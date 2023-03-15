Троллейбусы с челябинской пропиской

На создание нового завода по инициативе Алексея Текслера ушло 8 месяцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Непривычно высокие, широкие, больше напоминающие комфортный туристический автобус — такими предстали первые троллейбусы нового завода в Челябинске. До этого момента мы видели таких «рогатых» только на рекламных проспектах. Но теперь это не просто опытные образцы, а реальные машины, которые вскоре выйдут в рейс по Челябинску.

Создать завод свой предложил губернатор Алексей Текслер. Когда в Санкт-Петербурге ему показали новую модель от «Синары», которую и планировалось поставлять на Южный Урал, стало понятно, что и у нас есть потенциал для собственного производства.

— Когда мы приняли решение обновлять общественный транспорт, договорились с Группой «Синара» пойти дальше и организовать производство троллейбусов у нас в Челябинске, — отметил Алексей Текслер. — Нам хотелось создать современный и комфортный транспорт, который бы имел челябинскую прописку. Очень рад, что нам это удалось вместе с поддержкой Правительства Российской Федерации. Комфортный транспорт будет ездить по улицам Челябинска и других наших городов. Производство современное, высокотехнологичное, здесь работают жители Челябинска, которым обеспечена достойная заработная плата.

НУ КРАСАВЦЫ!

Первое, что бросается в глаза, — не привычно большой размер и ярко красный цвет троллейбусов, который точно будет выделяться на фоне зеленых автобусов и трамваев. Согласно характеристикам, высота такой машины — более 3,6 метра, ширина — 2,5 метра. А главная особенность — автономный ход. То есть, когда закончится контактная сеть, троллейбус сможет проехать с опущенными «рогами» еще 80 километров. Фактически он не привязан к сети, и маршруты можно будет продлевать до самых отдаленных районов Челябинска. Скорость также не сравнима с тем, что есть у предшественников, — до 70 километров в час.

Первые машины в ближайшее время уже выйдут в город, но только на обкатку. Настоящие рейсы с пассажирами планируют начать в мае 2023 года. Это будут самые востребованные маршруты в направлении АМЗ.

Первый троллейбус уже заряжается, чтобы выйти на улицы Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сама же «начинка» троллейбуса уже давно знакома челябинцам. Внутри машина напоминает наши автобусы на газомоторном топливе и устькатавские трамваи. Это низкие полы, система наклона на остановках, полная интеграция с «умным городом», датчики дождя и света, климат-контроль, двери с системой «антизажим», кнопки для открывания дверей. Все это создаст максимальный комфорт.

ТРОЛЛЕЙБУС С ПАСПОРТОМ

На открытие завода приехал заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов. Замглавы Минпромторга сообщил, что челябинский троллейбус в ближайшее время получит паспорт «российскости». Наши машины стали примером импортозамещения.

— Налажены поставки более чем 100 различных компонентов, — рассказал журналистам Альберт Каримов. — Львиная доля компонентов производится в России. У коллег есть программа по замещению оставшихся деталей. Сейчас подали документы, чтобы получить сертификат продукции российского происхождения. С учетом того, что этот транспорт еще и высокотехнологичен, может обеспечивать и автономный ход.

Российское происхождение товара сегодня является главным условием участия в государственных закупках. Поэтому челябинский троллейбус станет сильным конкурентом на рынке, а завод получит заказы по всей стране.

ЧЗГЭТ уже получил сертификат одобрения типа транспортного средства, который дает право возить пассажиров.

— На карте нашей страны появилась новая точка, где будут сосредоточены технологии и компетенции в производстве электротранспорта. С учетом программ обновления парков городского общественного транспорта, которые реализуются в настоящее время, продукция однозначно будет востребована не только в Челябинской области, но и в других регионах страны, — подчеркнул замглавы Минпромторга.

700 РАБОЧИХ МЕСТ

Высокотехнологичное производство для региона — это еще и новые рабочие места с хорошей заработной платой. До конца года «Синара» планирует набрать в штат 400 человек, далее он будет увеличен до 700. Сам цех расположен в промышленной зоне Ленинского района и разделен на несколько участков. Это заготовительное производство, сварочный участок, антикоррозионная обработка кузова, сборка, диагностический комплекс.

До конца года завод наберет 400 рабочих с солидной зарплатой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для обучения приехали специалисты из Санкт-Петербурга, где подобные модели собирают уже два года. Один из таких мастеров — электромонтажник Николай Малеев. Именно ему предстояло отобрать лучших для работы с электротранспортом.

— Работаю в «Синаре» два года, с самого начала, еще прототипа, — рассказывает Николай. — Передавать опыт для меня — самая интересная работа. Наши троллейбусы низкопольные, меньше шума, еще и автономный ход. Сейчас у меня в подчинении 16 человек. Все проходили собеседование, электромонтажники с опытом, здесь обучаем уже нюансам. В нашу работу входит электромонтаж всего электрооборудования и светотехники.

Сейчас в разной степени готовности находятся первые 20 троллейбусов. По соглашению на улицы Челябинска до конца года должны выйти 168 машин. Производственная же мощность ЧЗГЭТ — 350 единиц в год, а при наличии спроса возможно выпускать и 1200 машин.

ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО

В Челябинске также представили опытный образец электробуса. Его можно производить на нашем заводе. Но это уже вопрос будущего. Пока область обновляет существующую инфраструктуру. Троллейбусы и трамваи требуют не просто замены подвижного состава, а полностью всей инфраструктуры. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что регион присматривается к электробусам, но это уже следующий этап.

— Сегодня основной упор на газомоторные автобусы, — рассказал Алексей Текслер. — Мы обновили весь парк. Скажу откровенно, мы присматриваемся. И по мере того, как электробусы будут выходить на улицы других городов, будем этот опыт изучать. Мы все посчитаем, и со временем, я уверен, и электробусы будут ходить по улицам наших городов. В целом я такую перспективу вижу.

Основная сложность заключается в том, что для электробуса нужна особая инфраструктура, возможность подзарядки. К тому же он дороже газтомоторного транспорта.

ЦИТАТА

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Я горжусь тем, что у нас в Челябинске будут производить такой современный пассажирский транспорт, который завоюет любовь челябинских пассажиров и других городов России. Первые 168 троллейбусов будут произведены до конца года, они все выйдут на улицы Челябинска. Есть в планах продолжение этой работы. Соглашение включает системный подход. Троллейбусный парк будет полностью обновлен. Так же концессия предусматривает строительство нового депо, реконструкцию старого депо на Краснопольском проспекте. Полностью будет обновлена контактная сеть с подстанцией.

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