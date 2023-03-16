Бывший вице-губернатор Курганской области стал врио главы Чукотки

Владислав Кузнецов. Фото: kremlin.ru

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов стал исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Предыдущий губернатор Чукотки Роман Копин ушел в отставку, не дожидаясь, когда официально закончится срок его полномочий. Он проруководил регионом 15 лет.

Новоиспеченному и.о. главы Чукотки Владиславу Кузнецову 18 марта исполнится 54 года. Он уроженец Москвы, по образованию менеджер. Работал в банковской сфере, затем в менеджменте компании «Сибур». В 2013 году занялся политикой, стал депутатом курултая Башкортостана.

В 2019 году Владислава Кузнецова назначили заместителем губернатора Курганской области. На посту вице-губернатора он успел подписать соглашение о сотрудничестве с Бельгийско-Люксембургскойя торговой палатой и получить благодарность от Владимира Путина за работу по переходу на цифровое телевещание в Зауралье. А еще участвовал в образовательном видео-марафоне и рассказал, что особенно интересуется лекцией одного из основателей Apple Стива Возняка об искусственном интеллекте.

В конце 2021 года Владислав Кузнецов ушел в отставку. Он покинул Курганскую область, а в июне 2022 года занял должность первого заместителя председателя правительства Луганской народной республики, на которой и проработал до переезда на Чукотку.

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