если мы раньше наблюдали определенное снижение, то сейчас мы видим, что почти достигаем предыдущих показателей. Мы понимаем, что нагрузка на предприятия, особенно военно-промышленного комплекса, растет, и это не может не радовать. Так или иначе, это хорошие большие заказы, надежные. Учитывая, что эта сфера у нас традиционно очень хорошо развита, мы понимаем, что предприятия будут вкладываться в развитие своего производства, приобретение оборудования, в новые разработки и в людей. Мы сейчас наблюдаем серьезную потребность наших предприятий в кадрах, мы стараемся все эти потребности удовлетворять.

— Какие главные итоги Экономического форума вы можете назвать? Ведь там были не только челябинские компании, но и со всей России.

— На выставке принимали участие предприятия из нескольких регионов России и даже из Республики Беларусь. Это очень показательно, учитывая, что недавно состоялась поездка в эту страну. Мероприятия были посвящены укреплению кооперационных связей, наращиванию объемов производства, освоения той продукции, которая ранее либо не выпускалась, либо выпускалась в меньших объемах. Для нас очень важно, чтобы руководитель предприятия понимал и планировал и, соответственно, реализовывал то, как будет выглядеть, работать его предприятие через год-два, через пять лет. У большинства руководителей такое видение есть.

ВЕРНУЛИСЬ С КОНТРАКТАМИ

— Вы упомянули про Беларусь. Вы ведь тоже входили в состав делегации во главе с губернатором Алексеем Теклером. Какие результаты были достигнуты по промышленным предприятиям?

— Губернатор всегда задает высокую планку и стимулирует участников от предприятий и правительства добиваться конкретных результатов. В таком настрое делегация и отработала. Этому предшествовала достаточно серьезная подготовка и предприятий, и госструктур. Но были спонтанные, в хорошем смысле, решения, которое привели к образованию новых договоренностей.

— Это какие, например?

— Увеличение количества торговых партнеров Магнитогорского металлургического комбината. Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы наш флагман гораздо больше был представлен внутри нашего рынка и внутри периметра, где сейчас успешно идут торговые операции. Беларусь — рынок, который еще имеет потенциал для ММК. Например, производителям бытовой техники или предприятиям машиностроения, которые в Беларуси сейчас активно развиваются, нужна качественная сталь, и ММК такую продукцию может предоставить. Это наш автозавод «Урал». Знаменитые коллеги сейчас решают очень сложную производственную задачу, они серьезно наращивают объемы производства. Это требует наращивания поставок комплектующих, и многие предприятия Беларуси сейчас входят в эту промышленную кооперацию с заводом «Урал».

В Беларуси делегация Челябинской области во главе с Алексеем Текслером посетила несколько производств. Фото: пресс-служба губернатора.

Могу сказать, что никто из членов южноуральской делегации не уехал без результата. Минский подшипниковый завод реконструирован, переоснащен и выпускает высококачественную продукцию, которая востребована в России. Два наших предприятия «Приводная техника» и «Кемма» заинтересовались в дальнейшем продолжении сотрудничества. У «Электромашины» была задача договориться со своими уже существующими контрагентами о резком увеличении объемов поставок. Наше предприятие «Метран» становится полностью российским, и у него открываются дополнительные возможности по реализации своей продукции на территории Беларуси, но уже под собственным брендом. Была задача объяснить белорусским коллегам, что это те же самые люди, та же самая продукция, те же разработки, но под другой вывеской. Запросы Челябинской делегации отрабатывались очень быстро.

— Вы упомянули про ММК. У вас состоялась подробная поездка в Магнитогорск. Как сейчас развивается город?

— Магнитогорск — это второй муниципалитет в Челябинской области, динамично развивающийся, с совершенно потрясающей промышленностью, и по объемам, и по разнообразию компетенций, по многим показателям совершенно не уступает областному центру, а по некоторым и превосходит. Речь идет не только о металлургическом комбинате, но и всех структурах, которые входят в периметр комбината. Не нужно забывать, что там действует очень большое количество малых и средних предприятий. Я побывал на трех предприятиях, которые получили меры поддержки в Фонде развития промышленности Челябинской области. Результат приятно удивил. Так, Торговый Дом «МашЗавод» запустил новую линию изделий — это расходные материалы, которые используются практически ежедневно и в достаточно больших количествах. На них всегда будет хороший и понятный, прогнозируемый спрос. Несмотря на то, что по названию это торговый дом, коллеги от торговли этими комплектующими перешли к их производству. Это самый важный и положительный шаг, который может сделать торговое предприятие на рынке — это новые рабочие места, налоговые и социальные эффекты.

В городе металлургов появляются новые импортозамещающие производства. Фото: frp74.ru.

Достаточно давно действующее предприятие «Уралэнергоресурс» на территории Магнитогорска выпускает продукцию, необходимую для укрепления сводов и шахт. Это оборудование, которое фактически сохраняет и спасает жизни людей. Здесь как нигде важна надежность и долговечность.

ПОДДЕРДЖКА СОХРАНЯЕТСЯ

— Сейчас принимается областной бюджет на 2023 год. Поддержка промышленности сохраняется полностью? Есть ли какие-то новые направления?

— Уровень поддержки прошлого года практически сохранен. Основные инструменты, которые как у нас работали, так и будут продолжать работать. При этом мы смотрим на текущую ситуацию и потребности, и своевременно эти инструменты меняем. Остаются льготные займы Фонда развития промышленности, гранты или субсидии. Все эти меры остаются актуальными. Просто расставляются некоторые акценты. По-прежнему остается поддержка НИОКРов (научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок).

— Губернатор Алексей Текслер ведь принял решение увеличить их поддержку?

— В 2022 году в течение года это сумма увеличивалась. Мы начинали со 100 млн рублей, закончили год со 145 млн. В этом году губернатор, действительно, увеличил эту поддержку. На 2023 год пока заложено также 100 млн рублей. Но, как только мы поймем, что эти средства востребованы, мы, как и в этом году, выйдем к губернатору с такими предложениями, и они, как правило, поддерживаются. Остаются также займы на приобретение оборудования. Из нового можно акцентировать внимание на промышленной ипотеке. Это, по сути, тоже льготный займ, но целевой. Он позволяет вкладывать средства в приобретение либо реконструкцию, либо в строительство новых промышленных зданий. Сейчас это очень востребовано для размещения новых производств. Когда мы общаемся с коллегами-промышленниками, мы понимаем, если раньше акцент был на приобретении оборудования, то сейчас он смещается уже в сторону развития.

— Также была озвучена цифра в 9 млрд рублей — общий объем поддержки по итогам 2022 года.

— По 2022 году 9 млрд рублей — это ожидаемая цифра. Но Фонд развития промышленности и министерство промышленности не только сами предоставляют займы. 9 млрд — это не сумма из регионального бюджета. Наши структуры занимаются консультацией и поддержкой, подготовкой документов на предоставление льготных займов в федеральных структурах. То есть, это участие в программах Минпромторга, это средства, которые предприятия Челябинской области получили для решения задач федерального уровня. Не очень важно, откуда пришли ресурсы, главное, что они пришли в экономику и в предприятие Челябинской области.

ЗАМЕНЯЕТ ИНВЕСТИЦИИ

— Осенью были подведены итоги года по нацпроекту «Производительность труда». Команда челябинского Фонда развития промышленности уже второй год становится абсолютным победителем Всероссийского чемпионата по производительности. Почему именно у нас этот нацпроект получил такое развитие?

— «Производительность труда», в отличие от других проектов не является денежным. Он больше носит характер организованности.

— Без денег — это неинтересно.

— Вот такая логика и была в начале у многих руководителей предприятий. Я еще помню время, когда мы настойчиво приглашали. Но потом ситуация резко изменилась, особенно после того, как первые предприятия прошли через проект. Смысл в том, что специально обученные тренеры, консультанты выходят на действующее предприятие, берут один из участков производства и оптимизирует его с помощью инструментов бережливого производства. Абсолютно все участники этого проекта получили положительный результат. У кого-то он прям очень впечатляет. Речь идет об экономии десятков миллионов рублей и увеличении производительности на 10-20%. К нас был случай, где практически в три раза выросла производительность — это 300%. То есть производительность одного и того же участка при том же количестве людей и оборудования, но с небольшой перестановкой, организацией логистики, других специальных мер, достигает результата в три раза больше. Это заменяет серьезные инвестиции.

— Сейчас идут разговоры о том, чтобы продлить нацпроект «Производительность труда» до 2030 года. Решение еще не принято?

— Я поддерживаю эту инициативу. Сегодня в Челябинской области 105 предприятий-участников. В отличие от 2019 года, сейчас стоит очередь из желающих принять участие в этом проекте. Мы ограничены количеством тренеров, и на оптимизацию надо потратить от 3 месяцев до полугода. Конкурс, в котором мы победили, как раз показывает высокую квалификацию тренеров, людей, которые выходят на предприятие, дают советы собственникам, техническим службам как оптимизировать производство. У нас хорошо подготовленные тренеры, которые востребованы. Помимо увеличения сроков нацпроекта, расширится круг предприятий. Если раньше он был ограничен исключительно сферой промышленности, то сейчас в проект предлагают включить другие компании. Это очень хорошая инициатива, из тех, которые, как правило, принимаются. То, что на абсолютно любом предприятии с инструментом бережливого производства можно повышать эффективность, это совершенно точно.

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