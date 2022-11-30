Про культуру Южного Урала и не только: ящерка Злата расскажет детям все, что не знают их родители

В библиотеке Маяковского прошла пресс-конференция, посвященная запуску проекта Фото: Кирилл САДЫКОВ

На радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95.3 FM) и подкастинговых платформах медиагруппы запустили «Подкасты ящерки Златы» о культуре Южного Урала для самых маленьких слушателей. В каждом выпуске дети узнают ответы на, казалось бы, простые, но такие важные вопросы: зачем нужны народные праздники; кто такие археологи; как экспонаты попадают в музей? Проект создан вместе с Министерством культуры Челябинской области и при поддержке автозавода «УРАЛ».

Подкасты выходят при поддержке минкульта и автозавода «Урал» Фото: Кирилл САДЫКОВ

В первом подкасте ящерка Злата объясняет детям, как найти нужную книгу в библиотеке. Получилось символично, что именно в библиотеке Маяковского прошла пресс-конференция, посвященная запуску проекта. Кроме этого, она оказалась приурочена к 81-летию автозавода «УРАЛ», который сегодня отмечает день рождения. Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин рассказал, что подкасты помогут юным слушателям узнать больше информации о Южном Урале.

— В прошлом году мы заключили соглашение с автозаводом «УРАЛ», и нам очень приятна заинтересованность руководства в том, чтобы обеспечить культурную жизнь в регионе, — поделился Алексей Бетехтин. — Одна из этих составляющих — информационная, и вот запустили подкасты. Ящерка выбрана главным персонажем, потому что это наш уральский талисман, тотемное животное. Она живет в предгорьях Миасса и рассказывает нам о событиях культуры.

В роли ящерки звучит актриса Челябинского театра кукол им. Вольховского Арина Згурская. Хоть для нее и не впервой озвучивать персонажей, без волнения не обошлось.

— Во-первых, большое спасибо всей команде, которая со мной работала. Потому что я, когда пришла, очень нервничала, — призналась актриса. — А с детьми было очень интересно работать, ребята большие молодцы, я их слушала, питалась ими, и старалась быть на одной волне.

Исполнительница главной роли — Арина Згурска

Помогают ящерке двое участников театра ДК «Автомобилестроителей» — Ваня и Лида. Когда появилась идея запустить подкаст, руководители театра прислали огромный список детей, которые готовы поучаствовать в нем. Выбирать было сложно — уж больно талантливые все! В итоге решили остановиться на Ване и Лиде, и не прогадали. Ребята признались, что они во время эфиров открывают для себя много нового.

— Для меня это очень интересно, я вот узнала, что такое филармония, — рассказывает Лида. — Самая главная сложность — справиться с волнением. А так, новый опыт, работа над голосом, мне очень понравилось.

А Ваня даже волнения не почувствовал во время записи. На вопрос, сложно ли ему работать над ролью, отвечает четко:

— Нет. Я шутку рассказал, чтобы никто не волновался, и все.

Юные таланты Ваня и Лида Фото: Кирилл САДЫКОВ

Главный редактор КП-Челябинск Юлия Реутова подчеркнула, что формат подкастов для детей выбран неслучайно. Старшее поколение наверняка помнит, как во времена пластинок и граммофонов все заслушивались сказками и всякими интересными историями. По сути, это то же самое, только в современном и более доступном формате.

— Подкасты популярны во всем мире, и сейчас они набирают обороты в России. У «Комсомольской правды» количество прослушиваний превышает 13 миллионов в месяц. А подкасты, которые учат нас чему-то, пользуются еще большей популярностью. Поэтому мы выбрали такой формат для детей, — рассказала Юлия Реутова.

На автозаводе «УРАЛ» с удовольствием поддерживают новый проект. Более того, руководство не намерено останавливаться на этом, и уже строит планы, как еще продвигать культуру в Челябинской области.

— Мы считаем себя частью региона и считаем, что живем в одной большой семье. Эти проекты несут большую ценность для нашей области. Узнавая о культуре, дети и взрослые меняют свое отношение ко многим вещам. И нам хочется, чтобы люди жили в регионе, знали его историю и любили это место, — подытожила руководитель пресс-службы автозавода «УРАЛ» Ольга Марина.

Подкасты ящерки Златы выходят в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95.3 FM), а также дублируются на сайт и ресурсы Министерства культуры. Кроме этого, услышать их можно в iTunes, Google Play и на сервисе Яндекс.Музыка. Они будут выходить каждый месяц, всего запланировано 30 выпусков.

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