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Общество15 марта 2023 5:58

В Челябинской области откроется центр здоровья с иппотерапией и кумысолечением

Фермер Даян Иштимиров активно развивает в Кунашаке агротуризм
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
В центре здоровья «Гармония» планируется организовать иппотерапию, лечение кумысом, фитотерапию.

В центре здоровья «Гармония» планируется организовать иппотерапию, лечение кумысом, фитотерапию.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Выпить целебного кумыса, покататься и погладить лошадок башкирской породы, отведать вкусные национальные блюда, покататься с горки на тюбингах, побывать в теплицах, где выращивают саженцы хвойных деревьев – все это ждет южноуральцев, которые навестят фермерское хозяйство в Кунашакском районе на озере Карагайкуль Даяна Иштимирова. Предприниматель и депутат активно занимается коневодством, развитием агротуризма в регионе и планирует открыть центр здоровья «Гармония».

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ТРАДИЦИЙ

Выращиванием уникальных и древних лошадей башкирской породы Даян Иштимиров занимается уже 13-й год. Тогда все начиналось с небольшого поголовья, но постепенно оно разрослось до 300 голов. Сейчас это большая ферма племенного коневодства, в перспективе, чтобы сохранить эту породу и популяцию, ее планируют расширить до тысячи и более голов.

Даян Иштимиров занимается коневодством уже 13-ый год.

Даян Иштимиров занимается коневодством уже 13-ый год.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Развитие племенного коневодства позволит увеличить приток любителей экотуризма, организовать лечебные курсы для детей и взрослых, для детей-инвалидов. Все это внесет свой весомый вклад не только в оздоровление населения, но и в развитие нашего Кунашакского района, — говорит Даян Иштимиров, который в начале марта выступал с докладом о сохранении башкирской породы лошадей на конференции в Республике Башкортостан в городе Сибай.

На ферме в Карагайкуле сейчас 300 голов лошадей. А в планах увеличить их число до 1000.

На ферме в Карагайкуле сейчас 300 голов лошадей. А в планах увеличить их число до 1000.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Лошади башкирской породы очень выносливые. Они ниже ростом, у них короткие, но мощные ноги. Спина прямая, шея недлинная, густой подшерсток, поэтому такие лошадки лучше переносят плохую погоду и редко потеют. Башкирских лошадок и зимой и летом держат на выпасе. Для животных на ферме в Карагайкуле есть специальные пастбища, поля под сенокос.

КУМЫС ЦЕЛЕБНЫЙ

Но визитной карточкой фермы в Кунашакском районе является кумыс – кисломолочный напиток на основе кобыльего молока. Здесь его заготавливают с поздней весны до начала осени. В сутки лошадки на ферме дают порядка 120 литров. Реализуют здесь же – в кафе «Кочевник» на 73 км трассы Челябинск-Екатеринбург или на 84 км трассы Екатеринбург-Челябинск. Завсегдатаи любят и ценят этот напиток, который благотворно влияет на иммунитет, состояние крови, сосудов, легких.

Кунашакский кумыс знают все в округе.

Кунашакский кумыс знают все в округе.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Это природный напиток, который по химическому составу похож на молоко матери, — говорит Даян Иштимиров.

По словам фермера, производство кумыса довольно трудоемкий процесс – нужны люди, которые умеют работать с закваской, сбраживать напиток. Для доения Даян Иштимиров купил специальный швейцарский аппарат фирмы DeLaval:

— Партнеры подобрали под нашу лошадь пульсаторы, выбрали щадящую резину, чтобы процесс доения был максимально комфортный для кобыл.

Башкирских лошадок и зимой и летом держат на выпасе.

Башкирских лошадок и зимой и летом держат на выпасе.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В кафе «Кочевник» можно не только попробовать и закупить кумыс впрок, но и попробовать национальные башкирские блюда, купить конскую колбасу, которую также производят на конеферме.

В планах Даяна Иштимирова открыть на Карагайкуле центр здоровья «Гармония», где гости смогут отдыхать, лечиться кумысом. Дополнительно будет организованна иппотерапия для взрослых и детей, гирудо- (лечением пиявками), апи- (лечение продуктами пчеловодства) и фитотерапии. Воплотить все задумки в жизнь предпринимателю мешает конфликт с местной администрацией, которая требует снести здание центра. По словам Даяна Иштимирова, прошло уже 22 судебных заседания. Сейчас спор вышел на финишную прямую: Арбитражный суд встал на сторону фермера, но администрация подала кассационную жалобу. Но Даян Иштимиров не намерен сдаваться.

На территории есть большая горка для детей.

На территории есть большая горка для детей.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пока же на территории – конюшни и производство кумыса, а еще – чудесная горка для катания на тюбингах, которая пользуется большим интересом у взрослых и детей.

ТОПИНАМБУР, ЧЕСНОК И ЕЛИ

Предприниматель также организовал «Урал-Сиб-Лес Питомник», где в четырех теплицах выращивает саженцы хвойных пород закрытой корневой системы, которые идут на компенсационные высадки после вырубки лесов. Сейчас идет строительство еще двух теплиц. Шесть теплиц также работают в Муслюмовском сельском поселении Кунашакского района.

В теплицах выращивают саженцы для лесовосстановления.

В теплицах выращивают саженцы для лесовосстановления.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Кроме того, мы выращиваем топинамбур, земляную грушу. Овощ сдаем на переработку, из него делают сироп. Возделываем землю под чеснок – планируем посадить порядка 10 га, — рассказал Даян Иштимиров.

Предоставлено "Комсомолке".

Предоставлено "Комсомолке".

Помимо фермерства и агротуризма Даян Иштимиров является помощником депутата Госдумы, депутатом районного Собрания депутатов, председателем Совета местного отделения «Справедливая Россия» в Кунашакском районе, помогая местным жителям решать насущные вопросы.

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БИЗНЕС-ПРЕСС