По зову сердца: Губернатор Алексей Текслер поблагодарил женщин, которые помогают бойцам спецоперации

Женщины со всей Челябинской области сели за швейные машинки, чтобы помочь бойцам спецоперации теплыми вещами. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области развернулось огромное женское движение: мамы, жены и дочери участников спецоперации объединяются, что бы шить и вязать необходимые для бойцов вещи. Это нательное белье, снуды, носки, а также более сложная экипировка: маскировочные сети, тактические носилки.

С женщинами встретился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Их душевный порыв абсолютно искренний, какой бывает только у мамы. Отдать лучшее, передать не просто вещи, а то, что сделано с материнской любовью, — поделился впечатлениями от встречи глава региона.

5 ТОНН ТЕПЛА И ЛЮБВИ

Движение «Шьем нашим» объединило более 150 женщин-волонтеров по всей Челябинской области. За два месяца женщины отправили 5 тонн новых вещей на передовую.

— Настолько стихийно это произошло, мы даже сами не поняли как. Это женская мобилизация. Увидели сферу, в которой можем помочь. Каждая наша вещь сшита качественно и, главное, от души и с любовью, — рассказывает Галина Ермолаева.

У многих из волонтеров мужья, отцы или братья сейчас защищают страну с оружием в руках. Для них это определенная терапия, помогая, им легче ждать.

Губернатор Алексей Текслер приехал к женщинам не только чтобы познакомиться с их работой, но и узнать, чем помочь.

— Здесь женщины всех возрастов, почти каждая из них мама, бабушка, — сказал Алексей Текслер. — У многих мужья и сыновья участвуют в СВО. Неравнодушный предприниматель безвозмездно выделил сообществу помещение. Женщины его благоустроили, привезли технику, какая нашлась. И каждый день работают не покладая рук. Безвозмездно, пожертвования тратят только на расходные материалы. Многое отшивают дома — места и швейных машин не хватает. И мы сообщество в этом важном начинании поддержим, обеспечим всем, что нужно.

20 ЧАСОВ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

«Шьем нашим» — не единственное сообщество, которое появилось вместе с желанием помочь бойцам спецоперации. Большое объединение работает в Озерске. Своей историей поделились преподаватели школы шитья в Челябинске. У одной из женщин осталась специальная ткань для термобелья, и она предложила сшить из нее самое необходимое.

За работу сели шесть человек и за две недели и 20 часов работы сшили 19 комплектов термобелья и 20 утепленных боксеров. А дети из 97-го лицея написали письма солдатам, которые вложили в каждый костюм.

— Моя мама живет в Бредах, у них многие отправились по мобилизации, — делится личной историей Юлия Петрова. — У многих не было возможности собраться. Там начали организовывать помощь: вязать носки, собирать кто что сможет. Потом наша ученица предложила шить, и мы сразу взялись за дело. Знаю, что многие фабрики подключились, шьют палатки, балаклавы. Челябинская область самая сплоченная, от нас уходит много гуманитарной помощи.

Партия термокомплектов от преподавателей адресно ушла бойцам батальона «Южноуралец».

Сшитые нашими женщинами вещи — не просто потребность на передовой, это, прежде всего, моральная поддержка, весточка о том, что их ждут и верят в победу.

ЦИФРА

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Столько предприятий Челябинской области перестроили свою работу для нужд специальной военной операции. Они производят спальные мешки, палатки, одежду, обувь, кровати, аптечки и другие предметы быта.

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