В Челябинской области откроется центр здоровья с иппотерапией и кумысолечением

В центре здоровья «Гармония» планируется организовать иппотерапию, лечение кумысом, фитотерапию. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Выпить целебного кумыса, покататься и погладить лошадок башкирской породы, отведать вкусные национальные блюда, покататься с горки на тюбингах, побывать в теплицах, где выращивают саженцы хвойных деревьев – все это ждет южноуральцев, которые навестят фермерское хозяйство в Кунашакском районе на озере Карагайкуль Даяна Иштимирова. Предприниматель и депутат активно занимается коневодством, развитием агротуризма в регионе и планирует открыть центр здоровья «Гармония».

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ТРАДИЦИЙ

Выращиванием уникальных и древних лошадей башкирской породы Даян Иштимиров занимается уже 13-й год. Тогда все начиналось с небольшого поголовья, но постепенно оно разрослось до 300 голов. Сейчас это большая ферма племенного коневодства, в перспективе, чтобы сохранить эту породу и популяцию, ее планируют расширить до тысячи и более голов.

Даян Иштимиров занимается коневодством уже 13-ый год. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Развитие племенного коневодства позволит увеличить приток любителей экотуризма, организовать лечебные курсы для детей и взрослых, для детей-инвалидов. Все это внесет свой весомый вклад не только в оздоровление населения, но и в развитие нашего Кунашакского района, — говорит Даян Иштимиров, который в начале марта выступал с докладом о сохранении башкирской породы лошадей на конференции в Республике Башкортостан в городе Сибай.

На ферме в Карагайкуле сейчас 300 голов лошадей. А в планах увеличить их число до 1000. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Лошади башкирской породы очень выносливые. Они ниже ростом, у них короткие, но мощные ноги. Спина прямая, шея недлинная, густой подшерсток, поэтому такие лошадки лучше переносят плохую погоду и редко потеют. Башкирских лошадок и зимой и летом держат на выпасе. Для животных на ферме в Карагайкуле есть специальные пастбища, поля под сенокос.

КУМЫС ЦЕЛЕБНЫЙ

Но визитной карточкой фермы в Кунашакском районе является кумыс – кисломолочный напиток на основе кобыльего молока. Здесь его заготавливают с поздней весны до начала осени. В сутки лошадки на ферме дают порядка 120 литров. Реализуют здесь же – в кафе «Кочевник» на 73 км трассы Челябинск-Екатеринбург или на 84 км трассы Екатеринбург-Челябинск. Завсегдатаи любят и ценят этот напиток, который благотворно влияет на иммунитет, состояние крови, сосудов, легких.

Кунашакский кумыс знают все в округе. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Это природный напиток, который по химическому составу похож на молоко матери, — говорит Даян Иштимиров.

По словам фермера, производство кумыса довольно трудоемкий процесс – нужны люди, которые умеют работать с закваской, сбраживать напиток. Для доения Даян Иштимиров купил специальный швейцарский аппарат фирмы DeLaval:

— Партнеры подобрали под нашу лошадь пульсаторы, выбрали щадящую резину, чтобы процесс доения был максимально комфортный для кобыл.

Башкирских лошадок и зимой и летом держат на выпасе. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В кафе «Кочевник» можно не только попробовать и закупить кумыс впрок, но и попробовать национальные башкирские блюда, купить конскую колбасу, которую также производят на конеферме.

В планах Даяна Иштимирова открыть на Карагайкуле центр здоровья «Гармония», где гости смогут отдыхать, лечиться кумысом. Дополнительно будет организованна иппотерапия для взрослых и детей, гирудо- (лечением пиявками), апи- (лечение продуктами пчеловодства) и фитотерапии. Воплотить все задумки в жизнь предпринимателю мешает конфликт с местной администрацией, которая требует снести здание центра. По словам Даяна Иштимирова, прошло уже 22 судебных заседания. Сейчас спор вышел на финишную прямую: Арбитражный суд встал на сторону фермера, но администрация подала кассационную жалобу. Но Даян Иштимиров не намерен сдаваться.

На территории есть большая горка для детей. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пока же на территории – конюшни и производство кумыса, а еще – чудесная горка для катания на тюбингах, которая пользуется большим интересом у взрослых и детей.

ТОПИНАМБУР, ЧЕСНОК И ЕЛИ

Предприниматель также организовал «Урал-Сиб-Лес Питомник», где в четырех теплицах выращивает саженцы хвойных пород закрытой корневой системы, которые идут на компенсационные высадки после вырубки лесов. Сейчас идет строительство еще двух теплиц. Шесть теплиц также работают в Муслюмовском сельском поселении Кунашакского района.

В теплицах выращивают саженцы для лесовосстановления. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Кроме того, мы выращиваем топинамбур, земляную грушу. Овощ сдаем на переработку, из него делают сироп. Возделываем землю под чеснок – планируем посадить порядка 10 га, — рассказал Даян Иштимиров.

Предоставлено "Комсомолке".

Помимо фермерства и агротуризма Даян Иштимиров является помощником депутата Госдумы, депутатом районного Собрания депутатов, председателем Совета местного отделения «Справедливая Россия» в Кунашакском районе, помогая местным жителям решать насущные вопросы.

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