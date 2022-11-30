Все тайное станет явным: движение планет в декабре развяжет языки тем, кто хранит секреты

Будьте осторожны в ближайшие две недели Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В первой половине декабря Нептун выйдет из ретроградного движения, а Венера и Меркурий перейдут в знак Козерога. Для обычных людей это просто движения планет. Но астролог Екатерина Шувалова расшифровала их значение и уже написала, как всё это отразится на нашей жизни.

— В первой половине месяца будьте очень аккуратны с обещаниями других людей, а также с обещаниями, которые даёте вы сами. Есть риск, что в итоге вы получите не то, что ожидали. А еще избегайте конфликтов на почве различия во взглядах или убеждениях — ничего хорошего это не принесёт, — посоветовала астролог.

Лучше всего свою активность направить на то, чтобы завершить незаконченные дела и провести апгрейд имеющихся. Подумайте, как вы ещё можете улучшить то, что делаете? Дисциплина, планирование действий и следование плану будут прекрасными помощниками в этом деле.

С 5 декабря Нептун выходит из ретроградного движения. Так как эта планета отвечает за наше подсознание, то в этот период благоприятно будет уделить этой сфере особое внимание:

- провести сессии с психологами, астрологами и тарологами;

- заняться духовными практиками и медитациями;

- постараться побыть наедине с собой, чтобы открылись удивительные инсайты.

Есть вероятность того, что вскроются какие-то тайны и секреты. В то же время будьте осторожны к восприятию любой информации: избегайте мутных и непонятных предложений, проверяйте информацию, так как она может оказаться ложной.

В этот период в принципе лучше исключить важные дела, но если отложить их нет возможности, то лучше несколько раз перепроверьте все документы, а договорённости фиксируйте в письменном виде.

7 декабря Меркурий зайдет в знак Козерога, а 10 декабря — и Венера. Это говорит о том, что наши мышление и желания станут более заземленными, материальными. Если до этого вы строили грандиозные планы и мечтали, то сейчас наступает время наметить чёткий план действий, произвести здравый расчёт и оценить перспективы дела. Особенно это касается профессиональной деятельности.

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